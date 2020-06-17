朝鲜暂缓报复计划 再拆边境广播墙

(德国之声中文网) 朝鲜中央通讯社报导，朝鲜领导人金正恩6月23日主持勞動黨中央軍事委員會，宣布暫緩對韩国採取軍事行動的計畫。

据报导，委员会在金正恩做出决定以前，评估了目前情况。报导也称委员会讨论如何加强国家的军事防御能力。但是报导并没有指出金正恩做出决定的具体原因。

先前，金正恩的胞妹金与正宣布要对韩国要采取报复行动之后，炸毁开城工业区的朝韩联络处办公室。她也扬言不排除采取军事行动，但是她没有详细说明正在考虑哪些行动。

朝鲜拆除广播墙

韩联社在周三(6月24日)引述匿名人士指出，朝鲜已经开始移除两天前在边境设置对韩国喊话的广播墙。

这个明显让步的举动对朝鲜而言极不寻常。分析人士此前认为，朝鲜有意扩大半岛危机，来寻求对方的让步。

韩联社在周一(22日)曾经报导，韩国军方发现，朝鲜在军事分界线附近重新设置高音喇叭墙，打算重启战时对韩国的广播。外界十分关注，因为如果朝鲜重新启用广播墙，可能意味着板门店宣言正式被破坏。

朝鲜与韩国在2018年签订板门店宣言以前，都定期用气球将宣传单送到对方国家，或是在军事分界线旁用广播器喊话。在签订宣言以后，双方都同意停止这类行为。

载有反金正恩传单的气球惹毛了朝鲜政府

气球继续飘扬

然而，朝鲜在近日公开谴责韩国政府没有阻止社运团体用气球将反朝鲜传单施放到朝鲜境内。朝鲜与韩国的关系在最近几周降到冰点，甚至在上周炸毁位于开城工业区、象征和平的两韩联络处。韩国统一部长金炼铁在上周五就已经为了朝韩关系恶化辞职下台。

但是金炼铁的离职并未马上缓和双方对立。朝鲜在周一(6月22日)宣布，已经准备好1200万张宣传单要用3000个气球送到韩国。韩国的民间社运团体也没有停止施放气球的行动，脱北者兼人权运动者朴尚学在情势紧张的背景下，仍然在22日晚间带动组织施放20个大型气球，将50万张传单、2000张一元美金以及小本书籍送到朝鲜。

「传单宣传战」

从1950年持续至1953年的朝鲜战争最终并未签署和平协议，理论上朝鲜和韩国仍处于战争状态。双方的「传单宣传战」也持续长达数十年。

韩国军方过去会在边界非军事区散发反朝鲜传单，但这项行动已在2010年终结。

许多脱北者领导的组织会定期向朝鲜派发传单、食物、1美金钞票、迷你收音机和存了韩剧及新闻的USB随身碟，放入气球升空或是塞进塑料瓶投入河中送往朝鲜。平壤则用气球向韩国发送反韩国传单。过去韩国人如果举报朝鲜发来的传单，就能获得文具奖励。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社、德新社)