朝鲜爆破开城韩朝联络办公室

（德国之声中文网）据韩联社报道，在韩国边境可以看到开城工业区方向冒出浓烟。

朝鲜中央广播台证实爆破位于开城工业区的韩朝联办消息，并称这是由于民众的愤怒，因此下决心让“人渣”和默许“人渣行为”的人付出昂贵的代价。

朝鲜劳动党第一副部长金与正6月13日曾警告，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。

朝鲜军方16日还宣布，向南进驻韩朝协议解除武装的军事缓冲区，并配合在边境空飘反韩传单。韩联社分析称，朝军方所指应是毗邻韩国的开城和金刚山地区。韩媒有猜测朝鲜是否会重新向开城派出军队。双方在2016年前在开城联合设有工业区。2004年开城工业区运作前，朝鲜在那里驻军。

韩国国防部就此表示，将与美方紧密合作，严密监视并追踪朝军动向。韩国防部发言人称，韩军进入可随时应对任何情况的戒备状态。

韩国统一部称，朝鲜若实施空飘反韩传单，将违反板门店宣言。

韩国总统文在寅召开紧急会议。青瓦台一名高级幕僚称，文在寅一年前提出的举行第四次“文金会”的建议依然有效。

韩脱北者散发传单 朝“誓死捍卫最高尊严“

5月底，韩国国内有脱北者团体向朝鲜散发传单。“自由朝鲜运动联合”等团体5月31日向朝散发了50万份传单、50本手册、2000张1美元纸币和1000张内存卡。传单上写有“金正恩是宣布新战略核武器路线的伪善者”等内容。

6月4日，金与正称，韩方若不就反朝传单一事采取措施，将面临开城工业园被拆除、韩朝联络办公室被关闭或韩朝军事协议被解除的局面。

6月9日，朝鲜宣布当日起关闭韩朝之间所有通信联络渠道。朝中社称将誓死捍卫最高尊严。

6月12日，此前发生空飘反朝传单事件的韩京畿道政府决定在毗邻朝鲜的北部边境划设危险区，以便禁止投送传单者进入。京畿道政府称，向朝鲜投送传单不单只是发表言论，而是诱发军事冲突助长危机的高危行为。

此前的6月10日，韩统一部以违反《韩朝交流合作法》为由举报两家对朝散发传单的脱北者团体，并决定取消其成立许可。韩国内有人士批评政府对朝态度过于低调。

韩朝联办设立与南北关系转折



韩朝联办于2018年9月揭牌。当年4月，韩朝首脑在板门店会谈后签署宣言。韩朝联办揭牌后数日，文在寅即飞往平壤，举行第三次“文金会”。双方各有约20名人员派驻该联络办公室。

次年在河内举行的“特金会”上谈判破裂。双方在对朝解除制裁的程度以及平壤要拆除多少核设施的问题上，未能达成一致。

今年5月24日，朝媒报道金正恩主持军委会，提出核战慑止与战略武器方针。

一些外界分析人士认为，朝鲜在核谈判中未能得到所想要的，可能将转而以挑衅来获得外界的让步，原因是其经济可能在美国领导下持续的制裁以及新冠疫情之下恶化。此外，由于制裁措施，平壤也无法与首尔恢复联合经济项目。

韩国梨花女子大学教授易斯里（Leif-Eric Easley）向法新社表示：“朝鲜开始了一个挑衅循环，逐步升级。”他认为，韩朝联办的爆破是对韩朝和解与合作的象征性打击。“金氏政权也在向美国发出信号，美国不要以为今年接下来的时间里可以让朝鲜坐冷板凳。”

今年1月底，因疫情担忧，韩朝联办暂时关闭。

苗子/达扬（据德新社、美联社、法新社等）