朝鲜派兵进入俄罗斯 中国不满却难以阻止？

越来越多的迹象表明朝鲜已派兵到俄罗斯，将部署至乌克兰境内参战，且俄罗斯总统普京并未否认相关消息。值得注意的是，中国外交部宣称对此不知情，但分析认为，北京如今就算对平壤派兵一事不满，也难以有所作为。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週四（10月24日）在喀山金砖峰会上，被问及美方指控朝鲜向俄罗斯派遣军队的说法时并未否认。

普京提及朝鲜与俄罗斯今年6月签署的伙伴关系，他主张，该如何执行与平壤的共同防御条款将取决于莫斯科。24日，俄罗斯下议院也一致通过，批准俄国与朝鲜的防御互助条约，预计11月初将在上议院过关。

普京还指控是西方促使乌克兰局势升级，称北约派遣了军官和教官直接参战。“我们知道谁在场，来自哪些欧洲北约国家，以及他们如何进行这项工作。”

不过，朝鲜驻联合国代表表示，美国和韩国宣称朝鲜派遣军队到俄罗斯的说法，是“毫无根据的谣言”。

朝鲜派兵协助俄罗斯一事，引发国际对于乌克兰冲突将进一步升级的担忧，而中国希望扮演的“和平者”立场，也成为各方关注焦点。

中国外交部发言人林剑24日在例行记者会上被问及朝鲜派兵，他回应：“中方不了解有关情况。”他重申中国对乌克兰问题的立场一贯，“希望各方推动缓和局势，致力于政治解决”。

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朝鲜派兵俄国踩了北京红线？

《南华早报》引述韩国国家统一研究院高级研究赵汉范（Cho Han-bum，音译）的说法，将朝鲜部队部署至俄罗斯形容为“跨越中国红线的行动”。

赵汉范认为，这一方面是因为朝鲜此举引起了国际社会对朝中俄同盟关系的疑虑，可能连带掀起全球反中情绪，甚至损害中国经济、降低其国际地位，“所以中国将会处于一种非常不满和不安的状态”。另一方面，北京也担心平壤与莫斯科关系升温，可能会削弱中方对朝鲜的影响力。

美国智库“战略与国际研究中心”（CSIS）专家塞勒（Sydney Seiler）表示，朝鲜向俄罗斯派遣军队，显示双方都希望从6月签署的防务协议中获得好处：俄罗斯可能透过向朝鲜交换军事技术，换取对方派遣军队到俄乌战场。

塞勒称，俄罗斯可能会带给朝鲜力量、鼓励其进一步破坏区域局势稳定，例如对韩国采取更激进的行动，同时不顾中国可能的反弹。这显示北京可能益发难以阻止朝鲜和俄国做出危险行为。

随著东北亚军事升级的风险持续增加，北京亦可能会企图利用这种紧张局势，来强化自身对台湾的战略目标。塞勒认为，对北京而言，“如果不能阻止它（朝鲜），如何利用它是北京可能考虑的一种方法。”

朝鲜军队进入俄罗斯若属实，意味著两国关系进一步升温。 图像来源: Yonhap/picture alliance

中国人民大学国际关系教授时殷弘表示，北京显然对于朝俄军事同盟相当不安，甚至是愤怒，但并没有采取任何公开呼吁或行动向平壤表态。

时殷弘认为，对于失去一个盟友并惹恼另一个战略伙伴的担忧，可能会让中国无法反对那些不仅威胁到中国利益，也威胁到朝鲜及俄罗斯利益的行动。

《纽约时报》指出，朝鲜近年来在东北亚的挑衅行为，已促使美国、日本和韩国在2023年达成三边安全联盟。该协议被中国批评为“亚洲版的北约”，也让北京倍感压力。

战略与国际研究中心韩国研究主任车维德（Victor Cha）认为，虽然中国间接在俄乌冲突中支持俄罗斯，但对于朝鲜的举动并不满意，也让北京陷入进退两难的困境。

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乌克兰：朝鲜兵已抵俄乌战场

乌克兰情资单位24日称，朝鲜军人已抵达俄乌战争的战斗范圍、俄罗斯的库斯克州（Kursk）。

韩国​​国家情报院（NIS）上週五发布的调查报告表明，平壤希望为俄罗斯在乌克兰的战争提供多达1万2000名士兵，据称其中1500人已在俄罗斯港口城市符拉迪沃斯托克登陆。

美国政府週三亦首度表示，有证据显示朝鲜己派遣了3000名士兵前往俄罗斯，若部署在乌克兰，将成为乌方攻击的合法目标。

韩国电视台引述国家情报单位调查报道，称朝鲜派遣了部队至俄罗斯。 图像来源: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

消息称，朝鲜士兵疑似将获得俄罗斯军方的制服，隐藏其身分。根据DW的事实查核小组调查，韩国国家情报院提供的影片显示的地点，位于俄罗斯东部军区。

慕尼黑安全会议高级研究员兰格向DW表示：“目前具体的信息很少，有很多模糊的猜测……但毫无疑问，朝鲜人正在俄罗斯受训。”

兰格警告各方勿太快下结论，并指出当前有说法宣称目前有1.2万名朝鲜士兵正在乌克兰各地的俄罗斯战壕中作战，但这“不是我们迄今为止观察到的情况”。

（路透社、《南华早报》、《纽约时报》等）

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