 朝鲜称已拥有致命的核反击能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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时政风云

朝鲜称已拥有致命的核反击能力

尽管联合国明令禁止，朝鲜再次进行了导弹测试——且是短短几天内的第三次。朝鲜官媒称，这些试验旨在加强该国的核威慑力。

朝鲜的又一次导弹试射：图为四枚“箭矢2”（Hwasal-2）战略巡航导弹中的一枚正在被发射

朝鲜的又一次导弹试射：图为四枚“箭矢2”（Hwasal-2）战略巡航导弹中的一枚正在被发射

(德国之声中文网）朝鲜声称再次测试了多枚远程巡航导弹。据朝鲜官媒报道，该国于本周四（2月23日）向东面公海发射了四枚导弹。报道称，导弹经过2小时50分左右的飞行时间，击中了2000公里外的目标，但未说明“目标”是什么。

朝鲜国家通讯社朝中社(KCNA)写道，此次演习再次“明确展示”了朝鲜军队拥有“对敌军进行致命核反击”的能力。

同弹道导弹一样，巡航导弹也可以配备核弹头。此外，它们本身携带动力装置，能实现空中推进。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


韩国军方证实试射

韩国军方证实了此次导弹测试。但韩美两国通过其监测技术获取的信息与朝鲜公布的有所不同。详细情况仍在调查中。联合国决议禁止朝鲜试射任何弹道导弹。

朝鲜于本周一试射了两枚短程导弹，并在上周末测试了一枚洲际导弹，理论上可以到达美国领土。朝鲜称此次导弹试验是对美韩联合军演的回应。

最新远程巡航导弹试射--朝鲜继续其挑衅式的武器展示

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朝鲜要进行核武试验？

最近朝鲜半岛的军事紧张局势急剧升级。平壤领导高层不断威胁将在该地区发动军事升级，并宣布将“指数级地”扩大自己的核武库。

数月来，华盛顿和首尔一直发出警告，称朝鲜可能会在不久的将来进行核武器试验。这将是自2017年以来的首次试验。自2006年以来，朝鲜共进行了六次核武试验。

（法新社，德新社）

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