朝鲜称发现坠毁韩国军用无人机

朝鲜周六声称，在平壤发现了至少一架坠毁的韩国军用无人机的残骸，并公布其照片。朝鲜重申，如果再次发现韩国无人机，将视为 “宣战”，并将立即进行报复性攻击。

（德国之声中文网）朝鲜周六（10月19日）声称，在首都平壤发现了至少一架坠毁的韩国军用无人机的残骸，并公布其照片。一些分析人士证实该无人机来自韩国。

朝鲜最近指责韩国使用无人机在平壤投放反政权宣传单。

朝鲜官方通讯社朝中社报道，朝鲜国防部发言人表示，安全部门10月13日搜索平壤时发现了坠毁的无人机残骸。

该发言人表示，朝鲜的调查"科学地证明该无人机来自大韩民国"。

韩国军方最初否认派遣无人机，但随后拒绝发表评论。"没有必要验证或回应朝鲜的单方面指控，"韩国军方在周六发布的一份简短声明中表示。

朝鲜此前曾警告，如果再次发现韩国无人机，将视为"宣战"。

韩国国防部则警告说，倘若在任何冲突中有韩国公民受伤，朝鲜将见证其"政权的终结"。

什么导致朝韩关系再度降至冰点？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

朝中社发布了几张据称是韩国无人机的照片，其中一张照片中，无人机卡在树上。

韩国统一研究院高级分析师洪敏（Hong Min）表示，根据朝鲜发布的图片，这架无人机"显然是一架由韩国军方使用的远程侦察小型无人机"。

朝鲜称该无人机是在平壤兄弟山区域发现的。洪敏表示，这个位置靠近朝鲜山阴洞导弹研究中心。

首尔的朝鲜大学院大学校长梁茂进(Yang Moo-jin)则表示，如果朝鲜的指控属实，这可能意味着韩国"一直在利用军用无人机(在朝鲜)进行侦察"。

朝鲜周六重申，如果再次发现韩国无人机，将视为 "宣战"，并将立即进行报复性攻击。

朝鲜领导人金正恩在1月份将韩国定义为 "主要敌人"，并表示朝鲜不再对统一感兴趣，两国关系进一步恶化。

最新的进展是，韩国情报机构表示，朝鲜决定向俄罗斯入侵乌克兰的战争提供"大规模"部队支援。

韩国《中央日报》周五的报道援引专家意见称，朝鲜正试图利用参加俄乌战争的机会积累实战经验，并将这一"经验"用于应对韩国。

（法新社）

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