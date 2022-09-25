朝鲜斥美韩军演将该地引向战争边缘

（德国之声中文网）本周一（9月26日）美国和韩国重新启动5年以来的首次联合海军军演。同一时间，朝鲜发出此举可能导致战争的警告。

今年5月上台的韩国鹰派总统尹锡悦认为，其前任文在寅多年来致力于改善韩朝关系，但显然未能奏效，因此有必要提高与美国展开军演的力度。就在上月，美国和韩国举行了2018年以来最大规模的联合军演。

韩国海军发布的一份声明称，“本次军演旨在表达韩美联盟回击朝方挑衅的坚定意志”。

多年以来，美韩定时上演联合演习并称，这类军演都是防御性的，但朝鲜则将之视为侵略进行的准备。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



朝鲜：一次特别危险的行动

朝鲜驻联合国代表金星则称“军演引发深切忧虑”，他在联大发言时说，“很明显，在朝鲜半岛点火是将该地引向战争边缘，是一次特别危险的行径。”

美韩军演开始一天前，朝鲜再次发射了一枚弹道导弹。据韩国总统办公室的消息，有迹象显示，朝鲜正在筹备从潜艇发射弹道导弹，去年5月，朝鲜测试了这一武器。

本月初，朝鲜修订了该国核武法，纳入“第一打击”的内容，并称绝不放弃核武。

金星在联大发言时表示，美国迫使朝鲜不得不采取回应措施，“美国应当清楚，正是它30年来令人厌恶的敌对政策导致了朝鲜今天的局面，它应当自问并思考，会将这一局面延续到什么时候。”

华盛顿是首尔最重要的军事盟友，美国目前在韩国驻兵约28500人。

美国海军表示，美韩此次在韩国东部海域举行的军演为期4天，共有20余艘军舰以及多型号战机参与，主要演练反舰、反潜艇战斗能力，以及战术和海军全方位打击能力。为此，里根号航母专程前往釜山参与本次军演。韩国海军则认为，通过这次军演，将提升美军和韩国海军联合作战能力。朝鲜因开发核武以及弹道导弹项目遭到多个国际制裁。

中国也已对朝鲜半岛局势做出反应，称已注意到美韩在东北亚举行联合军演。中国外交部发言人汪文斌周日（9月25日）被问到这一议题时，呼吁“以对话和协商”解决争端。他说，“朝鲜半岛形势发展至今，主要症结在于朝方的正当合理关切没有得到应有回应。”他认为，“美方应承担自身责任，停止对抗施压，为重启有意义的对话创造条件”。

什么事情 让金正恩如此兴奋？

（法新社等）

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