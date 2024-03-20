朝鲜称已成功进行高超音速导弹固体燃料发动机测试

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社（KCNA）报道，朝鲜导弹总局于本周二（3月19日）在该国西北部的西海卫星发射场进行了此次测试。

朝中社表示："针对新型中程高超音速导弹固体燃料发动机进行的地面喷气测试具有另一层战略价值。"

报道还称，朝鲜领导人金正恩表示，"这种武器系统的军事战略价值与洲际弹道导弹（ICBM）同等重要"。

金正恩还表示，该测试有助于"开发完成新导弹系统的时间表的确定"，但未透露更多细节。

就在该报道发表的前一天，朝鲜表示，金正恩监督进行了有关"新装备超大型"多管火箭发射器的演习。该演习的重点是"为摧毁敌方首都做好充分准备"。

朝鲜去年年底表示，已对其中程弹道导弹（IRBM）的新型固体燃料发动机进行了一系列地面测试。

朝鲜试图通过与俄罗斯的联系加强关键军工技术

高超音速导弹的飞行速度至少为5马赫（相当于音速的5倍），且可以在飞行中进行机动，这使得其更难被跟踪和拦截。根据设计，高超音速导弹既可以携带常规弹头，也可以携带核弹头。

美国和中国均有对高超音速导弹进行测试。而通常被视为在该项技术上处于全球领先地位的俄罗斯则在最近加强了与平壤的关系。

首尔朝鲜研究大学教授杨敏金（Yang Moo-Jin）告诉法新社（AFP），朝鲜似乎正在通过与俄罗斯建立更紧密的联系来实现其关键性的国防发展目标。杨教授表示，"这非常令人担忧，因为（固体燃料高超音速导弹）可能会躲避韩美导弹防御系统。"

长期以来，测试技术更先进的固体燃料导弹一直是金正恩的关键目标。

朝鲜去年宣布已成功测试了其首个固体燃料洲际弹道导弹 --这是最大、射程最远的弹道导弹类别 ，朝鲜称其为该国核反击能力的重要突破。

专家表示，与液体燃料武器相比，固体燃料导弹通常具有更高的操作便利性和安全性。

固体燃料导弹在发射前不需要加注燃料，这使得其更难被发现和摧毁，且使用起来也更快。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）国防分析研究员约瑟夫·登普西（Joseph Dempsey）告诉法新社："此次最新地面测试与去年11月以及今年1月测试的系统之间有何关系目前尚未得到证实。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



美韩上周举行联合军演

朝鲜强烈谴责了美韩上周结束的一项年度联合军演，并以实弹演习作为回应，平壤谴责称所有此类演习都是入侵的预演。

朝鲜本月警告首尔和华盛顿将为其军事演习付出"昂贵的代价"，并在其后宣布金正恩指导了一支据称能够打击韩国首都的炮兵部队。

据朝鲜官方媒体报道，金正恩上周还监督了伞兵演习，该演习旨在展示其士兵具有"一举占领敌方地区"的能力。

金正恩今年1月5日携女视察军工厂

周一进行的弹道导弹试验是朝鲜今年的第二次试验，此前平壤在1月14日发射了一枚携带机动高超音速弹头的导弹。

时至今日，朝鲜已将韩国宣布为"头号敌人"，撤销了负责朝韩关系以及统一事务的相关机构，并威胁要对"哪怕0.001毫米"的领土侵犯发动战争。

首尔是华盛顿的重要地区盟友之一，美国已在韩国驻扎了约2.7万名美国士兵，以帮助其抵御平壤的威胁。

根据首尔军方消息，上周进行的华盛顿-首尔军演包括了对朝鲜"关键设施"的"清理行动"，以防朝鲜发动袭击。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。