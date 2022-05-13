朝鲜疫情发酵 金正恩：可借鉴中国抗疫经验

（德国之声中文网）朝中社报道，从４月底到本周五（５月１３日）朝鲜累计报告发热患者５.２万多例，其中２.４万多例已治愈，约２.８万例接受治疗，目前死亡病例达２７例。该通讯社还表示，因大多数人没有掌握科学治疗方法且过多服用药水等过失造成人员丧亡。

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这是朝鲜首次公开承认爆发疫情。金正恩在主持召开紧急政治局会议时指出，疫情给该国造成“巨大动荡”。自全球疫情爆发以来两年多的时间内平壤都没有报告感染病例。但没有迹象表明朝鲜进行了密集筛查。

专家指出，鉴于朝鲜测试能力有限，实际感染人数或比官方公布数字更高，新冠疫情死亡数字可能很快攀升至数千人。朝鲜并没有大规模展开疫苗接种。哈佛医学院专门从事朝鲜医疗保健问题专家基·朴(Kee Park)指出，朝鲜测试能力为每周1400人，并不具备对成千上万病症者进行检测的能力。

借鉴中国抗疫经验

朝中社报道，金正恩表示会向本部党委交出自家准备的常备药品，并提议将之用到困难家户。他还表示，朝鲜防疫部门要好好研究别的先进国家的防疫政策和防疫成果以及经验，这也很重要，最好积极学习中国党和人民在抗击疫情斗争中已取得的先进而丰富的防疫成果和经验。

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不过中国的“动态清零”政策因为给经济带来的影响等问题也面临质疑，不少人都怀疑该政策的有效性和必要性。根据朝中社，金正恩表示，这次疫情传播可以说是朝鲜建国以来的大动荡。他还指出，热病以首都圈为中心同时多发地传播扩散。他宣布全国各道市郡要封闭本地区，尽全力保障居民生活方便。当务之急是主动封闭疫发地区、严格处理发热患者隔离就医、全力救治患者、切断传播空间。

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美联社报道，有专家指出，因为大部分朝鲜民众未接种疫苗，加上遭到的医疗系统，若是疫情扩散会对朝鲜造成毁灭性后果。

首尔的韩国统一研究院高级研究员洪敏(Hong Min)表示， 无论在技术和资源上，平壤都没有能力采取像中国那样的大规模封锁措施。这样做也会给本已脆弱的朝鲜经济带来进一步的冲击。 尽管金正恩呼吁采取更严格的防疫措施，但他也强调要实现经济目标，这可能意味着农业、工业和建筑工地仍然会出现群体聚集。

中国外交部发言人赵立坚在周四（5月12日）例行记者会上表示，中方随时准备为朝方抗击疫情全力提供支持帮助。但并没有具体提到朝鲜是否向中方寻求帮助。

朝鲜并并未说明这次疫情爆发的可能来源。路透社报道，首尔的一个网站新闻门户指出，朝鲜昨日晚些时候表示，朝鲜一所大学的一些学生5月1日在平壤参加一个活动后检测结果呈阳性。金正恩也出席了此次活动。路透社无法独立核实相关报道。

美联社指出，这次疫情爆发可能与朝鲜大型庆祝活动相关。4月25日平壤市中心的金日成广场举行了大型阅兵式，庆祝朝鲜人民革命军成立90周年。数以万计的平民和军队聚在一起，这可能是导致病毒传播迅速的一个原因。





（路透社，美联社，朝中社等）

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