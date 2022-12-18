朝鲜无人机侵入韩国领空 韩军开火未击中

（德国之声中文网）据韩联社报道，本周一（12月26日）韩国军方在当天上午10时25分起在京畿道一带捕捉到多条疑似朝鲜无人机航迹。总共识别到5架朝鲜无人机，首先捕捉到的1架进入金浦和坡州之间的汉江中立水域，随后直接飞往首尔北部地区，之后离开首尔返回朝鲜。其余4架从江华岛西侧飞入，在江华岛地区展开活动。

作为回应，韩国军方在韩朝军事分界线附近和以北地区投入了有人和无人侦察设备，拍摄了朝方主要军事设施。

出席韩国联合参谋本部简报会议的一位官员说："朝鲜侵犯我们的领空是赤裸裸的挑衅行为。"

韩国空军当日还派出战斗机、攻击直升机、轻攻击机等展开应对。韩国飞行员肉眼发现了1架无人机，据了解，该无人机翼展约为2米。其余无人机通过雷达识别，因此外形未能得到掌握。韩联社报道称，韩军直升机发射了100多枚20毫米口径炮弹，但未能射中朝鲜无人机。

韩联社引述专家的看法指出，无人机低空低速飞行，雷达反射面积小，红外线信号弱，不易被雷达识别，但在返回途中，韩军有必要实施更为积极的射击。

朝鲜官方媒体尚未对此事做出报道或评论。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



据报道，这是相隔5年后，再度有朝鲜无人机侵入韩国领空。2017年，朝鲜曾派出无人机越界进入韩国领空，且飞至庆尚北道星州的"萨德"（THAAD）基地进行了拍摄。根据韩国军方调查结果，该无人机整体飞行时间达5小时30多分钟，飞行距离490多公里，在星州完成拍摄后，返回途中因发动机故障而坠毁。

2014年，韩国也在其境内发现过朝鲜无人机残骸。

今年5月，尹锡悦就任韩国总统后，希望通过推行一项新的外交政策议程来提高自己在国内的声望以及在世界舞台上的知名度。该议程将深化韩国与华盛顿在从导弹防御到全球供应链等各个领域的联盟。

朝鲜方面在其上台后，继续推进核计划并多次试射弹道导弹。朝鲜半岛局势变得更为紧张。

（路透社、韩联社）

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