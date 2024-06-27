朝鲜称成功试射多弹头导弹 韩国：夸大其词

朝鲜声称成功试射一枚可携带多弹头的导弹，但韩国表示，这是夸大的谎言。周四，韩国还对涉在朝俄之间非法转运军需物资及石油产品的俄罗斯船只及朝俄实体实施制裁。

（德国之声中文网）平壤官方通讯社朝中社周四（6月27日）称，该国成功试验了“新的重要技术”。但韩国联合参谋本部一名发言人在首尔向记者表示，朝鲜前一日试射的导弹在飞行初期就已爆炸。

这名发言人还表示，朝鲜媒体疑似伪造了发射的照片。

朝鲜最新的这次导弹测试是韩国军方发现的。韩方称，这枚导弹向半岛东部海域飞行了约250公里后爆炸。

朝中社声称，此次试射采用中远程固体燃料弹道导弹第一级发动机；分离的机动弹头精准命中三个预定标靶。此外，导弹还配有诱体。

朝鲜的这一试射旨在获取所谓多弹头导弹能力，即导弹可配备多枚弹头，打击不同的标的。多弹头导弹难于被导弹防御系统拦截。

只有很少国家拥有这样的导弹，其中包括核大国美国、中国、俄罗斯、英国和法国。印度称3月试射了一枚使用多弹头技术的洲际导弹。

朝鲜金正恩政权因该国核武器和导弹计划而受到国际制裁和孤立。但该国多年来仍在研发特别是核导弹的能力。

而在上周普京24年来首次访问朝鲜之后，两国领导人签署了一份共同防御条约。这引发韩国的抗议。

本周四，韩国还宣布，将对4艘俄罗斯船只以及包括朝鲜导弹总局和两家俄罗斯海运公司在内的5个实体实施制裁，因其牵涉在朝俄之间非法转运军需物资，以及向朝鲜提供石油产品。

（德新社、路透社、韩联社）



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