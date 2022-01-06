 朝鲜疑再试射飞弹 日本首相：极其遗憾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2022

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朝鲜疑再试射飞弹 日本首相：极其遗憾

朝鲜上周才正式试验其所称的「高超音速导弹」，不到一周，日韩再次侦测到飞弹发射。虽然美国及其盟友不断发出谴责，但朝鲜领导人金正恩却没有要后退的迹象。

Japan Premierminister Fumio Kishida

日本首相岸田文雄指出，联合国刚刚讨论完如何回应朝鲜在1月5日发射其声称为「高超音速导弹」的物体。

DW.COM

在日本与韩国1月5日表示侦测到朝鲜疑似发射导弹後，朝中社6日证实，朝鲜成功试射了一枚高超音速导弹。美国也在第一时间公开谴责朝鲜的行为，重申此举违反了多项联合国安理会决议。

日本国防预算连续10年增长，2022年度更达到5.4万亿日元。这笔经费将用于采购、研发新型战斗机和武器，以应对来自中国和朝鲜的压力。

自从十年前接替父亲金正日担任朝鲜最高领导人以来，他铲除了政治异己，发展了核设施，并且曾和美国总统面对面坐在谈判桌前。如今他必须带领朝鲜走出经济困境。

(德国之声中文网) 韩国军方和日本海岸警卫队指出，朝鲜周二 (11日)发射了被认为是弹道导弹的物体，这是不到一周内第二次类似行动。日本首相岸田文雄告诉记者：「朝鲜继续发射导弹令人极其遗憾。」

韩国参谋长联席会议（JCS）在一份声明中说，这枚疑似弹道导弹在当地早晨7点27分左右从朝鲜内陆地区向其东海岸发射 ，但没有说明飞了多远。共同社援引东京政府消息人士报道称，该射弹似乎落在了日本专属经济区（EEZ）之外。

JCS的声明写道：「（韩国）军方在（韩国）和美国的密切合作下，正在保持一种准备就绪的姿态，同时密切监测相关趋势，为更多的发射做准备。」也说，韩国和美国的情报机构正在进行详细分析，以获取更多信息。

韩美针对朝鲜核武的谈判自2019年以来停滞不前，朝鲜领导人金正恩在新年誓言会继续加强军事力量，并宣称在1月5日试射「高超音速导弹」，但韩国军方官员对朝鲜的能力表示怀疑，说平壤现有弹道导弹的进展有限。

国际谴责无效

美联社报道，朝鲜在新冠疫情下封锁国境，且与美国的核谈判陷入僵局下持续展示其军事力量。

朝鲜11日发射疑似弹道导弹的前一天，美国驻联合国代表团与法国、爱尔兰、日本、英国和阿尔巴尼亚才一起发表联合声明谴责朝鲜上周的导弹试验。

USA I US Botschafterin Linda Thomas-Greenfield I UN

美国驻联合国大使格林菲尔德说：「我们的目标仍然是朝鲜半岛的完全、可核查和不可逆转的无核化。」

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield ）说：「（朝鲜）进行这些军事投资是以朝鲜人民的福祉作为代价。」

她在声明中说：「这些行动增加了误判和升级的风险，对地区稳定构成了重大威胁。这种试验不仅提高了朝鲜的能力，而且扩大了其向全球非法武器客户和交易商提供武器的可能。」

联合国安理会决议禁止朝鲜的所有弹道导弹和核试验，并因此制裁朝鲜。格林菲尔德再次呼吁世界各国执行制裁，并呼吁朝鲜重返谈判，放弃其导弹和核武器。

朝鲜此前则表示，对谈判持开放态度，但前提是美国和其他国家放弃制裁和军事演习等 「敌对政策」。

路透社分析，很少有观察家预计金正恩会完全交出核武库。朝鲜辩称，其导弹试验和其他军事活动是为了自卫，与其他国家一样。

(路透社、美联社)

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執政十年 站在十字路口的金正恩

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