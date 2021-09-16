朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国

（德国之声中文网）朝鲜当局周二 (9月29日)表示，他们在前一天已进行新开发的超高音速滑翔导弹「火星8号」（Hwasong-8）的首次试射，称该导弹在加强其自卫能力方面具「战略意义」。此消息若属实，拥有核武的朝鲜将得到更高层级的作战能力。

北韩官媒朝中社（KCNA）报导，北韩国防科学院28日从慈江道龙林道都阳里试射「火星8号」。此次试射是由朝鲜劳动党中央政治局委员朴正川监督，领导人金正恩并未监督此次试射。

超高音速导弹能以至少5倍于音速的速度飞行，并且更难以追踪和拦截。美中俄三国皆在进行研发该导弹，而美国28日才宣布自制超音速导弹系统测试成功，并正在准备导弹部署计划，加强美军作战力量。

东京一电视屏幕上朝鲜今年9月中旬的导弹试验画面

朝中社指出，「火星8号」是今年年初朝鲜劳动党大会上提出的5款新型武器系统之一，而这款超高音速滑翔导弹的试射证实了发动机和「安瓿」(Ampoule) 燃料系统的稳定性和高性能。

安瓿是俄罗斯对液体燃料导弹的称呼，这类导弹可以在生产过程中就将燃料装填完毕，然后再被送到战场。这意味着士兵在发射前不需要在战场上为导弹加油，增加作战时的机动性。

在昨日，韩国联合参谋本部就已通报，朝鲜军方从与中国接壤的慈江道向东海发射了一枚「未明物体」，暂不清楚该不明物的射程及类型。韩国总统文在寅29日一早曾下令要对这次试射进行「彻底分析」。

日本防卫省发言人28日时也怀疑朝方发射的是弹道导弹。联合国决议禁止朝鲜试验可携带核弹头的导弹。在本届联大一般性辩论中，朝鲜大使金星称，他的国家有权适当进行导弹试验。他强调， 「没有人可以剥夺我们合法自卫的权利」。他称，朝鲜致力于扩大自卫能力，“以确保国家安全与和平”。

挑衅

因其核计划和导弹计划，这个基本处于国际孤立地位的东亚国家受到国际社会严厉制裁。但平壤当局对之不屑一顾。本月中旬，该国刚进行过两次导弹试验。韩国总统文在寅斥之为“挑衅”。

朝鲜领导人金正恩有影响力的胞妹金与正最近曾表示，朝方已准备好举行朝韩峰会。不过，她强调，举行峰会的前提是“相互尊重”和“不带偏见”。她还表示，愿就结束两国战争状态举行对话。她此前要求首尔政府结束对朝鲜的“敌对政策”。

朝鲜战争（1950-1953）结束后，仅达成停火协议，在国际法意义上， 朝韩两国仍处于战争状态。

（德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。