朝鲜是否正为2024年开战做准备？

（德国之声中文网）据朝中社报道，朝鲜领导人金正恩在2023年年末向朝鲜共产党领导层发表了激昂的政策演说，否定了与韩国和平统一的可能性，将两国关系描述为"两个敌对国家和两个交战国"的关系。

金正恩呼吁"指数级"扩展国家核武库，并加强弹道导弹试验。他还誓言发射三颗新的间谍卫星。

金正恩在演说中指责韩国和美国准备"入侵"的"鲁莽举动"，并警告称"朝鲜半岛随时可能爆发战争"。

朝鲜2023年发射了创纪录数量的导弹，包括在12月宣称的可以打击美国任何地方、可携带核弹头的洲际弹道导弹。去年底，朝鲜还发射了一枚将间谍卫星送入轨道的火箭。

在周日的最近一次发射中，朝鲜称成功发射了一枚中程高超音速弹道导弹。1月6日，韩国称朝鲜向其西海岸外海边境的延坪岛附近水域发射了至少 60 枚炮弹。

此外，美国卫星侦测到与朝鲜满浦银河化学工厂的现代化和扩建，该工厂与导弹燃料和核武器试剂的生产有关。

去年12月，国际原子能机构（IAEA）报告称，朝鲜宁边核设施内有第二座反应堆投入运行，可能用于生产武器级别燃料。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



数十年来"最危险"的朝韩局势

总部位于华盛顿的智库史汀生中心所运营的朝鲜分析网站"北纬38度"近期发表的一篇文章警告，金正恩的最新举动可能超出了他惯常的虚张声势。

美国国务院前情报和政策局东北亚处主任卡林（Robert Carlin）以及明德大学蒙特雷国际研究学院核不扩散研究中心教授、核武器专家赫伯特（George William Herbert）在文章中指出，朝鲜半岛的安全形势"比1950年6月初朝鲜战争爆发以来的任何时候都更为危险"。

文章写道："这听起来可能过于戏剧化，但我们相信，金正恩已经做出了开战的战略决策，就如同其祖父在1950年所做的那样。"

"我们不知道金正恩计划何时或如何扣下扳机，但危险已经远超出华盛顿、首尔和东京对平壤'挑衅'的例行警告。"

"我们不认为自去年初以来朝鲜媒体上出现的备战主题是典型的虚张声势。"

发生了什么改变？

卡林与赫伯特表示，他们的警告聚焦于朝鲜政权放弃了长期以来的与美国关系"正常化"的目标。平壤现在可能认为这种正常化是不可能的。

他们认为，许多分析师和决策者低估了这一正常化目标的重要性，因为它为金正恩的战略思维提供了一个防护栏。

文章说，理解"改善与美国关系这一目标对历任三位朝鲜金氏领导人的重要性"至关重要。

文章补充道，朝鲜"完全放弃这一目标已经深刻改变朝鲜和周边地区的战略格局"。

2019年，金正恩与美国前总统特朗普在河内举行的峰会失败"令金正恩颜面扫地"。会谈的核心是以朝鲜承诺停止其武器项目为交换条件，换取减免制裁的可能性，但这两者都未能实现。

两名分析家指出，五年后的今天，朝鲜认为"挑战现状的时机已然成熟"。朝鲜正在发展与俄罗斯的关系，提供弹药支持莫斯科对乌克兰的战争，同时认为美国正处于"全球撤退"状态。

朝鲜是否仍然"理性"？

然而，其他分析师对朝鲜是否准备发动战争持怀疑态度。

东京大东文化大学国际关系学教授、军事问题专家穆罗伊（Garren Mulloy）对德国之声表示："朝鲜呼吁为战争进行武装并不罕见。"

"我们不应该认为这没有任何意涵，但也不应该想象这意味着战争。"

他指出，需要担忧的是西方在中东、乌克兰或其他地区的"任何软弱迹象"都可能给金正恩留下"这可能是一个时不再来、不可多得的机会"的印象。

东京大学国际关系系助理教授山口亮也认为，目前来看，现在不是朝鲜发动军事冒险的时机。他在接受德国之声采访时分析道："朝鲜在拉拢中国和俄罗斯成为盟友方面取得了进展，我找不到他们在这个时间点开战的理由。"

山口亮补充说："虽然朝鲜可能会依赖莫斯科和北京的支持，但他们对这两个国家的信任程度还不足以令其相信，在发生战争时中俄会对朝鲜伸出援手。"

金正恩近年来积极拉拢中国和俄罗斯

"我的感觉是，朝鲜领导层并不愚蠢，金正恩及其胞妹正在用言辞作为战略筹码来增加影响，精心策划传达出战争信号的行动，但不会走得那么远。"

"但我最担心的不是有计划地攻击韩国或日本，而是导致误解和意外冲突的剑拔弩张。"

然而，卡林与赫伯特坚持认为，世界需要为可能发生的最坏情况做打算，而朝鲜"可能正计划采取完全违背我们计算的行动"，包括现在常见的论点，即"金正恩不敢对韩国或美军阵地发动攻击"，因为他知道如果这样做，"华盛顿和首尔会摧毁他的政权"。

他们写道，各种关于突袭的记载，应使人们对在华盛顿同温层中引起共鸣的舒适假设作出警惕，平壤不见得会买账那些自以为是的假设。

然而，军事问题专家穆罗伊认为，朝鲜与美国接触失败、除了发动战争别无选择的说法"在逻辑和动机上存在许多漏洞"。

"金正恩不是疯子，他是一个非常理性的行为者。" 他指出，朝鲜独裁者正从与俄罗斯更紧密的联盟中受益。穆罗伊称，金正恩政权目前没有显示出任何内部分歧或崩溃的迹象。

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