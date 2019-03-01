朝鲜發射場疑死灰复燃 去核路再添阴霾

(德国之声中文网) 韩联社和两个美国智库于周二 (3月5日) 报导，朝鲜东仓里导弹發射場有复工迹象。 韩国国家情报院向国会汇报，朝鲜正在修复东仓里导弹发射场部分早前拆除的设施。

美国专门研究朝鲜的智库「北纬38度」(38 North) 公布的卫星照片显示，东仓里發射场的设施有重建迹象，时间约为2月16日至3月2日之间。 另外，华府智库战略暨国际研究中心(CSIS) 也發表报告和卫星图片，直指朝鲜正计划迅速地重建核设施。 报告指，垂直引擎测试支架和发射台的导弹运输设施有活动迹象，平常关闭的发射塔遮掩物也重开。

美国国务院未有响应有关报导。 华府有消息人士则表示，韩国情报机关对此议题掌握的信息一向很可靠，但他认为这次的发现不算惊人，似乎也不是大型核试。 但是CSIS报告认为，核试场的新活动「带有目的」。 有核不扩散组织学者向路透社分析，有关活动在第二次美朝峰会前已经展开。

美警告制裁升级

就在这个消息传出的同一天，美国国家安全顾问博尔顿接受福士新闻(FOX)访问时，向朝鲜释出强硬信息。 他强调，朝鲜必须承诺放弃核武和所有相关的项目﹕「如果平壤不愿意这么做... 我认为特朗普总统已经清楚表明，我们将不会减缓对朝鲜的经济制裁，甚至会考虑升级。 」

特朗普和金正恩上周在河内举行第二次峰会，但是出乎外界意料，双方未能达成任何协议。 美国国务卿蓬佩奥日前才称对去核谈判抱持希望，并将于未来几周内派出代表团到朝鲜继续磋商。 不过如今博顿尔的强硬态度，有可能令两国关再生变數。

李芊/罗法 (路透社、美联社等)