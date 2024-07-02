朝鲜称成功试射新型导弹 韩国质疑

朝鲜官方媒体周二表示，该国成功试射了一枚新的战术弹道导弹。分析人士认为，这种武器可能具备核能力。但韩国方面指出，成功发射的说法是“谎言”。

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社（KCNA）宣称，这枚名为“火星炮-11Da-4.5”的导弹能够携带4.5吨级的超大型弹头。报道指出，试射是在导弹顶部装载了模拟重型弹头的情况下进行的，旨在验证其在最大射程500公里（310英里）和最小射程90公里（55英里）范围内的飞行稳定性和命中精度。

朝鲜中央通讯社补充说，本月还将再次试射该导弹，以验证其在250公里中程范围内的飞行特性、命中精度和爆炸威力。

韩国表示怀疑

然而，韩国军方对此表示怀疑，认为平壤宣称的成功测试可能是“谎言”。韩国联合参谋本部发言人李成俊（Lee Sung-jun）指出，其中一枚导弹在飞行早期阶段似乎失败，轨迹显示可能在朝鲜上空发生了中途爆炸，导致碎片落在国内。

李成俊还提到，在内陆进行试射非常罕见，声称他们成功进行了这种发射可能是假的。首尔的韩国统一研究院高级分析师洪敏表示，朝鲜中央通讯社将该武器描述为携带“超大型弹头”，故意省略了“核”字眼。尽管如此，洪敏认为：由于该导弹有能力携带核弹头，所以可以被视为核武器。

这次试射是在金正恩政权谴责韩、美、日三国最新联合军演为“亚洲版北约”并警告将有“致命后果”之后进行的。

朝韩关系处于多年来的最低点，朝鲜不断进行武器试验，同时用装满垃圾的气球“轰炸”韩国。平壤称这些导弹是对韩国活动人士向北方发送反政权宣传传单气球的报复。

韩国军方对朝鲜的频繁发射做出了回应，全面暂停了一项缓解紧张局势的军事条约，并短暂恢复了宣传喇叭广播。

韩国发射约140发炮弹

周二，韩国军方宣布在靠近北方边境的炮兵靶场恢复实弹演习，在距离军事分界线（MDL）五公里范围内，韩国部队使用K9和K105A1自行榴弹炮发射了约140发炮弹。这是2018年南北双方自签署《9.19军事协议》后，时隔近6年韩国再次在边境地区进行炮击训练。

上周，韩国海军陆战队也在西部韩朝边界附近的岛屿上恢复了实弹演习，也是2018年相关协议签署后的首次。

韩国还对朝鲜与其孤立的邻国俄罗斯关系升温表示担忧。朝鲜被指控违反军备控制措施，向俄罗斯提供武器以用于其在乌克兰的战争。上个月，俄罗斯总统普京在平壤与金正恩举行峰会，显示了两国的团结。

韩国军方发言人李成俊表示，朝鲜在其最新导弹试射中可能使用了现有的导弹，而不是所声称的新导弹。朝鲜未公开试射的照片，这增加了外界对其试射失败的猜测。

专家指出，如果朝鲜确实成功命中地面目标，他们很可能已经像以往一样公开相关图片以炫耀其成就。

自2022年以来，朝鲜加快了武器测试活动，旨在扩大其能够打击美国本土、韩国和日本关键地点的核武器库。新测试导弹的射程表明其目标是韩国。

周一的导弹试射发生在朝鲜誓言对韩、美、日的新军事演习进行“攻势和压倒性”回应的一天之后。

朝韩之间的紧张局势不断升级，各方在军事和政治上的博弈愈演愈烈。六天前，朝鲜发射了一种新型多弹头导弹，这是首次已知的试验这种旨在穿透对手导弹防御系统的武器。朝鲜声称发射成功，但韩国对此表示怀疑，认为这是朝鲜掩盖失败发射的欺骗手段。

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