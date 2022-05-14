 朝鲜疫情蔓延 韩国有意伸出援手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜疫情蔓延 韩国有意伸出援手

朝鲜新冠疫情持续发酵，死亡病例新增15人，新增2.9万发烧病例。韩国政府计划向朝提议提供防疫援助。与此同时，美韩发出警告，平壤可能正准备另一次核试验，专家指出，金正恩或会加快核试验计划，以转移民众对疫情的注意力。

Nordkorea I Coronavirus

疫情的爆发引发了人们对朝鲜人道主义危机的担忧

（德国之声中文网）朝鲜公布爆发疫情后感染人数不断攀升，朝中社本周日（5月15日报道），朝鲜国家紧急防疫司令部表示，从13日晚上至14日下午6时境内新增2.9万发烧病例，新增死亡病例15宗，目前累计死亡病例42宗。5月13日公布的新增发烧病例约17万人。报道还指出，因民众缺乏对新冠变异株奥密克戎的了解，加上不熟悉治疗方法引发的死亡病例居多。

疫情的爆发引发了人们对朝鲜人道主义危机的担忧。美联社指出，2600万朝鲜民众中，大多数人并未接种新冠疫苗，并且朝鲜的公共卫生保健系统也并不完善。

DW.COM

朝鲜疫情状况严峻。朝鲜领导人金正恩本周六形容，此次爆发的疫情让该国陷入“大动荡”，他呼吁全民抗疫并表示可以借鉴中国的抗疫经验。美联社分析指出，近日朝鲜举行的大型庆祝活动可能是导致该国疫情蔓延的一个原因。

朝鮮官方週五（5月13日）證實6宗死亡病例。前一天，官方才首度證實爆發新冠疫情，病毒迅速蔓延。有專家指出，疫情恐為朝鮮領導人金正恩帶來「前所未有的危機」，恐需中國伸出援手。

韩联社报道，目前全球只有朝鲜和厄立特里亚两个国家尚未进行大规模疫苗接种。新冠疫苗实施计划（COVAX）今年向朝鲜分配的阿斯利康新冠疫苗被朝鲜以副作用为由拒收。如果照目前趋势继续发展下去，朝鲜可能会出现疫情失控的局面或出现新的变异株。

韩国新任外交部长官朴振本周五(5月13日) 与美国国务卿布林肯举行了视频会晤，双方对朝鲜爆发新冠疫情表示了忧虑，并决定与国际社会讨论对朝人道主义援助事宜。美国国务院表示，支持新冠疫苗实施计划向朝鲜提供美国捐赠的辉瑞疫苗。

韩国政府一位高官本周日表示，韩国政府目前正在讨论下周初正式向朝鲜提议为其提供新冠防疫及治疗支援。不过统一研究院朝鲜研究室长洪闵（音）指出，由于朝鲜对韩美合作应对朝核持强硬态度，其接受韩方的人道援助的可能性不大。美联社指出，中国也提出向朝鲜提供疫苗、医疗用品和其他援助物资，但平壤尚未公开回应。

朝中社本周四（5月12日）报道表示，朝鲜国家紧急防疫部门5月8日对平壤一些有发烧症状的患者进行抽样检测后确诊有人感染奥密克戎病毒。当日起，朝鲜在全国范围内实施封锁措施抗疫。观察人士认为，这可能会让该国脆弱的经济雪上加霜。

朝中社报道，截至目前，已有１３４万余人参加卫生宣传、检验检疫、治疗工作，全部筛查、彻底隔离并救治发热患者和可疑症状人员。法新社指出，朝中社并未具体说明新增病例和死亡病例新冠检测是否呈阳性，但专家认为朝鲜很难进行大规模筛查。该国医疗基础设施薄弱，约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)2021年的一项调查中，朝鲜的医疗体系在195个国家中排名第193位。韩国智库世宗研究所分析师郑成长（Cheong Seong-jang）指出，朝鲜目前根据发烧与否诊断新冠病毒，这种检测方式落后且不准确，此外，朝鲜难以发现无症状感染者，也难以控制疫情。他还补充说：“随着新冠患者人数继续上升，死亡人数将进一步激增。“

与此同时，美国和韩国都发出警告，金正恩正在准备另一次核试验，分析人士指出，金可能会加快核试验计划，以转移朝鲜民众对灾难性疫情的注意力。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



  


（美联社，法新社等）


© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

People watch a TV screen showing a news report about the COVID-19 outbreak in North Korea, at a train station in Seoul, South Korea, Saturday, May 14, 2022. North Korea on Saturday reported 21 new deaths and 174,440 more people with fever symptoms as the country scrambles to slow the spread of COVID-19 across its unvaccinated population. (AP Photo/Ahn Young-joon)

朝鲜疫情发酵 金正恩：可借鉴中国抗疫经验 14.05.2022

朝鲜疫情状况严峻。朝鲜领导人金正恩本周六形容，此次爆发的疫情让该国陷入“大动荡”，他呼吁全民抗疫并表示可以借鉴中国的抗疫经验。美联社分析指出，近日朝鲜举行的大型庆祝活动可能是导致该国疫情蔓延的一个原因。

In this image made from video broadcasted by North Korea's KRT, North Korean leader Kim Jong Un wears a face mask on state television during a meeting acknowledging the country's first case of COVID-19 Thursday, May 12, 2022, in Pyongyang, North Korea. North Korea imposed a nationwide lockdown Thursday to control its first acknowledged COVID-19 outbreak after holding for more than two years to a widely doubted claim of a perfect record keeping out the virus that has spread to nearly every place in the world. (KRT via AP)

朝鮮首爆疫情急鎖國 病毒「爆炸性」蔓延 13.05.2022

朝鮮官方週五（5月13日）證實6宗死亡病例。前一天，官方才首度證實爆發新冠疫情，病毒迅速蔓延。有專家指出，疫情恐為朝鮮領導人金正恩帶來「前所未有的危機」，恐需中國伸出援手。

BONN, GERMANY - AUGUST 18: German HIV researcher, epidemiologist and clinical trialist professor doctor Hendrik Streeck evaluates a plaque assay at Uniklinikum Bonn university hospital on August 18, 2020 in Bonn, Germany. Streeck is a leading professor for virology and the director of both the Institute of Virology and the Institute for HIV Research at Bonn university hospital. He is also the leader of the COVID-19 Case-Cluster-Study, also known as the Heinsberg study, that examines the course of one of Germany’s first COVID-19 outbreaks in the community of Gangelt. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

德国防疫学家：奥密克戎不可被清零 中国应推动疫苗接种 09.05.2022

德国罗伯特-科赫研究所所长对中国面对奥密克戎实行的清零政策表示难以理解。德国政府疫情专家小组成员施特雷克也认为清零政策没有出路，并建议中国推动施打第三针科兴疫苗。

广告

媒体看中国

China | Covid-19 Ausbruch in Shanghai

墙外文摘：从“最后一枪”到“最后一代”

有评论认为，“六四”镇压的流弹，隐喻着这个事件所带来的影响非常广泛和漫长。现在我们在中国的“抗疫战争”中所见的荒谬，也可能是流弹的后遗症所致。  