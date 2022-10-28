朝鲜疑发洲际弹道导弹但以失败告终

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩军分析认为，朝鲜周四（11月3日）早上发射的远程弹道导弹为最新型“火星-17型”洲际弹道导弹（ICBM），导弹完成级间分离后未能正常飞行，发射以失败告终。日本方面的官员也表示，朝鲜发射的这枚导弹可能是洲际弹道导弹，即朝鲜射程最远的武器。

朝鲜周四还发射了两枚短程弹道导弹。此外，朝鲜在本周三至少发射了23枚导弹，是单日之最，其中包括一枚首次在韩国海岸降落的导弹。

据路透社报道，朝鲜周四的导弹试射曾一度引发日本中部和北部部分地区居民寻求庇护的警报。日本政府最初警告说一枚导弹飞过日本上空，但东京后来澄清这是不正确的。

日方表示，在日本海上空失去了这枚被认为是洲际弹道导弹的追踪，这促使该国政府纠正其关于导弹飞越日本的说法。

日本退役海军副司令、前日本海上自卫队舰队的小田洋次说，对该弹体失去雷达追踪，表明其发射失败，应该已经解体。他补充说，虽然弹头落在朝鲜半岛和日本之间的海域，但碎片会以高速飞行，仍可能经过日本上空。

据韩国和美国官员称，朝鲜今年已经有几次失败的洲际弹道导弹试验。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说，美国谴责朝鲜的洲际弹道导弹发射。他说：“这次发射明显违反了联合国安全理事会的多项决议。”

在发射之前，平壤要求美国和韩国停止大规模军演，说不能再容忍“这种军事上的轻率和挑衅”，并表示最近一连串的导弹发射等军事活动是对这种演习的抗议。

美国及其区域盟友韩国正在进行大规模的空中演习，数百架韩国和美国的战机，包括F-35战斗机，上演了全天候的模拟任务。

韩国空军在周四的一份声明中说： “在当前因朝鲜挑衅而不断升级的安全危机下，韩美联盟的强大联合防御态势是必要的。”

（路透社，韩联社）

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