朝鲜本月六度试射导弹 专家：冬奥前是关键期

（德国之声中文网）韩国军方周四（1月27日）表示，朝鲜向其东海岸附近海域发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行物体，若属实，这将是朝鲜本月第六度进行导弹试验。

韩国参谋长联席会议表示，他们探测到在当地时间上午8点左右，朝鲜军方在其东海岸的咸兴市附近，发射了两枚疑似是弹道导弹的飞行体。韩国参谋长联席会议指出，这些疑似导弹物体应为短程导弹，但并无立即说明这些导弹飞了多远。

日本共同社援引一名日本政府消息人士报道，这两枚导弹似乎是落在日本专属经济区之外。

美联社报道，朝鲜近来加强导弹试验，是为了在朝美双方长期停滞的核谈判中，进一步向美国施压。朝鲜本月曾表示将加强对美国的防御准备，并考虑恢复「所有目前已暂时中止的活动」，暗指有可能恢复核武器及远程导弹的试验。

专家：导弹试射与韩国大选有关

本月早些时候，朝鲜已测试了战术导弹飞弹、两枚「高超音速导弹」，以及一个由火车承载的导弹系统。周二（25日）时，朝鲜也向其东海岸附近的海域发射了两枚巡航导弹。随着朝鲜不断启动新的武器试验，周遭区域的紧张局势也逐渐加剧。

南韩梨花女子大学北韩问题专家李雷夫（Leif-Eric Easley）向法新社分析，随着朝鲜最近才刚决定重启与中国的边境口岸，让载有物资的列车从中国开往朝鲜，朝鲜的军事行动可能是希望避免让自己在外界眼中「显得疲弱不振」。

此外，由於韩国将於3月9日举行总统大选，而北京冬奥又将在2月4日开幕，李雷夫认为，现在到北京冬奥开幕前的时间是朝鲜的短暂「窗口」期。在这段时间内，他们可以向首尔举行选举一事进行武力恫吓，同时避免在北京奥运期间试射导弹、激怒盟友中国。

美联社报道，朝鲜拉高情势的其他原因，也可能与新冠疫情对该国经济带来影响有关。在此之前，朝鲜经济已经因为美国针对其核武试验而展开的国际制裁、以及朝鲜政府管理不善等因素而饱受冲击。有专家指出，平壤很可能认为透过戏剧性的挑衅，他们可以引起拜登政府的注意，因为拜登政府近来始终在关注中国和俄罗斯等更大的对手。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本月早些时候曾在与MSNBC的采访中表示：「我认为朝鲜这麽做是想得到外界的注意。」

华府：愿与朝鲜「毫无保留」对话

朝鲜一系列的试射导弹行动引来了美日政府的谴责，联合国安理会也为此召开会议，对朝鲜违反禁止弹道导弹试验决议的行为进行制裁。

美国总统拜登的政府本月也制裁了几个朝鲜和俄罗斯的个人和实体，指责他们帮助朝鲜执行导弹计划，但中国和俄罗斯推迟了美国对五个朝鲜人实施联合国制裁的请求。

路透社报道，美国负责日本和韩国事务的副助理国务卿兰伯特（Mark Lambert）周三（26日）表示，华盛顿对与朝鲜进行对话一事「毫无保留」，并愿意在任何地方会面，谈论任何事情。

「我们必须认真讨论朝鲜的无核化问题。如果朝鲜愿意这样做，各种事情都有希望发生，」兰柏特说。

自2017年以来，朝鲜没有发射过远程洲际弹道导弹(ICBM)，也没有试验过核武器。但在2019年美朝峰会失败后，无核化谈判陷入僵局，朝鲜便开始了一连串的短程导弹试验。

平壤为其导弹试验进行辩护，说这是朝鲜实施自我防卫的权利，并表示美国的制裁证明，即使华盛顿提出谈判，仍对平壤保持「敌对」政策。

（路透社、法新社、美联社、MSNBC）

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