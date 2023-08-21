朝鲜疫情后首次国际商业航班临时取消

（德国之声中文网）据法新社报道，本周一，记者聚集在北京首都国际机场，等待预计上午9时50分抵达的来自平壤的高丽航空JS151航班。然而，预计抵达时间过去两小时后，航厦告示牌出乎意料地显示该航班已被取消，让记者们非常失望。

北京首都国际机场客服人员告诉法新社，高丽航空并未说明取消航班的原因。

法新社周一无法联系上高丽航空的中国办公室。一名记者前往高丽航空位于北京的办公室时发现玻璃门紧锁。同层一名工作人员说，高丽航空公司的工作人员周一上午没有来，但他们偶尔会来。

在中国外交部本周一的例行记者会上，记者询问发言人是否了解朝鲜高丽航空三年多来首次从平壤出发到北京的商业航班被取消的原因以及朝鲜边境何时重新对游客开放，外交部发言人汪文斌表示，中方根据航空公司的申请，按程序批复了朝鲜高丽航空平壤-北京-平壤等客运航线定期航班计划。他说，2023年夏秋航季换季工作当中，中方根据航空公司的申请，按程序批复了朝鲜高丽航空平壤-北京-平壤等客运航线定期航班计划，具体航班由航空公司按照中方主管部门的批复指挥。

汪文斌没有解释高丽航空本周一从平壤飞往北京的商业航班被取消的原因以及有关朝鲜边境何时重新对游客开放的问题。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



迹象显示朝鲜逐渐开放边境

先前，韩联社报道说，中朝边境正在逐步重新开放，往返两国的火车已不断增加。上个月，中国和俄罗斯官员访问平壤，参加朝鲜战争停战70周年的庆祝活动。这是朝鲜2020年初因疫情封锁边境以后首邀外国代表团访问该国。另据韩联社和共同社报道，上周，一个据信为朝鲜运动员组成的代表团入境中国，并从北京飞往哈萨克斯坦参加跆拳道比赛。

2020年之前，高丽航空和中国国航有往返两国的航线。路透社报道说，中国航空分析师李汉明（音）表示，恢复中韩两国之间的航班比较容易，"他们过去每天只有一班航班，交替由国航和高丽航空执飞。"

韩国统一部告诉法新社，对于航班取消"我们绝对一无所知"。一名官员表示："各种迹象表明朝鲜重新开放边境。"他们补充说："但目前还很难确定这是全面开放边境还是相当有限、受到控制的开放。"

专业网站 NK News 周一报道称，高丽航空本周将执飞两趟从俄罗斯符拉迪沃斯托克飞往平壤的航班。

(路透社、法新社）

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