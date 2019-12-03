 朝鲜称完成“重要战略试验” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2019

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时政风云

朝鲜称完成“重要战略试验”

朝鲜驻联合国大使宣布不再同美国就去核化进行谈判的第二天，平壤发布消息称，朝鲜进行了一项“重要试验”，可能对该国的战略地位产生长远影响。

Koreas Nuclear Nordekorea Sohae Satellite Launching (picture-alliance/AP Photo/A. Young-Joon)

（德国之声中文网）朝鲜官方的中央通讯社（KCNA）周日（12月8日）报道，该国在西海卫星发射基地进行了一次"极为重要的试验"。此次试验的结果"将在不远的将来对朝鲜战略地位的改变再次产生重大影响"。

DW.COM

来自韩国国会方面的消息称，11月中旬，朝鲜与美国之间有可能进行新一轮的工作会谈，从而加快半岛核问题谈判的进度。 (04.11.2019)

美朝核对话几周之后平壤再次进行了导弹测试。两个"不明飞行物体"落入朝鲜半岛和日本之间的海域。有观察者认为，此举显示平壤因美国在核问题上缺乏让步而感到沮丧。 (01.11.2019)

周六晚间，在瑞典首都斯德哥尔摩举行的朝美核问题谈判举行了几个小时后就宣告结束：朝鲜代表团中断了谈判，指责美方根本没有带来新的建议。不过，美国代表团则坚持称，与朝方进行了“良好的会谈”。 (06.10.2019)

报道没有透露此次试验的更多细节。西海卫星发射场位于朝鲜西北部平安北道，靠近中朝边界。该设施原计划于2018年拆除，但今年早些时候的报道称，基地进行了重建。

韩国情报部门推测，朝鲜有可能进行了火箭推进器的试验。但据韩联社报道，韩国军队总参谋部表示，没有观测到有物体从发射台升空。另据CNN周六报道，卫星图片显示，朝鲜有可能在准备重新进行卫星发射以及洲际导弹推进器的试验。

朝鲜刚刚宣布不再和美国就去核议题继续谈判。朝鲜驻联合国大使金星在纽约表示，没有必要再同美国进行长期的谈判，"去核问题已经不在双方谈判的议题之列"。他指责美国推行"敌对政策"，朝美对话完全被特朗普政府利用以达到国内政治的目的。

自今年2月特朗普和金正恩河内峰会无果而终后，朝美之间有关朝鲜去核化的谈判陷入僵局。平壤过去几周已明确表示，华盛顿方面必须在今年年底之前提出新的建议方案。

 

叶宣/文木（美联社、法新社等）

 

 

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