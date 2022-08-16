 朝鲜拒绝经援换退核：韩国总统在“做梦” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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时政风云

朝鲜拒绝经援换退核：韩国总统在“做梦”

朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正拒绝了韩国提出的以经济援助换取平壤承诺无核化的建议，称韩国领导人尹锡悦“白日做梦”。

Nordkorea | Kim Yo Jong, die Schwester von Kim Jong Un

金与正：不会理会首尔的建议

DW.COM

韩、美联合军演翌日，朝鲜周三（8月17日）挑衅性试射了两枚巡航导弹。韩国军方称，发射地点位于平安南道。

在中断数年后，下周美国与韩国将再度举行较大规模的联合军演。双方有意恢复每年春夏两季军演的传统，以应对来自朝鲜的危胁。

朝鮮領袖金正恩週三宣佈戰勝新型冠狀病毒肺炎，其胞妹金與正在全國緊急防疫總結會議上稱，她哥哥曾出現發燒症狀。另外，金與正在會上指責韓國把病毒傳到朝鮮，不排除未來會採取強硬報復手段，甚至消滅韓國政權。

（德国之声中文网）朝鲜劳动党副部长金与正拒绝韩国政府提出的以经济优惠条件换取北方弃核步骤的建议，称之"极为荒诞"。

金与正周五（8月19日）对首尔推动改善双边关系的诚意表示质疑，并指责韩国与美国进行联合军演以及未能制止活动人士在其边界上空散发反平壤传单和其他物品。

今年5月，韩国总统尹锡悦表示，首尔正在准备同国际社会合作，提出一项大胆的计划，以明显加强朝鲜的经济，改善朝鲜人民的生活质量。

本周三，尹锡悦在上任100天发表讲话时再次强调，如果平壤停止核武器开发并开启无核化进程，他很愿意向平壤提供分阶段经济援助。

Südkorea | Menschen verfolgen Nachrichten über nordkoreanische Raketentests

朝鲜周三（8月17日）试射了两枚巡航导弹。

"认为以'经济合作'能换取我们的荣誉、（我们的）核计划，尹锡悦的计划是做梦"，朝鲜官方的中央通讯社发表的金与正的一项声明中说，韩国总统的这种想法是"简单幼稚"的。

"就算他可能会带着什么大计划来敲门"，金与正明确表示，"我们不会与他面对面坐下来谈。"

金与正发表这番评论数天前，还因最近朝鲜爆发的新冠疫情而迁怒于首尔，并威胁要 "消灭 "对方。

平壤试图将疫情的爆发归咎于南方一项较为罕见的抗议行为，即脱北者让气球携带宣传资料飞越边境进入北方。朝鲜方面声称疫情是通过这些气球传播的。

Südkorea Ballons mit Hilfsgütern für Nordkorea

活动人士在向朝鲜释放气球

此外，日前美国和韩国官员一再警告说朝鲜可能正在准备进行其第七次核试验。

 

（法新社、美联社、路透社）

 

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