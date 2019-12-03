朝鲜称完成“重要战略试验”

（德国之声中文网）朝鲜官方的中央通讯社（KCNA）周日（12月8日）报道，该国在西海卫星发射基地进行了一次"极为重要的试验"。此次试验的结果"将在不远的将来对朝鲜战略地位的改变再次产生重大影响"。

报道没有透露此次试验的更多细节。西海卫星发射场位于朝鲜西北部平安北道，靠近中朝边界。该设施原计划于2018年拆除，但今年早些时候的报道称，基地进行了重建。

韩国情报部门推测，朝鲜有可能进行了火箭推进器的试验。但据韩联社报道，韩国军队总参谋部表示，没有观测到有物体从发射台升空。另据CNN周六报道，卫星图片显示，朝鲜有可能在准备重新进行卫星发射以及洲际导弹推进器的试验。

朝鲜刚刚宣布不再和美国就去核议题继续谈判。朝鲜驻联合国大使金星在纽约表示，没有必要再同美国进行长期的谈判，"去核问题已经不在双方谈判的议题之列"。他指责美国推行"敌对政策"，朝美对话完全被特朗普政府利用以达到国内政治的目的。

自今年2月特朗普和金正恩河内峰会无果而终后，朝美之间有关朝鲜去核化的谈判陷入僵局。平壤过去几周已明确表示，华盛顿方面必须在今年年底之前提出新的建议方案。

叶宣/文木（美联社、法新社等）