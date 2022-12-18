 朝鲜无人机侵入韩国领空 韩军开火未击中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2022

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朝鲜无人机侵入韩国领空 韩军开火未击中

本周一，朝鲜5架无人机闯入韩国领空。韩联社报道称，朝鲜无人机在首尔、仁川江华、京畿道坡州上空飞行约7小时。韩国军队虽实施了射击等应对作战，但未能命中目标。

2017年朝鲜也曾派遣无人机闯入韩国领空，返回途中因发动机故障而坠毁。图为坠毁的朝鲜无人机。

2017年朝鲜也曾派遣无人机闯入韩国领空，返回途中因发动机故障而坠毁。图为坠毁的朝鲜无人机。

（德国之声中文网）据韩联社报道，本周一（12月26日）韩国军方在当天上午10时25分起在京畿道一带捕捉到多条疑似朝鲜无人机航迹。总共识别到5架朝鲜无人机，首先捕捉到的1架进入金浦和坡州之间的汉江中立水域，随后直接飞往首尔北部地区，之后离开首尔返回朝鲜。其余4架从江华岛西侧飞入，在江华岛地区展开活动。

作为回应，韩国军方在韩朝军事分界线附近和以北地区投入了有人和无人侦察设备，拍摄了朝方主要军事设施。

出席韩国联合参谋本部简报会议的一位官员说："朝鲜侵犯我们的领空是赤裸裸的挑衅行为。"

韩国空军当日还派出战斗机、攻击直升机、轻攻击机等展开应对。韩国飞行员肉眼发现了1架无人机，据了解，该无人机翼展约为2米。其余无人机通过雷达识别，因此外形未能得到掌握。韩联社报道称，韩军直升机发射了100多枚20毫米口径炮弹，但未能射中朝鲜无人机。

韩联社引述专家的看法指出，无人机低空低速飞行，雷达反射面积小，红外线信号弱，不易被雷达识别，但在返回途中，韩军有必要实施更为积极的射击。

朝鲜官方媒体尚未对此事做出报道或评论。

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据报道，这是相隔5年后，再度有朝鲜无人机侵入韩国领空。2017年，朝鲜曾派出无人机越界进入韩国领空，且飞至庆尚北道星州的"萨德"（THAAD）基地进行了拍摄。根据韩国军方调查结果，该无人机整体飞行时间达5小时30多分钟，飞行距离490多公里，在星州完成拍摄后，返回途中因发动机故障而坠毁。

2014年，韩国也在其境内发现过朝鲜无人机残骸。

今年5月，尹锡悦就任韩国总统后，希望通过推行一项新的外交政策议程来提高自己在国内的声望以及在世界舞台上的知名度。该议程将深化韩国与华盛顿在从导弹防御到全球供应链等各个领域的联盟。

朝鲜方面在其上台后，继续推进核计划并多次试射弹道导弹。朝鲜半岛局势变得更为紧张。

（路透社、韩联社）

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