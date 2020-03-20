 朝鲜新射两导弹 特朗普又给金正恩来信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2020

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时政风云

朝鲜新射两导弹 特朗普又给金正恩来信

朝鲜统治者金正恩似乎对新冠疫情毫不关注，他更关注的是发展战争武器，在周末新试射两枚短程导弹。而特朗普似乎也豪不介意平壤的挑衅，致信金正恩夸赞两人的良好关系。

USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un (Reuters/K. Lamarque)

特朗普似乎豪不介意平壤的挑衅，再次致信金正恩

（德国之声中文网）自称核国家的朝鲜本月向日本海方向进行了第三次导弹试射。据韩国总参谋部公布的消息称，所发射的两枚导弹可能是短程弹道导弹。导弹在朝鲜西部发射后飞越该国上空，最后坠入东海岸附近海域。据称导弹飞行高度可达50公里，射程约410公里。据首尔公布的消息说，韩国将与美国当局一起调查更多的技术细节。

"疫情期间的不当行动"

韩国最高指挥机构批评朝鲜此次导弹试射是"非常不适当的行动"，因为恰逢全世界抵制新冠疫情之时。

韩国军方呼吁因其核武器计划而被孤立的邻国立即停止这一尝试。联合国决议禁止朝鲜试射可以携带核弹头的弹道导弹。

Südkorea: Nordkorea feuert erneut Raketen ab (picture-alliance/dpa/KCNA)

朝鲜国家通讯社公布的图片显示金正恩正在视察所谓的军演

在进行最新的导弹试射之前，朝鲜官方媒体就对金正恩"在西部前线"指挥炮击演习一事进行了报道。据称，这是朝鲜人民军两大部队之间的一场竞赛。

对于朝鲜发射导弹、秀军事肌肉，柏林也进行了批评。德国外交部发言人表示，朝鲜又一次违反了联合国安理会相关决议。

今年初金正恩宣布将不再遵守暂停核试验和洲际弹道导弹试验的承诺。他还威胁说，朝鲜将很快拥有"新式战略武器"。

特朗普致信金正恩

自去年2月金正恩与美国总统特朗普之间的峰会失败以来，平壤与华盛顿之间的核谈判一直处于搁置状态。

不过，平壤近来的试射举动似乎并没有惹怒特朗普。这位美国总统又给金正恩发来一封署名信，美朝双方都证实了这一消息。据朝鲜方面称，特朗普在信中称希望推进美朝关系，同时也表示愿意帮助朝鲜对抗新冠疫情。

针对这封来信，金正恩的胞妹金与正称这封信是特朗普维持其与金正恩良好关系的合理举动。不过她也强调，她哥哥与特朗普良好的私人关系并不能转嫁到国家层面上，无法改变美朝两国目前的紧张关系。

李京慧/王凡/任琛 (德新社、法新社、路透社)

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele (AFP/Getty Images)

    美朝关系十个历史时刻

    朝鲜战争

    1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

  • Nordkorea Soldaten (picture-alliance/AP Photo/Korea News Service)

    美朝关系十个历史时刻

    平壤的美国海军舰船

    1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953 (AP)

    美朝关系十个历史时刻

    板门店斧头杀人事件

    1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

  • Jimmy Carter und Kim Il Sung (picture-alliance/AP Photo/Korea News Service)

    美朝关系十个历史时刻

    卡特访朝

    1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

  • Nordkorea Yongbyon Atomtestgelände (picture-alliance/ZumaPress)

    美朝关系十个历史时刻

    “美朝框架协议”

    1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

  • Clinton Empfängt Jo Myong Rok (picture-alliance/dpa/S. Thew)

    美朝关系十个历史时刻

    朝鲜高官访美

    2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

  • Treffen Madeleine Albright und Kim Jont Il (picture-alliance/dpa/D. Guttenfelder)

    美朝关系十个历史时刻

    奥尔布赖特访朝

    赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

  • Peking Sechser-Gespräche (picture-alliance/dpa/F. J. Brown)

    美朝关系十个历史时刻

    六方会谈

    2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

  • Nordkorea Raketentest Hwasong-14 (Reuters/KCNA)

    美朝关系十个历史时刻

    核试验、导弹试验

    2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

  • Korea-Gipfel 2018 (Reuters)

    美朝关系十个历史时刻

    新的缓和

    2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）


  • Südkorea TV Trump Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？

    4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

  • Nordkorea Südkorea Gipfeltreffen im Jahr 2000 (AP)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    一切似曾相识

    不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

  • Nordkorea Kim Jong-Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始

    然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

  • Atomtests in Nordkorea (picture-alliance/dpa)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2009年：第二波！

    不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

  • Nordkorea Hwasong-12 (Mars-12) Raketentest (Reuters/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远

    金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

  • Nordkorea Staatsfeier zum dritten Atomtest (Reuters)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    金正恩子承父业 继续推进核武技术

    2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

  • Nordkorea TV Berichterstattung Südkorea zu Wasserstoffbombe (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-man)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2016年：第四次核试验

    2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

  • Nordkorea Atomtest KCTV Nachrichtensprecherin Ri Chun Hee (Getty Images/AFP/K. Won-Jin)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    一年未过又来一发

    2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

  • Nordkorea Wasserstoffbombe (picture-alliance/H. Ringhofer/picturedesk.com)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2017年：掌握氢弹技术

    2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

  • Nordkorea Kim Jong Un in Pjöngjang (Reuters/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    “导弹强国”

    尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

  • Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest (picture-alliance/AP/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    小金，你葫芦里卖的什么药？

    回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。

    作者: 雨涵


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