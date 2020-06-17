 朝鲜暂缓报复计划 再拆边境广播墙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2020

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时政风云

朝鲜暂缓报复计划 再拆边境广播墙

朝鲜在金正恩胞妹金与正出面后显得态度强硬，炸毁两韩联络处后还重设广播墙。但金正恩出面，临时踩了刹车。在两韩关系降到冰点时，金正恩的出现是为了防止局势恶化吗?

Südkorea Grenzanlage zu Nordkorea (Getty Images/AFP/J. Yeon-je)

(德国之声中文网) 朝鲜中央通讯社报导，朝鲜领导人金正恩6月23日主持勞動黨中央軍事委員會，宣布暫緩對韩国採取軍事行動的計畫。

据报导，委员会在金正恩做出决定以前，评估了目前情况。报导也称委员会讨论如何加强国家的军事防御能力。但是报导并没有指出金正恩做出决定的具体原因。

先前，金正恩的胞妹金与正宣布要对韩国要采取报复行动之后，炸毁开城工业区的朝韩联络处办公室。她也扬言不排除采取军事行动，但是她没有详细说明正在考虑哪些行动。

朝鲜拆除广播墙

韩联社在周三(6月24日)引述匿名人士指出，朝鲜已经开始移除两天前在边境设置对韩国喊话的广播墙。

这个明显让步的举动对朝鲜而言极不寻常。分析人士此前认为，朝鲜有意扩大半岛危机，来寻求对方的让步。

韩联社在周一(22日)曾经报导，韩国军方发现，朝鲜在军事分界线附近重新设置高音喇叭墙，打算重启战时对韩国的广播。外界十分关注，因为如果朝鲜重新启用广播墙，可能意味着板门店宣言正式被破坏。

朝鲜与韩国在2018年签订板门店宣言以前，都定期用气球将宣传单送到对方国家，或是在军事分界线旁用广播器喊话。在签订宣言以后，双方都同意停止这类行为。

Ballon mit Flugblättern, die den nordkoreanischen Führer Kim Jong Un verurteilen (Reuters/K. Hong-Ji)

载有反金正恩传单的气球惹毛了朝鲜政府

气球继续飘扬

然而，朝鲜在近日公开谴责韩国政府没有阻止社运团体用气球将反朝鲜传单施放到朝鲜境内。朝鲜与韩国的关系在最近几周降到冰点，甚至在上周炸毁位于开城工业区、象征和平的两韩联络处。韩国统一部长金炼铁在上周五就已经为了朝韩关系恶化辞职下台

但是金炼铁的离职并未马上缓和双方对立。朝鲜在周一(6月22日)宣布，已经准备好1200万张宣传单要用3000个气球送到韩国。韩国的民间社运团体也没有停止施放气球的行动，脱北者兼人权运动者朴尚学在情势紧张的背景下，仍然在22日晚间带动组织施放20个大型气球，将50万张传单、2000张一元美金以及小本书籍送到朝鲜。

「传单宣传战」

从1950年持续至1953年的朝鲜战争最终并未签署和平协议，理论上朝鲜和韩国仍处于战争状态。双方的「传单宣传战」也持续长达数十年。

韩国军方过去会在边界非军事区散发反朝鲜传单，但这项行动已在2010年终结。

许多脱北者领导的组织会定期向朝鲜派发传单、食物、1美金钞票、迷你收音机和存了韩剧及新闻的USB随身碟，放入气球升空或是塞进塑料瓶投入河中送往朝鲜。平壤则用气球向韩国发送反韩国传单。过去韩国人如果举报朝鲜发来的传单，就能获得文具奖励。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社、德新社)

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture-alliance/dpa/Jiji Press/M. Matsutani)

    金与正的政坛之路

    受制裁：“严重侵犯人权”

    2017年，美国财政部对包括时年28岁的金与正等朝鲜政权高层实施制裁，原因是“严重侵犯人权”。2017年10月，金正恩任命金与正为政治局候补委员。

  • Kim Jong-un und Kim Yo-jong (picture-alliance/Yonhap)

    金与正的政坛之路

    金正恩最密切亲信之一

    朝鲜问题专家麦顿（Michael Madden）接受2014年德国之声采访时曾表示，金与正是金正恩关系最密切的亲信之一。“金与正是金正日七个子女中最小的。她的母亲是金正日的第三任妻子高容姬。”

  • Nordkorea Kim Jong Un und seine Schwester Kim Yo Jong (picture-alliance/Kyodo)

    金与正的政坛之路

    曾留学瑞士

    麦顿介绍说，金与正有专门的老师在家授课。2000年代初，她曾于金正恩一起在瑞士首都伯尔尼附近两所学校就读。后来，她在朝鲜读了大学，并在西欧参加过课程。

  • Nordkorea Kim Yo Jong Schwester von Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/Ahn Young-joon)

    金与正的政坛之路

    曾任职宣传鼓动部

    金与正2010年9月首次在公开场合露面，出席劳动党一次会议。2015年起，金与正在宣传鼓动部任职。

  • Pyeongchang 2018 Winter Olympia Kim Jong Un's Schwester Kim (Getty Images/AFP/P. Semansky)

    金与正的政坛之路

    改善金正恩形象

    近些年来，金与正与金正恩一道出席多次峰会，包括韩朝、美朝峰会。她的陪同被认为是为了改善金正恩在国际舆论中的形象。

  • 2018 Pyeongchang Winter Olympic Games Eröffnungsfeier - Südkoreanischer Präsident begrüßt Kim Jong Uns Schwester (picture-alliance/AP Photo/P. Dong-ju)

    金与正的政坛之路

    与文在寅握手

    2018年，金与正在冬奥会期间访韩，并与韩总统文在寅握手。

  • Kim Jong Un und Schwester Kim Yo Jong (picture-alliance/dpa/Korea Summit Press Pool/Kyodo)

    金与正的政坛之路

    陪同“文金会”

    2018年4月，金与正出席第一次“文金会”。

  • Kim Yo Jong Nordkorea (Getty Images/South Korean Ministry of Unification )

    金与正的政坛之路

    传与崔龙海之子结婚

    2019年河内“特金会”失败后，金与正数月没有露面。图为2019年6月金与正在板门店亮相。有消息称，她与朝高官崔龙海之子崔成结婚。

    作者: Frank Smith


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