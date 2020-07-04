朝鲜无意与美对话“特金会”遥遥无期

（德国之声中文）美国2020年总统大选在即，外界对于美国总统特朗普与朝鲜领导人是金正恩是否会在11月美国大选前再次举行"特金会"有诸多猜测。但朝鲜方面已经表示，目前没有理由与美国展开新一轮对话。

朝鲜外交部副部长崔善姬表示，双方会晤将沦为华盛顿政府转移内政危机视线的"政治工具"。朝鲜媒体引述崔善姬称："我们不认为有任何与美国坐在一起面对面对话的必要性。"

美国前国安顾问博尔顿（John Bolton）此前曾经表示，美国和朝鲜可能会给外界"十月惊喜"。他认为，若特朗普判断"特金会"能提高其胜选的可能性，特朗普可能会在总统大选前与金正恩会晤。韩国总统文在寅也积极撮合特金会。

美国副国务卿比根（Stephen Biegun）下周将前往韩国，就陷入僵局的美朝谈判进行磋商。自2019年特朗普与金正恩的河内会晤以失败告终后，要求朝鲜终止核项目的对话便停滞不前。

特朗普当时指责金正恩不愿意做出更多让步换取放松国际制裁。自此之后，朝鲜政府多次明确表示，只有当华盛顿提出新建议后，朝鲜才有继续谈判的意愿。

过去一段时间里，朝鲜半岛的紧张情势不断升温。六月中旬，朝鲜炸毁位于开城的朝韩联络办公室。但两周前金正恩对韩国释放出缓和信号，宣布暂缓对韩国的军事行动计划。

金正恩自夸朝鲜抗疫成功

另据德新社报道，在全球陷入新冠危机之际，金正恩称朝鲜迄今依然维持零确诊。朝鲜媒体周五引述金正恩表示，朝鲜成功抵御新冠病毒，并防止大规模疫情的爆发。据报道，金正恩周四在主持朝鲜政治局会议时表示，"这是个光辉的胜利"，但人们仍应高度警惕。

朝鲜是世界上少数通报零疫情的国家。为防止疫情蔓延至境内，朝鲜在今年一月关闭了对中国和俄罗斯的边界。但鉴于中朝之间存在的走私贸易无法杜绝，外界质疑朝鲜零确诊的可能性。韩国联合通讯社指出，从朝鲜政治局会议在三个月内因为疫情推迟了两次研判，当地疫情可能相当严峻。

张筠青/王凡（德新社、路透社、美联社）