朝鲜疫情蔓延 韩国有意伸出援手

朝鲜新冠疫情持续发酵，死亡病例新增15人，新增2.9万发烧病例。韩国政府计划向朝提议提供防疫援助。与此同时，美韩发出警告，平壤可能正准备另一次核试验，专家指出，金正恩或会加快核试验计划，以转移民众对疫情的注意力。
（德国之声中文网）朝鲜公布爆发疫情后感染人数不断攀升，朝中社本周日（5月15日报道），朝鲜国家紧急防疫司令部表示，从13日晚上至14日下午6时境内新增2.9万发烧病例，新增死亡病例15宗，目前累计死亡病例42宗。5月13日公布的新增发烧病例约17万人。报道还指出，因民众缺乏对新冠变异株奥密克戎的了解，加上不熟悉治疗方法引发的死亡病例居多。
疫情的爆发引发了人们对朝鲜人道主义危机的担忧。美联社指出，2600万朝鲜民众中，大多数人并未接种新冠疫苗，并且朝鲜的公共卫生保健系统也并不完善。
韩联社报道，目前全球只有朝鲜和厄立特里亚两个国家尚未进行大规模疫苗接种。新冠疫苗实施计划（COVAX）今年向朝鲜分配的阿斯利康新冠疫苗被朝鲜以副作用为由拒收。如果照目前趋势继续发展下去，朝鲜可能会出现疫情失控的局面或出现新的变异株。
韩国新任外交部长官朴振本周五(5月13日) 与美国国务卿布林肯举行了视频会晤，双方对朝鲜爆发新冠疫情表示了忧虑，并决定与国际社会讨论对朝人道主义援助事宜。美国国务院表示，支持新冠疫苗实施计划向朝鲜提供美国捐赠的辉瑞疫苗。
韩国政府一位高官本周日表示，韩国政府目前正在讨论下周初正式向朝鲜提议为其提供新冠防疫及治疗支援。不过统一研究院朝鲜研究室长洪闵（音）指出，由于朝鲜对韩美合作应对朝核持强硬态度，其接受韩方的人道援助的可能性不大。美联社指出，中国也提出向朝鲜提供疫苗、医疗用品和其他援助物资，但平壤尚未公开回应。
朝中社本周四（5月12日）报道表示，朝鲜国家紧急防疫部门5月8日对平壤一些有发烧症状的患者进行抽样检测后确诊有人感染奥密克戎病毒。当日起，朝鲜在全国范围内实施封锁措施抗疫。观察人士认为，这可能会让该国脆弱的经济雪上加霜。
朝中社报道，截至目前，已有１３４万余人参加卫生宣传、检验检疫、治疗工作，全部筛查、彻底隔离并救治发热患者和可疑症状人员。法新社指出，朝中社并未具体说明新增病例和死亡病例新冠检测是否呈阳性，但专家认为朝鲜很难进行大规模筛查。该国医疗基础设施薄弱，约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)2021年的一项调查中，朝鲜的医疗体系在195个国家中排名第193位。韩国智库世宗研究所分析师郑成长（Cheong Seong-jang）指出，朝鲜目前根据发烧与否诊断新冠病毒，这种检测方式落后且不准确，此外，朝鲜难以发现无症状感染者，也难以控制疫情。他还补充说：“随着新冠患者人数继续上升，死亡人数将进一步激增。“
与此同时，美国和韩国都发出警告，金正恩正在准备另一次核试验，分析人士指出，金可能会加快核试验计划，以转移朝鲜民众对灾难性疫情的注意力。
（美联社，法新社等）
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