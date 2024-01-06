朝鲜炮弹落在哪里？平壤军力有多强？

（德国之声中文网）2024年伊始朝鲜半岛局势依旧紧张。本周五（1月5日）当地时间上午，平壤向朝鲜半岛西部海域两个岛屿附近发射逾200枚海岸炮。韩国联合参谋本部称，这些炮弹落入北方界线（NLL）北边一侧，在延坪岛和白翎岛无居民受伤。韩联社报道，延坪岛和白翎岛当天向居民发布疏散令。目前尚不清楚这是否与朝鲜发射海岸炮相关。有当地居民告诉美联社，疏散措施与韩国计划周五在附近海域举行军事演习相关。韩国联合参谋本部发言人李成俊（Lee Sung Joon）接受路透社采访是表示，韩方认为 “危机升级的责任完全在朝鲜一方”。他说：“这是威胁朝鲜半岛和平的挑衅行为……我们以最强烈的措辞敦促他们（朝鲜）立即停止这些行为。”

炮弹落在哪里？

平壤发射的炮弹没有击中陆地，而是落在延坪岛（Yeonpyeong）和白翎岛（Baengnyeong）海域附近。这两个岛屿属于韩国但靠近朝鲜本土，位于韩朝有争议的海上界线北方界线（NLL）沿线附近。1953年朝鲜战争后联合国设定了这条界线，NLL紧贴朝鲜海岸，而不是朝鲜方面提出的韩朝非军事区的延伸。在2010年11月，朝鲜在与韩国的对峙中炮击延坪岛，造成4名韩国人死亡。这个小岛面积不到八平方公里，居住着约2100民众。朝鲜上次向延坪岛附近海域发射炮弹是在 2022 年 12 月。

2018年韩朝双方签订一项军事条约《919军事协议》，划定了海上缓冲区，以防止发生冲突事件。然而，在朝鲜去年 11 月向太空发射了一颗军事侦察卫星之后，韩国方面叫停履行该协议的部分条款。朝鲜随后宣布取消所有避免冲突措施，并在边境地区部署新军事装备。

朝鲜军力有多强？

波恩国际冲突研究中心（BICC）就全球军事化程度进行研究，由于无法掌握和查核具体数字，朝鲜没有被列入正式的指数排名，但根据研究人员的估算结果，2022年，朝鲜是世界上军事化程度最高的国家。BICC的数据显示，在军事开支和人员类开支方面朝鲜排名全球第一。在重型武器领域，朝鲜仅次于以色列排名第二。据BICC称，尽管朝鲜的陆海空三军的装备老旧过时，但朝鲜拥有一支与其国土面积不成正比的庞大军队。2020年，每1000名居民中就有近50名现役军人。在总人口大约2600万的朝鲜，仅陆军就有超过一百万名士兵，这个数字相当高。朝鲜军方的许多坦克、飞机和火炮系统都是前苏联或中国生产的。朝鲜拥有射程达1.3万公里的导弹。此外，据估计，截至2022年底，平壤拥有大约可制造50枚核弹头的材料。

哪里能看到朝鲜的武器？

平壤的弹道导弹不仅落在邻国韩国门前，据信，俄罗斯也在俄乌战争中使用了朝鲜的武器。美国国家安全委员会发言人柯比（ John Kirby）本周四（1月4日）在白宫表示，美国情报显示，朝鲜前不久向俄罗斯提供了弹道导弹发射设施以及相应的弹道导弹。新年前后，俄罗斯已开始多次向乌克兰发射这类导弹。柯比说："朝鲜明显提升了对俄罗斯的支持力度，这一发展令人担忧。"曾任驻欧美军总司令的霍奇斯(Ben Hodges)接受德国之声采访时指出："很明显，中国、朝鲜和伊朗都在支持俄罗斯，" 他补充说："幸运的是，初步审查阶段表明，朝鲜的武器质量还蛮差。"

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



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