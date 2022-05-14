朝鲜疫情：发热病例近两百万 欲学中国力不从心

（德国之声中文网）据朝中社周四（5月19日）报道，朝鲜国家紧急防疫司令部通报，17日晚间6时至18日晚间6时，新增发热病例超26.227万例，死亡1例；从上月底至今，朝鲜累计报告发热病例已接近200万例，死亡63例。

朝鲜官方上周首次证实平壤发现了首例奥密克戎感染病例。当局通报的"发热"死亡病例中，有多少同新冠病毒感染有关，目前尚不清楚。韩国世宗研究所的朝鲜问题专家郑相昌（Cheong Seong Chang）向法新社表示，将这些病例均视为新冠感染"并不为过"，因为朝鲜缺乏相应的检测条件。

美联社则援引专家分析指出，相比估计的感染人数，朝鲜报告的死亡人数却少得出奇。该报道称，朝鲜的疫情可能比官方报告的更严重，朝鲜有可能故意少报死亡人数，以减少对专制领导人金正恩的政治影响。

灾难性影响

联合国人权事务高级专员办事处本周二警告，朝鲜缺乏检测能力、基本药物和设备，应对这一危机的医疗基础设施非常有限。在没有任何疫苗接种的情况下，新冠病毒的传播可能会对该国的人权状况产生灾难性影响。

曾从事朝鲜卫生保健项目的哈佛大学医学院全球卫生专家朴基（音译，Kee Park）在接受美联社采访时预计，由于加强了防疫措施，朝鲜新病例的增速应将开始减缓，但鉴于该国的病例规模，朝鲜要为已有的大量新冠患者提供治疗将是一个挑战，死亡人数可能会接近数万人。

朝鲜官方上周首次证实平壤发现了首例奥密克戎感染病例

韩媒：朝鲜或从中国运回抗疫物资

目前尚不清楚朝鲜承认疫情是否传达了接受外部帮助的意愿。中国和世卫组织都曾表示愿意向朝鲜提过愿意提供新冠疫苗，但朝鲜尚未接受。针对韩国发出的防疫合作提议，韩联社周四报道称，虽然朝鲜已连续四天未做出任何回应，但政府仍表示将耐心等待，而若沟通不顺利，还将探索通过国际机构提供援助的方案。

另据韩联社周二援引多名消息人士报道，朝鲜国营航空公司高丽航空的3架飞机前一天上午飞抵中国沈阳桃仙国际机场装载医药品，并于当天下午返朝。这是朝鲜自2020年1月锁国防疫以来高丽航空飞机时隔两年零4个月造访沈阳。消息人士指出，飞机上只装载了医药品，并没有中方人员搭乘。该通讯社分析，根据朝方日前请求中方提供抗疫物资援助等情况推测，朝鲜此次可能从中国运回了防治新冠病毒的医药品。一名消息人士向该通讯社表示，疫情下朝鲜通过陆运接收物资援助受到诸多制约，选择空运旨在更加快速地运输大量物资。

当被问及朝鲜是否已向中国提出提供抗疫物资请求和中国是否已向朝鲜提供抗疫物资，中国外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会没有作出正面回答，仅表示，中朝双方有守望相助的优良传统，中方愿同朝方一道，在抗击疫情过程中相互支持、加强合作。

抗疫经济两手抓

在防控疫情的同时，朝鲜当局也需要努力防止该国经济进一步恶化。朝中社在周四的另一篇报道中强调：“国民经济各部门在分地区、分单位封闭的条件下，一边严格落实党和国家采取的防疫措施，一边最大限度地促进生产。” 类似论调已多次出现在近日的朝中社报道中。

虽然金正恩此前表示可以借鉴中国的抗疫经验，但是实际上朝鲜督促继续促进生产的策略和中国有所不同。国际卫生专家认为，如果朝鲜人被置于中国那种极端封控之下的话，朝鲜政府将无力提供满足基本需求的物资。韩国翰林大学医学中心的传染病专家雅各布·李（Jacob Lee）向《纽约时报》分析：“对朝鲜人来说，这意味着他们要回到配给制度。我怀疑这种做法的可行性，因为就连中国也在为被封城市的居民提供物资和食品供应方面遇到了困难。”该报援引公共卫生专家警告，金正恩想按照中国模式去做的愿望只会令这场正在迅速蔓延的灾难恶化。



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