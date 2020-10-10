 朝鲜新武器亮相后 韩国呼吁平壤尊重和平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2020

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朝鲜新武器亮相后 韩国呼吁平壤尊重和平

在平壤举行庆祝劳动党建党75周年阅兵式的次日，韩国方面发表声明，提醒朝鲜应继续落实防止武力冲突和战争的各项协议。

Nordkorea | Feierlichkeiten 75 Jahre Arbeiterpartei WPK Fackelzug (Reuters/KCNA)

（德国之声中文网）韩国总统府青瓦台周日表示，必须继续落实防止武力冲突和战争的各项协议。

在周六夜晚举行的阅兵式上，朝鲜领导人金正恩发表讲话，呼吁南北双方在新冠疫情结束之后加强合作。

不过在这场阅兵式上，平壤方面也展示了新的战略武器，分析人士认为那就是朝鲜最新型的洲际弹道导弹（ICBM）。专家一致认为，如果投入使用，它将成为世界上最大的公路机动洲际弹道导弹之一，而且很有可能被实际用于携带多个独立分导式再入飞行器（MIRVs）。

Südkorea | TV-Übertragung Nordkorea | 75. Gründungstag der Arbeiterpartei (Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

韩国电视台播放的朝鲜阅兵式画面

DW.COM

今年10月10日是朝鲜劳动党建党75周年纪念日，种种迹象显示，朝鲜可能举办一场盛大的阅兵式。一些观察家认为，届时平壤可能展示强大的新武器来耀武扬威。

朝鲜举行大规模夜间阅兵式，庆祝执政的劳动党成立75周年。新冠大流行瘟疫之际，成千上万不戴口罩的官兵在平壤接受检阅。阅兵式上还出现了一款新型弹道导弹。

据韩联社报道， 金正恩在一份致南韩的通知中就韩国公民被朝鲜射杀表示愧疚，并称此类事件不应再发生。据悉，朝军方向这名韩国人开了十几枪。

美国明德大学蒙特雷国际研究学院的核专家刘易斯（Jeffrey Lewis）认为，朝鲜这次展示的武器，"明显是为了压倒美国部署在阿拉斯加的导弹防御系统"。"我相信朝鲜（在这种洲际导弹上）安装弹头的速度可以快过我们部署拦截器的速度"，他在推特上写道。

韩国方面紧急分析新型武器

青瓦台表示，韩国国家安保室室长徐薰当天紧急召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议。徐薰在会后表示，"韩朝双方应继续落实防止武力冲突和战争的各项协议。"

韩国将与美国合作，对朝鲜此次公开的洲际弹道导弹等新武器体系和其战略意义进行精密分析，并检查韩国方面的防卫能力。

此外，韩国统一部也发表声明称，韩方关注金正恩就新冠疫情向韩国国民致以慰问，并为半岛和平与双边关系改善释放积极信号。希望南北双方能够尽早重启对话，条件成熟后在人道主义、卫生医疗领域重启双边合作。

对于近期韩国公民在朝鲜遇害事件，统一部敦促朝方对恢复军事通信线路、开展联合调查等韩方提议予以回应。9月，一名韩国海洋水产部的公务员在在延坪岛附近跳海后被朝鲜边防官兵开枪射杀。之后，金正恩罕见地在一封致韩国的通知中就射杀事件表示道歉。

 

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