朝鲜称成功试射多弹头导弹 韩国：夸大其词

政治朝鲜
朝鲜称成功试射多弹头导弹 韩国：夸大其词2024年6月27日
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（德国之声中文网）平壤官方通讯社朝中社周四（6月27日）称，该国成功试验了“新的重要技术”。但韩国联合参谋本部一名发言人在首尔向记者表示，朝鲜前一日试射的导弹在飞行初期就已爆炸。
这名发言人还表示，朝鲜媒体疑似伪造了发射的照片。
朝鲜最新的这次导弹测试是韩国军方发现的。韩方称，这枚导弹向半岛东部海域飞行了约250公里后爆炸。
朝中社声称，此次试射采用中远程固体燃料弹道导弹第一级发动机；分离的机动弹头精准命中三个预定标靶。此外，导弹还配有诱体。
朝鲜的这一试射旨在获取所谓多弹头导弹能力，即导弹可配备多枚弹头，打击不同的标的。多弹头导弹难于被导弹防御系统拦截。
只有很少国家拥有这样的导弹，其中包括核大国美国、中国、俄罗斯、英国和法国。印度称3月试射了一枚使用多弹头技术的洲际导弹。
朝鲜金正恩政权因该国核武器和导弹计划而受到国际制裁和孤立。但该国多年来仍在研发特别是核导弹的能力。
而在上周普京24年来首次访问朝鲜之后，两国领导人签署了一份共同防御条约。这引发韩国的抗议。
本周四，韩国还宣布，将对4艘俄罗斯船只以及包括朝鲜导弹总局和两家俄罗斯海运公司在内的5个实体实施制裁，因其牵涉在朝俄之间非法转运军需物资，以及向朝鲜提供石油产品。
（德新社、路透社、韩联社）
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