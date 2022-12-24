 朝鲜新年发射导弹 金正恩呼吁扩大核武库 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2023

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朝鲜新年发射导弹 金正恩呼吁扩大核武库

继周六发射三枚弹道导弹后，新年伊始，朝鲜再度试射导弹。朝鲜领导人金正恩强调，朝鲜必须确保“压倒性的军事力量”以捍卫平壤主权，并呼吁“成倍增加”朝鲜核武器数量。

金正恩呼吁，成倍扩增朝鲜的核武器火药库

金正恩呼吁，成倍扩增朝鲜的核武器火药库

（德国之声中文网）韩联社引述朝鲜官媒报道，金正恩在劳动党第八届中央委员会第六次全体会议上表示，在韩国已经成为"我们毋庸置疑的敌人的情况下，凸显了大规模生产战略核武器的重要性和必要性"。金正恩呼吁，成倍扩增朝鲜的核武器火药库。

金正恩指责韩国"一意孤行地进行轻率而危险的武器集结"，并大肆宣扬与平壤作战的准备。他还呼吁研发新的洲际弹道导弹，并谈到尽快向太空发射侦察卫星的计划。

金正恩指责美国和韩国正史无前例地试图通过不断部署军备来"孤立和扼杀"朝鲜的活动。

朝中社报道称，金正恩在会上表示，根据一项加强国家核武力量的计划，将开发另一套洲际弹道导弹系统，"其主要任务是快速实施核反击"。

朝鲜半岛的紧张局势在2022年持续升级，平壤发射的导弹数量创纪录

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元旦再度发射导弹

朝鲜半岛的紧张局势在2022年持续升级，平壤发射的导弹数量创纪录。12月31日，朝鲜刚以发射三枚短程弹道导弹为2022年划下句点。

据韩国军方表示，当地时间周日（1月1日）凌晨2时50分，朝鲜罕见地在深夜发射了一枚短程弹道导弹。据韩军联合参谋本部周日发布的消息，该枚导弹从平壤的龙城附近向日本海方向飞行约400公里。

日本共同社则报道称，日本防卫相滨田靖一透露，导弹最大高度约100公里，飞行了约350公里，已落在日本专属经济区（EEZ）外。

韩军联合参谋本部称朝鲜发射导弹是破坏朝鲜半岛及全球和平与安全的"严重挑衅"。

日本防卫相滨田靖一表示，东京已经通过北京的大使馆渠道向平壤提出抗议。

美国印太平洋司令部在声明中表示，发射导弹的行为显示出朝鲜违法的武器项目"破坏稳定的影响力"。声明还补充说，华盛顿守护韩国和日本的承诺"坚定不移"。

（法新社、美联社、路透社）

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