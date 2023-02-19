朝鲜测试新型水下核攻击无人艇

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周五（3月24日）报道称，朝鲜军方测试了一种新型水下核攻击无人艇。

美国和韩国日前进行了五年来最大规模的联合军事演习，朝鲜半岛紧张局势进一步紧张。朝鲜领导人金正恩发誓要让这两个盟国“陷入绝望”。

核辐射“海啸”

这款新型无人艇被称为“Haueil”，意思是 “海啸”，目标任务是能够潜入敌方水域并摧毁其海军打击群和主要作战港口。

据朝中社（KCNA）报道，这将通过水下爆炸利用大型辐射波来完成。

在测试期间，该无人艇在水下 80 至 150 米的深度巡航了 59 多个小时。

分析人士对该水下航行器的准备情况仍然持怀疑态度。然而，他们警告说，这位朝鲜独裁者正在炫耀他多样化的核战术，以此作为对华盛顿和首尔的威胁。

美国卡内基国际和平基金会的高级研究员潘达（Ankit Panda）观察到，这种新型无人艇类似于俄罗斯的核鱼雷——一种以在沿海地区制造破坏性核辐射爆炸为目标任务的新型武器。

朝鲜警告：正在酝酿“核危机”

随着华盛顿和首尔完成为期 11 天的名为“自由盾牌 23”的联合演习，朝鲜加强了武器装备的展示。

朝中社称，金正恩监督了为期三天的演习，其中还涉及模拟核弹头的引爆。

据朝鲜媒体报道，这些演习旨在提醒两个盟国注意正在酝酿中的“核危机”，因为他们继续进行“有意、持续和挑衅的战争演习”。

美国打算在未来几天派遣一艘航空母舰与首尔进行另一轮联合军事演习。

韩国回应：朝鲜将为“鲁莽的挑衅”付出代价

金正恩认为，美韩进行的军事演习是为入侵朝鲜做准备的一部分。

然而，首尔和华盛顿坚持认为演习纯粹是防御性的。

他们批评朝鲜的试验并指责这个孤立的国家违反联合国制裁。韩国总统尹锡悦周五表示，他将确保平壤为其“鲁莽挑衅”付出代价。

2022年，平壤发射了70多枚导弹。今年，朝鲜在 10 次不同的发射活动中发射了至少 20 枚弹道导弹和巡航导弹。

作为回应，首尔和华盛顿扩大了已于前几年缩减规模的联合军事演习。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社、路透社）

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