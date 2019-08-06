 朝鲜拿什么搞核武？网络攻击狂窃20亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2019

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朝鲜拿什么搞核武？网络攻击狂窃20亿美元

朝鲜利用对银行和加密货币交易所发动网络攻击获取资金来发展武器。最新报告说，这些网络攻击变得愈加精明，难以追踪。

Computer hardware Cyberkrieg Symbolbild (picture-alliance/picturedesk.com/H. Ringhofer)

据报道，朝鲜被指控使用网络攻击获取资金来发展武器

DW.COM

这是朝鲜在两个礼拜之内第4次发射导弹。如此密集而频繁的导弹测试，是不是代表金正恩已经放弃用和缓方式与特朗普沟通? (06.08.2019)

这是6天内第2次。朝鲜上周也在同一个地区，发射了两枚新的短程弹道导弹。上次说是要警告韩国，这次呢? (31.07.2019)

（德国之声中文网）据路透社周一（8月5日）报道，联合国安理会发布报告称，朝鲜利用对银行和加密货币交易所发动网络攻击获取资金来发展武器。

这份报告由独立专家撰写。过去六个月内，这些专家负责监测朝鲜是否遵守国际制裁决议。报告说，朝鲜正在进行"范围广大而且日益精明"的网络攻击。专家们说，到目前为止，靠这种办法，这个流氓国家已经获得了超过20亿美元的收入。

这份报告还说，朝鲜正在利用"越来越精明的网络攻击，窃取金融机构和加密货币交易所的资金，创造收入"。

报告说，目前正在对发生在17个国家内至少35起此类案件进行调查。

朝鲜利用网络攻击来创收，可以做到比传统方式更难以追踪，减少各国政府的监管。

联合国的制裁切断了朝鲜的传统收入来源，禁止其出口煤炭、铁、铅、纺织品和海产品。

 

"不要低估"朝鲜

 

位于华盛顿的朝鲜问题研究智库网站"北纬38度"（38 North）也在周一发布了一份报告，称朝鲜政府的网络能力"不应低估"。

该报告说，虽然网络攻击很难追查，但可以用"可识别的信号"将攻击与朝鲜联系起来。"业内人士非常熟悉朝鲜网络活动的架构，而朝鲜通常也不会费力掩盖其运作轨迹。"

 

谁是幕后操手？

 

近年来，一个跟朝鲜有关联的黑客组织，名叫"拉撒路（Lazarus）"，被专家怀疑是多起网络攻击的幕后操手。

与拉撒路有关的一个广为人知的网络抢劫案发生在2016年2月，黑客攻击纽约的美联储，试图洗劫孟加拉国中央银行的一个账户，卷走了8100万美元。

2017年，台湾远东银行计算机系统遭受恶意软件攻击，被窃取了6000万美元。分析师称，该恶意软件类似于拉撒路黑客攻击中使用的网络武器。

这类拉撒路式恶意软件也与2014年索尼遇袭案有关，当时这家娱乐公司的服务器遭到清洗，损失至少1500万美元。美国联邦调查局（FBI）认为此次袭击是朝鲜所为。

位于华盛顿的 战略与国际研究中心（CSIS）全球网络安全专家詹姆斯•刘易斯（James Lewis）接受德国之声采访时说："几十年来，朝鲜一直利用犯罪行为来支持金氏家族的奢华生活和朝鲜的大规模杀伤性武器计划。现在，朝鲜只是将国家运作的犯罪行业转向网络攻击而已。"

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