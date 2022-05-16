朝鲜称疫情趋缓 金正恩出席高官葬礼

（德国之声中文网）本月早些时候，朝鲜首次承认该国发现奥密克戎变异毒株的感染病例后，平壤官方报道称该国境内出现了大量发烧病例，而其中确诊感染新冠病毒者则只占极少数。本周一，官媒称，该国共有280万人出现发热症状，不过死亡病例则只有68人。如果发热病例确实是由新冠病毒引发的，那么朝鲜的疫情死亡率则非常之低。

一些专家认为，朝鲜新冠确诊病例之所以很低，是因为该国缺乏必要的检测条件。另一些专家则表示，该国在有意压低疫情数据，以便维护金正恩的政治形象。

朝鲜官方的朝中社报道称，金正恩周日参加了朝鲜军方核心人物、朝鲜人民军元帅玄哲海的葬礼。据称，在扶持金正恩接管政权方面，玄哲海立下了汗马功劳。

金正日后朝鲜规模最大的国葬

5月22日举行的玄哲海葬礼，是2011年底金正恩父亲金正日去世之后，该国规模最大的葬礼。朝鲜官方电视台的画面显示，金正恩不仅同其他数名带着口罩的高级官员一道，亲自为玄哲海抬棺，还向位于国家公墓的玄哲海墓地撒土致敬。

朝鲜官方电视台还报道说，玄哲海灵车经过时，成千上万的官兵民众站在街头两侧表示哀悼。

每逢忠于金氏家族的高级官员去世，金正恩都会组织高规格的丧葬仪式，以展示其人性一面，并赢取统治精英的支持和团结。

朝中社报道称，金正恩在致悼词时表示："玄哲海的名字将同伟大的金正日的名字一道被永远铭记。"报道称，上周为玄哲海举行的悼念活动中，金正恩曾流泪。

周日的葬礼上，除金正恩及仪仗队员外，其他人都带着口罩。一般认为，朝鲜疫情的持续爆发同4月25日阅兵式吸引人群聚集，而且大多数人没有佩戴口罩有关。

疫情爆发以来，朝鲜当局实施了全国性的封锁，并采取了一系列严厉的防控措施。跨地区的出行遭到禁止，但工农业生产以及其他的重要经济活动则得以继续，以避免使本已疲软的国民经济受到更大冲击。

朝鲜公布的发热死亡率极低



朝中社周一报道称，过去24小时内，共发现167650个新增发热病例，比一周前39万新增病例有明显回落。官媒报道称，朝鲜又出现了一个新增死亡病例，而发热症状造成的总死亡率则为0.002%。

朝鲜中央通讯社报道称，全体朝鲜民众都在积极相应党中央的防疫措施，并对防疫获得胜利充满信心。

不过，专家们对朝鲜官方公布的疫情数据持怀疑态度，因为朝鲜2600万人口中的大多数都没有接种疫苗，而且他们中大约40%的人处于营养不良的状态。除此之外，朝鲜的医疗系统更处于近乎瘫痪的状态，缺医少药的情况极其严重。在新冠疫苗接种率极高的韩国，周一发布的新冠死亡率为0.13%。

韩国情报部门上周向韩国议会报告称，朝鲜通报的一些发热病例也有可能是麻疹或梅毒等疾病引发的。不过一些非军方背景的专家们还是认为，朝鲜大多数病例都同新冠病毒感染有关。

在五月12日首次承认境内出现奥密克戎病例之前，平壤当局一直宣称该国从未有过新冠病例。因此，该国也一直拒绝参与联合国的COVAX新冠疫苗分配计划，也拒绝接受来自韩国和美国的援助。





世界卫生组织也要求朝鲜当局提供疫情的更多信息，但迄今为止尚没有得到回复。一些观察家认为，朝鲜可能只会接受来自中国的帮助，因为金正恩一再呼吁朝鲜要"自力更生"抗击美国为首的高压政策，因此一旦接受西方援助，将有损金正恩的领袖形象。

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