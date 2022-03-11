朝鲜疑似试射洲际弹道导弹

（德国之声中文网）韩国总统文在寅称，朝鲜周四（3月24日）疑似发射了一枚洲际弹道导弹。 文在寅总统在一份声明中表示，平壤此举“对朝鲜半岛、地区和国际社会构成严重威胁，明显违反了联合国安理会决议，违反了金正恩主席向国际社会所作暂停洲际弹道导弹发射承诺”。

日本有关当局称，朝鲜今天试射的导弹飞行了大约 71 分钟，飞行高度约6000 公里，目标距发射场约1100 公里。

2017 年以来试射的威力最大导弹

此次是平壤 2017 年以来首次试射的最大威力导弹。联合国安理会决议禁止该国进行所有弹道导弹和核试验，并对其武器计划实施制裁。

今天早晨，日本防卫省宣布，朝鲜可能向朝鲜半岛东海岸海域发射了一枚“新型”洲际弹道导弹。

日本海岸警卫队称，疑似导弹降落在距离日本北部海岸 170 公里的日本专属经济区内。

作为回应，韩国也向日本海试射了导弹。韩国联合参谋本部在一份声明中表示，“为应对朝鲜发射洲际导弹，我国军队从陆、海、空联合发射了导弹。”

华盛顿和东京抗议

日本首相岸田文雄声明，朝鲜此次导弹发射是“不可接受的暴力行为”。正在布鲁塞尔参加涉及俄罗斯对乌克兰战争的 G7 峰会的岸田表示，他希望与各国领导人在确认朝鲜疑似发射导弹问题上密切合作。

日本内阁官房长官松野博和表示，东京已就导弹试验提出强烈抗议。

白宫和美国军方也发出谴责，要求平壤不要采取进一步破坏稳定的行动。

白宫发言人普萨基（ Jen Psaki ） 表示：“这次发射公然违反了联合国安理会的多项决议，无端加剧紧张局势，并有可能破坏地区安全。”

今年 1 月，美国总统拜登因朝鲜在研发导弹系统领域取得进展而宣布对该国加大制裁。今天起，拜登总统也在布鲁塞尔出席涉及俄罗斯入侵乌克兰的3种峰会。

一段时间来，专家们曾警告说，尽管在乌克兰战争爆发前已频繁试验，平壤仍可能利用国际社会对乌克兰的关注而进一步加大力度。

美、韩警告

不到两周前，美国和韩国刚指责平壤分段试射了新型洲际弹道导弹，并警告说，朝鲜可能正准备全面测试洲际弹道导弹。

美方称，最近至少有两次测试（2 月 27 日和 3 月 5 日），涉及平壤最大的洲际弹道导弹系统“火星-17”（ Hwasong-17）。

美国官员当时表示，其目的很可能是“在未来总体测试之前评估这一新系统，并可能伪装成太空发射”。

今年以来， 朝鲜已发射了约 10 枚飞行物；几天前，该国还测试了其它他武器，如短程多管火箭发射器。

3 月 8 日，美国和其他 10 个国家在安理会闭门简报会后发表声明，谴责朝鲜一再从事导弹试验。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社，路透社）

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