朝鲜炮弹落在哪里？平壤军力有多强？

朝鲜发射的200多枚海岸炮加剧了朝韩之间的紧张局势，这些炮弹到底落在哪里？而拥有一支与其国土面积不成正比的庞大军队的朝鲜，它的军力到底如何？
（德国之声中文网）2024年伊始朝鲜半岛局势依旧紧张。本周五（1月5日）当地时间上午，平壤向朝鲜半岛西部海域两个岛屿附近发射逾200枚海岸炮。韩国联合参谋本部称，这些炮弹落入北方界线（NLL）北边一侧，在延坪岛和白翎岛无居民受伤。韩联社报道，延坪岛和白翎岛当天向居民发布疏散令。目前尚不清楚这是否与朝鲜发射海岸炮相关。有当地居民告诉美联社，疏散措施与韩国计划周五在附近海域举行军事演习相关。韩国联合参谋本部发言人李成俊（Lee Sung Joon）接受路透社采访是表示，韩方认为 “危机升级的责任完全在朝鲜一方”。他说：“这是威胁朝鲜半岛和平的挑衅行为……我们以最强烈的措辞敦促他们（朝鲜）立即停止这些行为。”
平壤发射的炮弹没有击中陆地，而是落在延坪岛（Yeonpyeong）和白翎岛（Baengnyeong）海域附近。这两个岛屿属于韩国但靠近朝鲜本土，位于韩朝有争议的海上界线北方界线（NLL）沿线附近。1953年朝鲜战争后联合国设定了这条界线，NLL紧贴朝鲜海岸，而不是朝鲜方面提出的韩朝非军事区的延伸。在2010年11月，朝鲜在与韩国的对峙中炮击延坪岛，造成4名韩国人死亡。这个小岛面积不到八平方公里，居住着约2100民众。朝鲜上次向延坪岛附近海域发射炮弹是在 2022 年 12 月。
2018年韩朝双方签订一项军事条约《919军事协议》，划定了海上缓冲区，以防止发生冲突事件。然而，在朝鲜去年 11 月向太空发射了一颗军事侦察卫星之后，韩国方面叫停履行该协议的部分条款。朝鲜随后宣布取消所有避免冲突措施，并在边境地区部署新军事装备。
波恩国际冲突研究中心（BICC）就全球军事化程度进行研究，由于无法掌握和查核具体数字，朝鲜没有被列入正式的指数排名，但根据研究人员的估算结果，2022年，朝鲜是世界上军事化程度最高的国家。BICC的数据显示，在军事开支和人员类开支方面朝鲜排名全球第一。在重型武器领域，朝鲜仅次于以色列排名第二。据BICC称，尽管朝鲜的陆海空三军的装备老旧过时，但朝鲜拥有一支与其国土面积不成正比的庞大军队。2020年，每1000名居民中就有近50名现役军人。在总人口大约2600万的朝鲜，仅陆军就有超过一百万名士兵，这个数字相当高。朝鲜军方的许多坦克、飞机和火炮系统都是前苏联或中国生产的。朝鲜拥有射程达1.3万公里的导弹。此外，据估计，截至2022年底，平壤拥有大约可制造50枚核弹头的材料。
平壤的弹道导弹不仅落在邻国韩国门前，据信，俄罗斯也在俄乌战争中使用了朝鲜的武器。美国国家安全委员会发言人柯比（ John Kirby）本周四（1月4日）在白宫表示，美国情报显示，朝鲜前不久向俄罗斯提供了弹道导弹发射设施以及相应的弹道导弹。新年前后，俄罗斯已开始多次向乌克兰发射这类导弹。柯比说："朝鲜明显提升了对俄罗斯的支持力度，这一发展令人担忧。"曾任驻欧美军总司令的霍奇斯(Ben Hodges)接受德国之声采访时指出："很明显，中国、朝鲜和伊朗都在支持俄罗斯，" 他补充说："幸运的是，初步审查阶段表明，朝鲜的武器质量还蛮差。"
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