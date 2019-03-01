 朝鲜發射場疑死灰复燃 去核路再添阴霾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2019

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时政风云

朝鲜發射場疑死灰复燃 去核路再添阴霾

结束越南之旅的朝鲜领导人金正恩刚刚回国，美韩就传出不利去核的消息，指控朝鲜又在發射場蠢蠢欲动。 金家真的是「一手硬一手软」地打去核牌吗？

Südkorea, Seoul: Übertragung des USA Nordkorea Treffens (Reuters/K. Hong-Ji)

美国国家安全顾问博尔顿警告，美国有可能考虑升级对朝鲜的经济制裁。

(德国之声中文网) 韩联社和两个美国智库于周二 (3月5日) 报导，朝鲜东仓里导弹發射場有复工迹象。 韩国国家情报院向国会汇报，朝鲜正在修复东仓里导弹发射场部分早前拆除的设施。

美国专门研究朝鲜的智库「北纬38度」(38 North) 公布的卫星照片显示，东仓里發射场的设施有重建迹象，时间约为2月16日至3月2日之间。 另外，华府智库战略暨国际研究中心(CSIS) 也發表报告和卫星图片，直指朝鲜正计划迅速地重建核设施。 报告指，垂直引擎测试支架和发射台的导弹运输设施有活动迹象，平常关闭的发射塔遮掩物也重开。

美国国务院未有响应有关报导。 华府有消息人士则表示，韩国情报机关对此议题掌握的信息一向很可靠，但他认为这次的发现不算惊人，似乎也不是大型核试。 但是CSIS报告认为，核试场的新活动「带有目的」。 有核不扩散组织学者向路透社分析，有关活动在第二次美朝峰会前已经展开。

Nordkorea Satellitenbild Raketenanlage Sohae (Reuters/CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019)
Nordkorea Satellitenbild Raketenanlage Sohae (Reuters/CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019)

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第二次特金会上演在即，新加坡国立大学法学院教授王江雨教授接受德国之声中文部专访，解释第二次特金会的必要性、什么是朝鲜眼中的弃核以及中国在美朝峰会中扮演的角色。 (25.02.2019)

第二次“特金会”尴尬收场，白宫确认美朝双方“没有达成协议”。时评人长平认为，“满载权力刻骨的傲慢”的金家绿皮火车，不仅穿越中国大地，而且正畅行于国际社会。 (28.02.2019)

美警告制裁升级

就在这个消息传出的同一天，美国国家安全顾问博尔顿接受福士新闻(FOX)访问时，向朝鲜释出强硬信息。 他强调，朝鲜必须承诺放弃核武和所有相关的项目﹕「如果平壤不愿意这么做... 我认为特朗普总统已经清楚表明，我们将不会减缓对朝鲜的经济制裁，甚至会考虑升级。 」

特朗普和金正恩上周在河内举行第二次峰会，但是出乎外界意料，双方未能达成任何协议。 美国国务卿蓬佩奥日前才称对去核谈判抱持希望，并将于未来几周内派出代表团到朝鲜继续磋商。 不过如今博顿尔的强硬态度，有可能令两国关再生变數。

李芊/罗法 (路透社、美联社等)

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