 朝鲜测试新型水下核攻击无人艇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜测试新型水下核攻击无人艇

朝鲜测试的新型水下核攻击无人艇的目标任务是潜入敌方水域进行大规模偷袭。朝鲜领导人金正恩以此谴责美韩联合军事演习。

去年11月，金正恩观看导弹发射。

去年11月，金正恩观看导弹发射。

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周五（3月24日）报道称，朝鲜军方测试了一种新型水下核攻击无人艇。

美国和韩国日前进行了五年来最大规模的联合军事演习，朝鲜半岛紧张局势进一步紧张。朝鲜领导人金正恩发誓要让这两个盟国“陷入绝望”。

核辐射“海啸”

这款新型无人艇被称为“Haueil”，意思是 “海啸”，目标任务是能够潜入敌方水域并摧毁其海军打击群和主要作战港口。

据朝中社（KCNA）报道，这将通过水下爆炸利用大型辐射波来完成。

在测试期间，该无人艇在水下 80 至 150 米的深度巡航了 59 多个小时。

分析人士对该水下航行器的准备情况仍然持怀疑态度。然而，他们警告说，这位朝鲜独裁者正在炫耀他多样化的核战术，以此作为对华盛顿和首尔的威胁。

美国卡内基国际和平基金会的高级研究员潘达（Ankit Panda）观察到，这种新型无人艇类似于俄罗斯的核鱼雷——一种以在沿海地区制造破坏性核辐射爆炸为目标任务的新型武器。

朝鲜警告：正在酝酿“核危机”

随着华盛顿和首尔完成为期 11 天的名为“自由盾牌 23”的联合演习，朝鲜加强了武器装备的展示。

朝中社称，金正恩监督了为期三天的演习，其中还涉及模拟核弹头的引爆。

据朝鲜媒体报道，这些演习旨在提醒两个盟国注意正在酝酿中的“核危机”，因为他们继续进行“有意、持续和挑衅的战争演习”。

美国打算在未来几天派遣一艘航空母舰与首尔进行另一轮联合军事演习。

韩国回应：朝鲜将为“鲁莽的挑衅”付出代价

金正恩认为，美韩进行的军事演习是为入侵朝鲜做准备的一部分。

然而，首尔和华盛顿坚持认为演习纯粹是防御性的。

他们批评朝鲜的试验并指责这个孤立的国家违反联合国制裁。韩国总统尹锡悦周五表示，他将确保平壤为其“鲁莽挑衅”付出代价。

2022年，平壤发射了70多枚导弹。今年，朝鲜在 10 次不同的发射活动中发射了至少 20 枚弹道导弹和巡航导弹。

作为回应，首尔和华盛顿扩大了已于前几年缩减规模的联合军事演习。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


（美联社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

This photo provided by the North Korean government, shows what it says a test launch of a Hwasong-15 intercontinental ballistic missile at Pyongyang International Airport in Pyongyang, North Korea Saturday, Feb. 18, 2023. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

朝鲜确认洲际弹道导弹试射 威胁美韩 19.02.2023

平壤方面表示，此次演习展示了朝鲜“致命核反击的能力”。此举是在美国和韩国即将开始联合演习之际进行的。

FILE - A North Korean flag flutters in the wind atop a 160-meter tower in North Korea's village Gijungdongseen, as seen from the Taesungdong freedom village inside the demilitarized zone in Paju, South Korea, on April 27, 2018. South Korea said Monday, Dec. 26, 2022, it fired warning shots after North Korean drones violated the Southâ€™s airspace. (AP Photo/Lee Jin-man, File)

遭遇入侵之后 韩国向朝鲜派出无人机 27.12.2022

周一，朝鲜的无人机在韩国多个城市上空飞行，促使首尔紧急出动战斗机和攻击型直升机。韩国军方隔天为没有击落朝鲜无人机道歉，并向朝鲜派出无人机。

07.02.2023+++ North Korean leader Kim Jong Un walks with his daughter Kim Ju Ae and his wife Ri Sol Ju while attending a banquet to celebrate the 75th anniversary of the Korean People's Army the following day, in Pyongyang, North Korea February 7, 2023 in this photo released February 8, 2023 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

金正恩偕妻女出席建军节庆祝宴会 08.02.2023

朝鲜最高领导人金正恩2月7日携女儿金朱爱视察军方将领宿舍，庆祝朝鲜人民军建军75周年。这是金朱爱第四次公开亮相。据预测，朝鲜8日晚将在平壤金日成广场举行阅兵式。

广告

评论分析

大兴调查研究：习近平向毛泽东学习？（资料图片）

客座评论：中共大兴调查研究或沦为形式主义秀

调查研究是一种值得倡导的工作方法，但如果是出于政治需要，变成一种运动式的调查研究，它的效果就非常可疑。习近平现在步毛泽东后尘再次高举“调查研究”，到底意在何为？