朝鲜炸韩朝联办 想要什么？

（德国之声中文网）朝鲜16日炸毁开城韩朝联络办公室后，韩国国防部表示，如果朝鲜发起军事挑衅，韩军将予以强力应对。17日，朝鲜人民军总参谋部发言人称，将在金刚山旅游地区和开城工业园区内重新部署兵力，并重启西海地区军事演习。

美国特洛伊大学首尔校区国际关系教授品克斯顿（Daniel Pinkston）认为，金氏政权可能打好了算盘，现在是试探韩国的决心与防御的时机。目前，首尔和华盛顿正因韩国应为美国驻军支付多少费用的问题存在分歧。美国总统特朗普此前曾威胁撤军。

近些年来，一些美韩联合军演也被取消，给出的理由是避免激怒朝鲜。但实际上，这使韩国的军队应对能力受到影响。此外，金正恩可能也考虑到特朗普正面临内政难题：反种族主义抗议在多地爆发，新冠危机还在继续。

转移国内不满

品克斯顿还认为，朝鲜新表现出的好战是出于内政目的。政权想要确认国内人员的忠诚度，巩固对领袖的支持。此外，国际制裁以及疫情下关闭与中国边界导致食品短缺、生活标准下降，在朝鲜国内引发轻微的不满声，平壤此举也旨在转移这一不满。

品克斯顿说道：“让朝鲜民众关注外部敌人和紧张关系，这是专制政权时常使用的策略，可以很有效。”

敲山震虎 给美国看

中国吉林大学国际政治教授王生表示，朝鲜国内面临几种压力。“一个是由于新冠肺炎疫情，朝鲜本身健康卫生领域里面也潜伏着一定的危机。还有发展经济方面，比如外汇和外贸几乎都是一个断绝的状态。再就是每年春夏之交，都面临粮食的压力。”

王生分析说，朝鲜最主要的目的可能是希望“敲山震虎”，做给美国看的。“意思是说，你美国、特朗普政府不能满足于现在的现状，不能借口新冠肺炎对我置之不理。……新冠肺炎对我经济影响那么大，然后你的制裁还不解除，那我出路何在。”

不过，王生预计，在美国11月大选结果出来之前，特朗普不会出现大的举动。

王生教授认为，朝鲜炸毁韩朝联办，也是象征性的，因为今年以来该建筑实际处于空置状态。他预计，朝鲜这样做可能会带来朝韩关系一个相对短暂时期的低潮。

在16日的例行记者会上，中国外交部发言人表示：朝韩是同一民族，也是半岛事务直接当事方。作为近邻和朋友，中方一贯支持朝韩双方妥处分歧、和解合作，致力于半岛和平稳定。