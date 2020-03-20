朝鲜新射两导弹 特朗普又给金正恩来信

（德国之声中文网）自称核国家的朝鲜本月向日本海方向进行了第三次导弹试射。据韩国总参谋部公布的消息称，所发射的两枚导弹可能是短程弹道导弹。导弹在朝鲜西部发射后飞越该国上空，最后坠入东海岸附近海域。据称导弹飞行高度可达50公里，射程约410公里。据首尔公布的消息说，韩国将与美国当局一起调查更多的技术细节。

"疫情期间的不当行动"

韩国最高指挥机构批评朝鲜此次导弹试射是"非常不适当的行动"，因为恰逢全世界抵制新冠疫情之时。

韩国军方呼吁因其核武器计划而被孤立的邻国立即停止这一尝试。联合国决议禁止朝鲜试射可以携带核弹头的弹道导弹。

朝鲜国家通讯社公布的图片显示金正恩正在视察所谓的军演

在进行最新的导弹试射之前，朝鲜官方媒体就对金正恩"在西部前线"指挥炮击演习一事进行了报道。据称，这是朝鲜人民军两大部队之间的一场竞赛。

对于朝鲜发射导弹、秀军事肌肉，柏林也进行了批评。德国外交部发言人表示，朝鲜又一次违反了联合国安理会相关决议。

今年初金正恩宣布将不再遵守暂停核试验和洲际弹道导弹试验的承诺。他还威胁说，朝鲜将很快拥有"新式战略武器"。

特朗普致信金正恩

自去年2月金正恩与美国总统特朗普之间的峰会失败以来，平壤与华盛顿之间的核谈判一直处于搁置状态。

不过，平壤近来的试射举动似乎并没有惹怒特朗普。这位美国总统又给金正恩发来一封署名信，美朝双方都证实了这一消息。据朝鲜方面称，特朗普在信中称希望推进美朝关系，同时也表示愿意帮助朝鲜对抗新冠疫情。

针对这封来信，金正恩的胞妹金与正称这封信是特朗普维持其与金正恩良好关系的合理举动。不过她也强调，她哥哥与特朗普良好的私人关系并不能转嫁到国家层面上，无法改变美朝两国目前的紧张关系。

李京慧/王凡/任琛 (德新社、法新社、路透社)

美朝关系十个历史时刻 朝鲜战争 1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

美朝关系十个历史时刻 平壤的美国海军舰船 1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

美朝关系十个历史时刻 板门店斧头杀人事件 1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

美朝关系十个历史时刻 卡特访朝 1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

美朝关系十个历史时刻 “美朝框架协议” 1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜高官访美 2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

美朝关系十个历史时刻 奥尔布赖特访朝 赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

美朝关系十个历史时刻 六方会谈 2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

美朝关系十个历史时刻 核试验、导弹试验 2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

美朝关系十个历史时刻 新的缓和 2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）

