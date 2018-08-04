朝鲜旅游 此时不去更待何时？

朝鲜宣称将国家战略重点从研发核武器转向经济改革，在鸭绿江对岸的中国小城丹东，人们对此表示谨慎乐观。毕竟，联合国针对朝鲜的多年制裁让这座边城也颇为受伤。
（德国之声中文网）目前正是中国旅游旺季，而丹东的各家旅行社表示，最近前往朝鲜旅游的热度明显增加，许多来自中国各地的游客有兴趣到鸭绿江对岸看看。旅行社业者认为，朝鲜领导人金正恩的经济改革计划以及平壤与最大靠山北京之间的关系回暖是推动旅游热升温的主要原因。
"那些很久以来就有兴趣去朝鲜看看的人都认为，现在是最安全的时机，"导游滕毅（音译）如此表示。他上周日才带团前往平壤参观后返回中国。
6月19日，金正恩与中国国家主席习近平在北京举行会晤，这也是两人今年3月以来第三次见面。金正恩在随后的一个月内视察了朝中边境的多个工厂和工业项目。
频繁绵密的视察行程，以及与美国国务卿蓬佩奥和韩国统一部长的会晤，这一切都凸现金正恩希望为经济改革路线争取国内支持，同时令外界确信他的去核意愿。
今年4月，一个中国大巴旅游团在朝鲜境内发生意外，造成32人死亡。该事件曾让赴朝旅游短暂降温，但事实证明这只是暂时现象。丹东旅游业者表示，前往朝鲜新义州的半日游和一日游在开卖一个小时后就销售一空。
尽管已经增加火车和汽车班次，8月底之前所有前往平壤和板门店的四日游项目也全部爆满。
朝鲜包括大宗商品、纺织品和海产在内每年出口物资额为30亿美元，而其中有90%目前处于联合国制裁范围内，因此旅游业是朝鲜为数不多的可靠外汇收入来源之一。
2013年以来，中国便不再公布有关前往朝鲜旅游人数的具体统计信息。按照韩国智库机构韩国海事研究所（Korea Maritime Institute）估计，旅游业每年为朝鲜带来4400万美元收入，而中国游客占了朝鲜所有外国游客的80%。
单轨思维
在今年4月举行的朝鲜劳动党中央委员会全会上，金正恩曾表示朝鲜已经成功研发核武器，因此国家重心今后将不再是所谓的"双轨战略"-发展经济和研发核武器，经济将成为今后的头等大事。
一些地产投机商押宝朝鲜将全力重建经济，丹东房价随之大幅上扬，以至于当局在5月出台限购令加以遏止。尽管如此，金正恩不可捉摸的个性，以及特朗普与金正恩今年6月会晤以来的种种不确定因素依然让丹东大部分商家选择观望。
对于那些与朝鲜进行煤矿或其他大宗商品交易的人来说，联合国制裁措施让他们也蒙受巨大损失，同时受到影响的还有那些从朝鲜聘用廉价劳工的工厂和饭店业主。
为了吸引游客，丹东许多饭店都用衣着艳丽的朝鲜女服务生装点门面，还会让朝鲜艺人在晚餐期间表演节目，内容既有中国流行乐，也有朝鲜传统歌曲。
饭店业者和从业人员表示，尽管依然无法为期朝鲜员工申请长期签证，但还是可以通过申请其它短期入境许可的方式让他们来到丹东。
"中国官方睁一眼闭一眼，"一名因为话题敏感而不愿意透露姓名的饭店老板如此表示。
石涛/达扬（路透社）