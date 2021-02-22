朝鲜核活动持续 美国防部:向华府施压

(德国之声中文网) 联合国的国际原子能机构3月1日发布一份报告，指出朝鲜的一些核设施仍继续运行，路透社报导中称，朝鲜可能透过核燃料再加工来制造炸弹。美国国防部2日对此消息表示担忧，称这种活动可能加剧华盛顿与平壤的紧张关系。

美国国防部印太司令部情报主管斯图德曼少将 (Michael Studeman) 说，联合国旗下的国际原子能机构 (IAEA) 本周揭露与朝鲜相关的活动，可能是平壤为了引起拜登政府的注意，并以此为筹码，向华府施压，要求美国减轻对朝鲜施行的制裁。拜登政府目前正在检视美朝政策。

斯图德曼2日在一个关於技术与安全的虚拟活动中表示：「我们一直在关注朝鲜近期的发展动向，我们对这个趋势深感忧虑。」

国际原子能机构的总干事格罗西（Rafael Mariano Grossi）1日在发布给国际原子能机构理事会的声明中提到朝鲜在宁边和降仙等地核设施的活动。

他说，最近有迹象显示，有一座内为放射化学实验室服务的蒸汽设备正在运作。朝鲜曾利用其在宁边的放射化学实验室，将一座制造核弹的反应炉所生产的钸回收後再加工。格罗西表示，朝鲜持续进行的核活动明显违反了联合国安理会的相关制裁，他说这样的结果「令人深感遗憾」。

在提到国际原子能机构的声明时，斯图德曼说：「国际原子能机构理事会发布了一份通知，表示有证据显示朝鲜可能在进行核燃料的再处理。如果事实真是如此的话，这可能会改变我们与朝鲜的紧张关系。这或许是一连串行动的开端，旨在引起拜登政府关注朝鲜，也许（朝鲜）会运用这一连串的行动，作为要求华府放宽种制裁的筹码。」

在美国前总统特朗普与朝鲜领导人金正恩进行了前所未有的接触後，双方仍未能说服平壤放弃核武器。今年1月上任的拜登政府，正在对朝鲜政策进行全面审查。

美国现任国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国对朝鲜的做法可能涉及更多的制裁或未说明的外交激励措施。路透社上个月收到的一份联合国机密报告说，朝鲜2020年都在发展其核和弹道导弹项目。

总部设在华盛顿的朝鲜监测项目38 North的副主任Jenny Town告诉路透社，该机构从今年2月17日和3月2日收到来自宁边的卫星图像显示，那里的实验室产生了蒸汽，而此前该实验室大约有两年时间没有运行。

她告诉路透社：「这不一定意味着朝鲜已开始重新处理钚，但这可能是为重启相关步骤做准备的迹象。」朝鲜使用铀和钚制造核武器，但后者可以制造更小丶更轻的炸弹。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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