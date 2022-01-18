 朝鲜本月六度试射导弹 专家：冬奥前是关键期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2022

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朝鲜本月六度试射导弹 专家：冬奥前是关键期

韩国军方表示，朝鲜27日早上又发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行体。有专家称，朝鲜一系列的导弹试射，是想对3月初的韩国总统大选进行武力恫吓，但他预期北京冬奥将会影响朝鲜的导弹试验。为什麽？

Südkora | TV-Übertragung eines nordkoreanischen Raketenstarts

韩国民众观看朝鲜导弹试射画面。有专家认为，朝鲜这一系列的导弹试射，除了与美国叫板外，也有意针对3月9日的韩国总统大选进行武力恫吓。

DW.COM

金正恩公开宣布进一步加强军队后，平壤今年一月内已进行4次武器试射，包括高超音速导弹。朝鲜接下来打什么算盘?

两辆朝鲜货运列车日前出现在中国边境城市丹东。外界猜测平壤可能开放边境以取得食品和药品等急需的物资。

中国与俄罗斯周四在联合国安理会阻挡美国要求对朝鲜实施新制裁的请求，称需要更多时间研究制裁提案内容，并要求美国提供更多证据。朝鲜自2022年初已进行四次导弹试射。

（德国之声中文网）韩国军方周四（1月27日）表示，朝鲜向其东海岸附近海域发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行物体，若属实，这将是朝鲜本月第六度进行导弹试验。

韩国参谋长联席会议表示，他们探测到在当地时间上午8点左右，朝鲜军方在其东海岸的咸兴市附近，发射了两枚疑似是弹道导弹的飞行体。韩国参谋长联席会议指出，这些疑似导弹物体应为短程导弹，但并无立即说明这些导弹飞了多远。

日本共同社援引一名日本政府消息人士报道，这两枚导弹似乎是落在日本专属经济区之外。

美联社报道，朝鲜近来加强导弹试验，是为了在朝美双方长期停滞的核谈判中，进一步向美国施压。朝鲜本月曾表示将加强对美国的防御准备，并考虑恢复「所有目前已暂时中止的活动」，暗指有可能恢复核武器及远程导弹的试验。

专家：导弹试射与韩国大选有关

本月早些时候，朝鲜已测试了战术导弹飞弹、两枚「高超音速导弹」，以及一个由火车承载的导弹系统。周二（25日）时，朝鲜也向其东海岸附近的海域发射了两枚巡航导弹。随着朝鲜不断启动新的武器试验，周遭区域的紧张局势也逐渐加剧。

南韩梨花女子大学北韩问题专家李雷夫（Leif-Eric Easley）向法新社分析，随着朝鲜最近才刚决定重启与中国的边境口岸，让载有物资的列车从中国开往朝鲜，朝鲜的军事行动可能是希望避免让自己在外界眼中「显得疲弱不振」。

此外，由於韩国将於3月9日举行总统大选，而北京冬奥又将在2月4日开幕，李雷夫认为，现在到北京冬奥开幕前的时间是朝鲜的短暂「窗口」期。在这段时间内，他们可以向首尔举行选举一事进行武力恫吓，同时避免在北京奥运期间试射导弹、激怒盟友中国。

美联社报道，朝鲜拉高情势的其他原因，也可能与新冠疫情对该国经济带来影响有关。在此之前，朝鲜经济已经因为美国针对其核武试验而展开的国际制裁、以及朝鲜政府管理不善等因素而饱受冲击。有专家指出，平壤很可能认为透过戏剧性的挑衅，他们可以引起拜登政府的注意，因为拜登政府近来始终在关注中国和俄罗斯等更大的对手。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本月早些时候曾在与MSNBC的采访中表示：「我认为朝鲜这麽做是想得到外界的注意。」

Nordkorea | Kim Jong Un

朝鲜领导人金正恩本月也曾高调视察导弹试射基地，并暗示有可能重启核武器与远程弹道导弹的试验，剑指美国。

华府：愿与朝鲜「毫无保留」对话

朝鲜一系列的试射导弹行动引来了美日政府的谴责，联合国安理会也为此召开会议，对朝鲜违反禁止弹道导弹试验决议的行为进行制裁。

美国总统拜登的政府本月也制裁了几个朝鲜和俄罗斯的个人和实体，指责他们帮助朝鲜执行导弹计划，但中国和俄罗斯推迟了美国对五个朝鲜人实施联合国制裁的请求。

路透社报道，美国负责日本和韩国事务的副助理国务卿兰伯特（Mark Lambert）周三（26日）表示，华盛顿对与朝鲜进行对话一事「毫无保留」，并愿意在任何地方会面，谈论任何事情。

「我们必须认真讨论朝鲜的无核化问题。如果朝鲜愿意这样做，各种事情都有希望发生，」兰柏特说。

自2017年以来，朝鲜没有发射过远程洲际弹道导弹(ICBM)，也没有试验过核武器。但在2019年美朝峰会失败后，无核化谈判陷入僵局，朝鲜便开始了一连串的短程导弹试验。

平壤为其导弹试验进行辩护，说这是朝鲜实施自我防卫的权利，并表示美国的制裁证明，即使华盛顿提出谈判，仍对平壤保持「敌对」政策。

（路透社、法新社、美联社、MSNBC）

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