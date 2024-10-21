朝鲜派兵增援俄侵乌战争？ 北约回应

韩国情报部门上周五指责朝鲜向俄罗斯派兵，支持其对乌战争。本周一，韩国外交部召见俄大使表示抗议，要求撤出在俄部署的朝鲜军队。北约秘书长吕特表示，如果该消息属实，将意味着事态的“重大升级”。

（德国之声中文网）据美联社报道，韩国外交部本周一（10月21日）召见了俄罗斯驻韩国大使格奥尔基·季诺维也夫（Georgy Zinoviev），抗议朝鲜与俄罗斯深化军事合作，要求立即撤出据称部署在俄罗斯的朝鲜军队。

韩国外交部本周一发表声明称，在会见俄罗斯大使格奥尔基·季诺维也夫时，韩国外交部第一副部长金弘均（Kim Hong Kyun）"以最强烈的措辞谴责"朝鲜派遣军队的行为，称其对韩国和国际社会构成"严重的安全威胁"。他还表示，韩国将与国际社会合作，动用一切可能的手段来应对威胁其重要国家安全利益的行为。季诺维也夫则回答说，他将向本国政府转达韩国的立场。

俄罗斯大使馆本周一发表声明并援引季诺维也夫的话称，俄朝合作遵循国际法进行，并不针对韩国的安全利益。据法新社报道，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）本周一拒绝回答记者俄罗斯是否使用朝鲜军队的问题。他仅表示："朝鲜是我们的近邻和伙伴，我们在各个领域发展关系，这是我们的主权。我们将继续进一步发展这种合作。"

朝鲜方面迄今对有关其向俄罗斯派军队的消息保持沉默。

韩国情报部门爆朝鲜派兵支持俄罗斯

上周五，韩国国家情报院指责朝鲜军队已于本月初派遣约1500名士兵乘坐俄罗斯船只抵达符拉迪沃斯托克。这些士兵正在那里为增援俄罗斯侵乌战争做准备。韩国国家情报院还称，朝鲜已决定总共派遣约1.2万名士兵增援俄罗斯对乌战争，其中包括特种部队；这些士兵将获得俄罗斯制服和假身份，以掩盖其真实身份。

韩国国家情报院有关朝鲜军队动向的信息基于卫星图像和面部识别软件。韩方在与乌克兰情报机构合作时曾使用过这些软件。

韩国国家情报局公布的未注明日期的卫星图像显示，俄罗斯船只从朝鲜罗先市罗津港出发。韩方称船上装载着武器。 图像来源: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

韩国总统尹锡悦上周五当天主持召开紧急安保会议。韩国总统府之后发表声明称，当前朝鲜与俄罗斯关系日益紧密，已经超出军事物资输送范围，朝鲜实际派遣了军队援助俄罗斯，该做法对韩国乃至国际社会的安全构成严重威胁。韩国政府在友邦的协助下对朝鲜军援俄罗斯的动向始终保持密切追踪，今后也将紧密关注相关情况，并积极采取必要措施应对。

次日，乌克兰官员公布了一段视频，并称视频显示数十名朝鲜新兵排队领取俄罗斯军服。发布该视频的乌克兰文化和信息部下属的战略通信和信息安全中心称，这段视频是一名俄罗斯士兵最近几天拍摄的，但没有说明是如何获得的该视频。此前，乌克兰军事情报局局长基里洛·布达诺夫（Kyrylo Budanov） 在当地媒体上声称，目前约有1.1万名朝鲜步兵正在俄罗斯东部训练。他预测这些士兵将在11月前准备好参加战斗。美联社称，无法独立核实这段视频。

韩联社播出的俄罗斯乌苏里斯克（Ussuriysk）军事设施的卫星图像。韩国国家情报院 (NIS) 称，朝鲜军人正在在该军事设施进行训练。 图像来源: Sopa/Sipa/picture alliance

北约秘书长吕特与韩国总统通电话

据法新社、路透社报道，尹锡悦本周一已与北约秘书长马克·吕特（Mark Rutte）通电话，讨论了首尔方面所说的朝鲜向俄罗斯派遣军队的行为。吕特称，如果消息属实，那么朝鲜此举违反了联合国的制裁，令人严重关切。吕特10月21日在社交平台"X"（前推特）上发文公开与韩国总统尹锡悦通电话的消息，指出他与韩国总统尹锡悦谈到了北约"与首尔的密切伙伴关系、国防工业合作以及欧洲-大西洋和印度-太平洋的互联安全"。吕特还表示："如果朝鲜派兵与俄罗斯在乌克兰并肩作战，将意味着重大升级。"

上周五，吕特曾表示北约"目前"无法确认韩国有关朝鲜决定派兵增援俄罗斯对乌战争，以及已经将1500名士兵送到俄罗斯远东地区参加培训的情报，但"这一情况当然随时可能改变"。

朝俄关系日益密切

自朝鲜二战后成立以来，平壤和莫斯科一直是盟友。

2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，朝俄两国关系更加密切。首尔和华盛顿方面声称金正恩一直在向俄罗斯运送武器，支持其对乌战争。

今年6月，俄罗斯总统普京访朝，双方签署了《俄朝全面战略伙伴关系条约》。据塔斯社10月14日消息，俄罗斯总统普京已向国家杜马提交了关于批准该条约的法案。法案中规定，当签约方中的一方遭受他国攻击而处于战争状态时，另一方将立即调动一切手段提供军事及其他援助。

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

许多观察家认为，除了莫斯科提供的安全保证外，平壤还希望从俄罗斯获得外汇以及军事技术，以作为其派兵支持俄罗斯的回报。从国际社会的角度来看，最糟糕的情况肯定是俄罗斯对朝鲜核计划提供支持。

在10月21日中国外交部的例行记者会上，英国广播公司（BBC）记者提问，首尔和基辅的情报机构都声称，目前有朝鲜士兵在俄罗斯境内，中方对此有何评论。中国外交部发言人林剑回答说，"中国的立场是一贯明确的，希望各方推动缓和局势，致力于政治解决。"

（法新社、路透社等）

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