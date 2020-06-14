 朝鲜炸韩朝联办 想要什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2020

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时政风云

朝鲜炸韩朝联办 想要什么？

朝鲜周二爆破了位于开城的韩朝联络办公室。分析认为，金氏政权此举，既是试探韩国和美国的反应，也是转移国内视线。

Nordkorea Kim Jong-un (picture-alliance/AP/Korea News Service/Korean Central News Agency)

（资料图片，2020年5月24日）

DW.COM

朝鲜在6月16日下午炸毁了韩朝联络办公室後，周三再发布声明宣布一系列新的军事行动，包含把军队重新部署至两国之间的非军事地区丶替前线炮兵部队增员丶并恢复边界各种军事演习。此外，金与正也拒绝韩国派遣特使的要求，称之为「险恶的提议」。 (17.06.2020)

联合国一人权问题专家周二（6月9日）警告说，朝鲜国内大范围粮食短缺和饥馑现象有可能因将近5个月的朝中国边界关闭和新冠隔离措施而更严重。 (09.06.2020)

韩国“每日新闻”网站引述消息人士称，朝鲜发行了17年来的首次债券，希望从该国富有阶层筹款。有分析认为，朝鲜1月底关闭国境并限制国内旅行，导致国内商业放缓，与中国边境沿线的贸易切断。  (01.06.2020)

（德国之声中文网）朝鲜16日炸毁开城韩朝联络办公室后，韩国国防部表示，如果朝鲜发起军事挑衅，韩军将予以强力应对。17日，朝鲜人民军总参谋部发言人称，将在金刚山旅游地区和开城工业园区内重新部署兵力，并重启西海地区军事演习。

美国特洛伊大学首尔校区国际关系教授品克斯顿（Daniel Pinkston）认为，金氏政权可能打好了算盘，现在是试探韩国的决心与防御的时机。目前，首尔和华盛顿正因韩国应为美国驻军支付多少费用的问题存在分歧。美国总统特朗普此前曾威胁撤军。

近些年来，一些美韩联合军演也被取消，给出的理由是避免激怒朝鲜。但实际上，这使韩国的军队应对能力受到影响。此外，金正恩可能也考虑到特朗普正面临内政难题：反种族主义抗议在多地爆发，新冠危机还在继续。

转移国内不满

品克斯顿还认为，朝鲜新表现出的好战是出于内政目的。政权想要确认国内人员的忠诚度，巩固对领袖的支持。此外，国际制裁以及疫情下关闭与中国边界导致食品短缺、生活标准下降，在朝鲜国内引发轻微的不满声，平壤此举也旨在转移这一不满。

品克斯顿说道：“让朝鲜民众关注外部敌人和紧张关系，这是专制政权时常使用的策略，可以很有效。”

敲山震虎 给美国看

中国吉林大学国际政治教授王生表示，朝鲜国内面临几种压力。“一个是由于新冠肺炎疫情，朝鲜本身健康卫生领域里面也潜伏着一定的危机。还有发展经济方面，比如外汇和外贸几乎都是一个断绝的状态。再就是每年春夏之交，都面临粮食的压力。”

王生分析说，朝鲜最主要的目的可能是希望“敲山震虎”，做给美国看的。“意思是说，你美国、特朗普政府不能满足于现在的现状，不能借口新冠肺炎对我置之不理。……新冠肺炎对我经济影响那么大，然后你的制裁还不解除，那我出路何在。”

不过，王生预计，在美国11月大选结果出来之前，特朗普不会出现大的举动。

王生教授认为，朝鲜炸毁韩朝联办，也是象征性的，因为今年以来该建筑实际处于空置状态。他预计，朝鲜这样做可能会带来朝韩关系一个相对短暂时期的低潮。

在16日的例行记者会上，中国外交部发言人表示：朝韩是同一民族，也是半岛事务直接当事方。作为近邻和朋友，中方一贯支持朝韩双方妥处分歧、和解合作，致力于半岛和平稳定。

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