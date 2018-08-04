朝鲜旅游 此时不去更待何时？

（德国之声中文网）目前正是中国旅游旺季，而丹东的各家旅行社表示，最近前往朝鲜旅游的热度明显增加，许多来自中国各地的游客有兴趣到鸭绿江对岸看看。旅行社业者认为，朝鲜领导人金正恩的经济改革计划以及平壤与最大靠山北京之间的关系回暖是推动旅游热升温的主要原因。

"那些很久以来就有兴趣去朝鲜看看的人都认为，现在是最安全的时机，"导游滕毅（音译）如此表示。他上周日才带团前往平壤参观后返回中国。

6月19日，金正恩与中国国家主席习近平在北京举行会晤，这也是两人今年3月以来第三次见面。金正恩在随后的一个月内视察了朝中边境的多个工厂和工业项目。

频繁绵密的视察行程，以及与美国国务卿蓬佩奥和韩国统一部长的会晤，这一切都凸现金正恩希望为经济改革路线争取国内支持，同时令外界确信他的去核意愿。

今年4月，一个中国大巴旅游团在朝鲜境内发生意外，造成32人死亡。该事件曾让赴朝旅游短暂降温，但事实证明这只是暂时现象。丹东旅游业者表示，前往朝鲜新义州的半日游和一日游在开卖一个小时后就销售一空。

尽管已经增加火车和汽车班次，8月底之前所有前往平壤和板门店的四日游项目也全部爆满。

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朝鲜包括大宗商品、纺织品和海产在内每年出口物资额为30亿美元，而其中有90%目前处于联合国制裁范围内，因此旅游业是朝鲜为数不多的可靠外汇收入来源之一。

2013年以来，中国便不再公布有关前往朝鲜旅游人数的具体统计信息。按照韩国智库机构韩国海事研究所（Korea Maritime Institute）估计，旅游业每年为朝鲜带来4400万美元收入，而中国游客占了朝鲜所有外国游客的80%。

单轨思维

在今年4月举行的朝鲜劳动党中央委员会全会上，金正恩曾表示朝鲜已经成功研发核武器，因此国家重心今后将不再是所谓的"双轨战略"-发展经济和研发核武器，经济将成为今后的头等大事。

一些地产投机商押宝朝鲜将全力重建经济，丹东房价随之大幅上扬，以至于当局在5月出台限购令加以遏止。尽管如此，金正恩不可捉摸的个性，以及特朗普与金正恩今年6月会晤以来的种种不确定因素依然让丹东大部分商家选择观望。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 惊鸿一瞥 虽然给人“闭关锁国”的印象，但朝鲜还是欢迎外国游客去那里探访名胜。不过游客在那里会受到很多限制，政府派遣的“导游”始终跟随左右。不过，先后7次前往朝鲜的德庞特还是努力记录下当地人日常生活的一些画面。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 “跛脚”资本主义 2013年，德庞特首次前往朝鲜，此后便开始研究这个极权国家不断变化的面貌。在过去的两三年里，他观察到“在平壤，一个人展示自己的富有变成了可以接受的事情”。随着中产阶级的成长和房产建设热潮兴起，朝鲜首都似乎可以无视国际经济制裁的影响。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 平壤Style 德庞特表示，与朝鲜老百姓进行接触并不容易。“我与一些陌生人进行过几次即兴对话，总是有一名导游在一边旁听。”他觉得，大部分朝鲜人不喜欢被拍照。“朝鲜妇女绝对变得更加时髦了。但是你只能在城市里看到这一现象。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 城乡差别 现代化通勤设施：平壤的这座地铁站似乎是用大理石墙和水晶灯吊灯打造，让游客赞叹不已。德庞特认为，朝鲜是一个摄影的绝佳场合，“你根本看不到广告，没有让人分散注意力的东西。就像是在一场全新的游戏里。”但尽管精英聚居的首都平壤看上去蓬勃兴旺，朝鲜其他地区依然陷于赤贫之中。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 不为人知的艰苦 直至今日，朝鲜依然是一个高度军事化、以农业为主的社会。但是游客不太可能对农村居民的生活条件有所了解。“每小片土地都被开垦，每一寸都得到利用”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 粉饰繁荣？ 对朝鲜乡村生活感兴趣的游客会被安排参观样板农村合作社。德庞特曾前往朝鲜第二大城市咸兴市附近的这样一个农场，那里有一个小商场，里面精心摆放着许多商品。德庞特当时的感觉是，“似乎这些都是摆摆样子的”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 旅游热点——精英学校 在许多旅游路线中，参观一所模范学校都是重要组成部分。2014年，朝鲜元山松涛国际儿童夏令营经过装修后重新开放，金正恩本人也曾前往视察。德庞特表示：“那里有些东西不太真实……孩子们在游乐室里玩相当新潮的电子游戏，还有20多台现代化电脑。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 无所不在的先军主义 军队是朝鲜最为鲜明的标志之一，也是社会的主干。朝鲜人口中四分之一是军队人员。就国防预算占经济总量的比例而言，朝鲜的军费开支是世界最高之一。朝鲜人从小就开始接受军事教育。图片上的坦克小雕像是德庞特在咸兴市附近一处儿童游乐场上见到的。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 领袖崇拜 除了军事化之外，高度政治控制和营造对于金家的个人崇拜的例子在朝鲜也是俯拾皆是。朝鲜人每天对于最高领袖的顶礼膜拜让德庞特印象深刻。“你看到他们为了高举伟大领袖事迹和庞大雕像所付出的大量金钱和努力。” 作者: Helena Kaschel, Christine Bayer



对于那些与朝鲜进行煤矿或其他大宗商品交易的人来说，联合国制裁措施让他们也蒙受巨大损失，同时受到影响的还有那些从朝鲜聘用廉价劳工的工厂和饭店业主。

为了吸引游客，丹东许多饭店都用衣着艳丽的朝鲜女服务生装点门面，还会让朝鲜艺人在晚餐期间表演节目，内容既有中国流行乐，也有朝鲜传统歌曲。

饭店业者和从业人员表示，尽管依然无法为期朝鲜员工申请长期签证，但还是可以通过申请其它短期入境许可的方式让他们来到丹东。

"中国官方睁一眼闭一眼，"一名因为话题敏感而不愿意透露姓名的饭店老板如此表示。

石涛/达扬（路透社）