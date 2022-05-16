朝鲜称疫情趋缓 金正恩出席高官葬礼

朝鲜官方通讯社周一报道，该国领导人金正恩同民众一道出席了为一位高级官员举行的葬礼。朝鲜官方宣称，该国的疫情已经出现下降趋势，不过这一说法尚无法得到证实。
（德国之声中文网）本月早些时候，朝鲜首次承认该国发现奥密克戎变异毒株的感染病例后，平壤官方报道称该国境内出现了大量发烧病例，而其中确诊感染新冠病毒者则只占极少数。本周一，官媒称，该国共有280万人出现发热症状，不过死亡病例则只有68人。如果发热病例确实是由新冠病毒引发的，那么朝鲜的疫情死亡率则非常之低。
一些专家认为，朝鲜新冠确诊病例之所以很低，是因为该国缺乏必要的检测条件。另一些专家则表示，该国在有意压低疫情数据，以便维护金正恩的政治形象。
朝鲜官方的朝中社报道称，金正恩周日参加了朝鲜军方核心人物、朝鲜人民军元帅玄哲海的葬礼。据称，在扶持金正恩接管政权方面，玄哲海立下了汗马功劳。
5月22日举行的玄哲海葬礼，是2011年底金正恩父亲金正日去世之后，该国规模最大的葬礼。朝鲜官方电视台的画面显示，金正恩不仅同其他数名带着口罩的高级官员一道，亲自为玄哲海抬棺，还向位于国家公墓的玄哲海墓地撒土致敬。
朝鲜官方电视台还报道说，玄哲海灵车经过时，成千上万的官兵民众站在街头两侧表示哀悼。
每逢忠于金氏家族的高级官员去世，金正恩都会组织高规格的丧葬仪式，以展示其人性一面，并赢取统治精英的支持和团结。
朝中社报道称，金正恩在致悼词时表示："玄哲海的名字将同伟大的金正日的名字一道被永远铭记。"报道称，上周为玄哲海举行的悼念活动中，金正恩曾流泪。
周日的葬礼上，除金正恩及仪仗队员外，其他人都带着口罩。一般认为，朝鲜疫情的持续爆发同4月25日阅兵式吸引人群聚集，而且大多数人没有佩戴口罩有关。
疫情爆发以来，朝鲜当局实施了全国性的封锁，并采取了一系列严厉的防控措施。跨地区的出行遭到禁止，但工农业生产以及其他的重要经济活动则得以继续，以避免使本已疲软的国民经济受到更大冲击。
朝中社周一报道称，过去24小时内，共发现167650个新增发热病例，比一周前39万新增病例有明显回落。官媒报道称，朝鲜又出现了一个新增死亡病例，而发热症状造成的总死亡率则为0.002%。
朝鲜中央通讯社报道称，全体朝鲜民众都在积极相应党中央的防疫措施，并对防疫获得胜利充满信心。
不过，专家们对朝鲜官方公布的疫情数据持怀疑态度，因为朝鲜2600万人口中的大多数都没有接种疫苗，而且他们中大约40%的人处于营养不良的状态。除此之外，朝鲜的医疗系统更处于近乎瘫痪的状态，缺医少药的情况极其严重。在新冠疫苗接种率极高的韩国，周一发布的新冠死亡率为0.13%。
韩国情报部门上周向韩国议会报告称，朝鲜通报的一些发热病例也有可能是麻疹或梅毒等疾病引发的。不过一些非军方背景的专家们还是认为，朝鲜大多数病例都同新冠病毒感染有关。
在五月12日首次承认境内出现奥密克戎病例之前，平壤当局一直宣称该国从未有过新冠病例。因此，该国也一直拒绝参与联合国的COVAX新冠疫苗分配计划，也拒绝接受来自韩国和美国的援助。
世界卫生组织也要求朝鲜当局提供疫情的更多信息，但迄今为止尚没有得到回复。一些观察家认为，朝鲜可能只会接受来自中国的帮助，因为金正恩一再呼吁朝鲜要"自力更生"抗击美国为首的高压政策，因此一旦接受西方援助，将有损金正恩的领袖形象。
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朝鲜官方公布的累计发热病例已接近200万例。有韩国媒体透露，朝鲜本周可能从中国运回了新冠药品。此前表示要借鉴中国抗疫经验的平壤其实并无法采取中国式的封控措施。
朝鲜疫情状况严峻。朝鲜领导人金正恩本周六形容，此次爆发的疫情让该国陷入“大动荡”，他呼吁全民抗疫并表示可以借鉴中国的抗疫经验。美联社分析指出，近日朝鲜举行的大型庆祝活动可能是导致该国疫情蔓延的一个原因。