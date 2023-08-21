朝鲜疫情后首次国际商业航班临时取消

朝鲜高丽航空三年多来首次从平壤飞往北京的商业航班本周一临时取消，原因不详。此间已有迹象显示，因疫情关闭边界三年多的朝鲜正在逐步重新开放边境。
（德国之声中文网）据法新社报道，本周一，记者聚集在北京首都国际机场，等待预计上午9时50分抵达的来自平壤的高丽航空JS151航班。然而，预计抵达时间过去两小时后，航厦告示牌出乎意料地显示该航班已被取消，让记者们非常失望。
北京首都国际机场客服人员告诉法新社，高丽航空并未说明取消航班的原因。
法新社周一无法联系上高丽航空的中国办公室。一名记者前往高丽航空位于北京的办公室时发现玻璃门紧锁。同层一名工作人员说，高丽航空公司的工作人员周一上午没有来，但他们偶尔会来。
在中国外交部本周一的例行记者会上，记者询问发言人是否了解朝鲜高丽航空三年多来首次从平壤出发到北京的商业航班被取消的原因以及朝鲜边境何时重新对游客开放，外交部发言人汪文斌表示，中方根据航空公司的申请，按程序批复了朝鲜高丽航空平壤-北京-平壤等客运航线定期航班计划。他说，2023年夏秋航季换季工作当中，中方根据航空公司的申请，按程序批复了朝鲜高丽航空平壤-北京-平壤等客运航线定期航班计划，具体航班由航空公司按照中方主管部门的批复指挥。
汪文斌没有解释高丽航空本周一从平壤飞往北京的商业航班被取消的原因以及有关朝鲜边境何时重新对游客开放的问题。
先前，韩联社报道说，中朝边境正在逐步重新开放，往返两国的火车已不断增加。上个月，中国和俄罗斯官员访问平壤，参加朝鲜战争停战70周年的庆祝活动。这是朝鲜2020年初因疫情封锁边境以后首邀外国代表团访问该国。另据韩联社和共同社报道，上周，一个据信为朝鲜运动员组成的代表团入境中国，并从北京飞往哈萨克斯坦参加跆拳道比赛。
2020年之前，高丽航空和中国国航有往返两国的航线。路透社报道说，中国航空分析师李汉明（音）表示，恢复中韩两国之间的航班比较容易，"他们过去每天只有一班航班，交替由国航和高丽航空执飞。"
韩国统一部告诉法新社，对于航班取消"我们绝对一无所知"。一名官员表示："各种迹象表明朝鲜重新开放边境。"他们补充说："但目前还很难确定这是全面开放边境还是相当有限、受到控制的开放。"
专业网站 NK News 周一报道称，高丽航空本周将执飞两趟从俄罗斯符拉迪沃斯托克飞往平壤的航班。
(路透社、法新社）
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