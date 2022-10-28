朝鲜疑发洲际弹道导弹但以失败告终

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩军分析认为，朝鲜周四（11月3日）早上发射的远程弹道导弹为最新型“火星-17型”洲际弹道导弹（ICBM），导弹完成级间分离后未能正常飞行，发射以失败告终。日本方面的官员也表示，朝鲜发射的这枚导弹可能是洲际弹道导弹，即朝鲜射程最远的武器。
朝鲜周四还发射了两枚短程弹道导弹。此外，朝鲜在本周三至少发射了23枚导弹，是单日之最，其中包括一枚首次在韩国海岸降落的导弹。
据路透社报道，朝鲜周四的导弹试射曾一度引发日本中部和北部部分地区居民寻求庇护的警报。日本政府最初警告说一枚导弹飞过日本上空，但东京后来澄清这是不正确的。
日方表示，在日本海上空失去了这枚被认为是洲际弹道导弹的追踪，这促使该国政府纠正其关于导弹飞越日本的说法。
日本退役海军副司令、前日本海上自卫队舰队的小田洋次说，对该弹体失去雷达追踪，表明其发射失败，应该已经解体。他补充说，虽然弹头落在朝鲜半岛和日本之间的海域，但碎片会以高速飞行，仍可能经过日本上空。
据韩国和美国官员称，朝鲜今年已经有几次失败的洲际弹道导弹试验。
美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说，美国谴责朝鲜的洲际弹道导弹发射。他说：“这次发射明显违反了联合国安全理事会的多项决议。”
在发射之前，平壤要求美国和韩国停止大规模军演，说不能再容忍“这种军事上的轻率和挑衅”，并表示最近一连串的导弹发射等军事活动是对这种演习的抗议。
美国及其区域盟友韩国正在进行大规模的空中演习，数百架韩国和美国的战机，包括F-35战斗机，上演了全天候的模拟任务。
韩国空军在周四的一份声明中说： “在当前因朝鲜挑衅而不断升级的安全危机下，韩美联盟的强大联合防御态势是必要的。”
（路透社，韩联社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。