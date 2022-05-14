朝鲜疫情蔓延 美国支持捐赠辉瑞疫苗

（德国之声中文网）朝鲜公布爆发疫情后感染人数不断攀升，朝中社本周日（5月15日报道），朝鲜国家紧急防疫司令部表示，从13日晚上至14日下午6时境内新增2.9万发烧病例，新增死亡病例15宗，目前累计死亡病例42宗。5月13日公布的新增发烧病例约17万人。报道还指出，因民众缺乏对新冠变异株奥密克戎的了解，加上不熟悉治疗方法引发的死亡病例居多。

疫情的爆发引发了人们对朝鲜人道主义危机的担忧。美联社指出，2600万朝鲜民众中，大多数人并未接种新冠疫苗，并且朝鲜的公共卫生保健系统也并不完善。

韩联社报道，目前全球只有朝鲜和厄立特里亚两个国家尚未进行大规模疫苗接种。新冠疫苗实施计划（COVAX）今年向朝鲜分配的阿斯利康新冠疫苗被朝鲜以副作用为由拒收。如果照目前趋势继续发展下去，朝鲜可能会出现疫情失控的局面或出现新的变异株。

韩国新任外交部长官朴振本周五(5月13日) 与美国国务卿布林肯举行了视频会晤，双方对朝鲜爆发新冠疫情表示了忧虑，并决定与国际社会讨论对朝人道主义援助事宜。美国国务院表示，支持新冠疫苗实施计划向朝鲜提供美国捐赠的辉瑞疫苗。

韩国政府一位高官本周日表示，韩国政府目前正在讨论下周初正式向朝鲜提议为其提供新冠防疫及治疗支援。不过统一研究院朝鲜研究室长洪闵（音）指出，由于朝鲜对韩美合作应对朝核持强硬态度，其接受韩方的人道援助的可能性不大。美联社指出，中国也提出向朝鲜提供疫苗、医疗用品和其他援助物资，但平壤尚未公开回应。

朝中社本周四（5月12日）报道表示，朝鲜国家紧急防疫部门5月8日对平壤一些有发烧症状的患者进行抽样检测后确诊有人感染奥密克戎病毒。当日起，朝鲜在全国范围内实施封锁措施抗疫。观察人士认为，这可能会让该国脆弱的经济雪上加霜。

朝中社报道，截至目前，已有１３４万余人参加卫生宣传、检验检疫、治疗工作，全部筛查、彻底隔离并救治发热患者和可疑症状人员。法新社指出，朝中社并未具体说明新增病例和死亡病例新冠检测是否呈阳性，但专家认为朝鲜很难进行大规模筛查。该国医疗基础设施薄弱，约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)2021年的一项调查中，朝鲜的医疗体系在195个国家中排名第193位。韩国智库世宗研究所分析师郑成长（Cheong Seong-jang）指出，朝鲜目前根据发烧与否诊断新冠病毒，这种检测方式落后且不准确，此外，朝鲜难以发现无症状感染者，也难以控制疫情。他还补充说：“随着新冠患者人数继续上升，死亡人数将进一步激增。“

与此同时，美国和韩国都发出警告，金正恩正在准备另一次核试验，分析人士指出，金可能会加快核试验计划，以转移朝鲜民众对灾难性疫情的注意力。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。









（美联社，法新社等）



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