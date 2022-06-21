朝鲜：气球带过来的病毒即将被消灭

（德国之声中文网）平壤周一（7月18日）表示，自今年4月以来，470多万发热患者经过治疗，99.98%的人现已康复，朝鲜正向着最终战胜危机的目标而努力。不过，朝鲜极度缺乏针对新冠病毒的检测手段，检测呈阳性的人数也从来不公布。

朝鲜卫生部门今年5月12日确诊了第一例新冠感染病例，这时，为预防病毒入侵，该国关闭边界已有两年之久。根据一些媒体报道的不完整数据，5月19日，官方媒体称新增26万2270例不明发热患者，一人死亡，同新冠相关死亡的总人数达到63人。

气球带来新冠病毒？南韩活动人士：不实之词

7月初，朝鲜政府称，发现了一个新冠病毒传播的新途径，追根溯源，一直查到离非军事区约10公里的一个小村庄。停火线的另一侧便是韩国。

据朝鲜媒体报道，新冠病毒是借"外来物"顺风刮过来的，一名士兵和一名5岁孩童接触了"外来物"，成了朝鲜的新冠病源。"外来物"一般指韩国一侧由活动人士发放的宣传气球。朝方的报道暗示新冠病毒由韩国气球传入北方，但这一说法遭到医学界人士的怀疑，他们不认为气球有传播病毒的能力。

现年54岁的脱北者朴尚学2000年前创立了"自由北韩斗士"组织。他说，该组织今年4月没有发放气球，因为风向不对。"我们今年发送了7轮气球，不久还会继续发送"，朴尚学对德国之声表示，7月6日那次，共有20只大气球从首尔西部升空，携带了大量维生素、退烧药片，以及2万片口罩。

当然，朴尚学的气球也携带宣传传单和标语。一条标语上写着："我们谴责金正恩的虚伪，他让病毒从中国传过来，却指责是气球所为。"

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