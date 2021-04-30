朝鲜抨击美国支持台湾 称其“企图扼杀两个社会主义国家”

（德国之声中文网）周六（10月23日）指责拜登政府因为对台湾的 "鲁莽 "支持加剧了中美军事紧张局势，并表示美国在该地区日益强化的军事存在对朝鲜构成了潜在威胁。

在朝鲜官媒刊载的评论中，朝鲜外务省副相朴明浩批评美国派遣军舰驶过台湾海峡并向台湾提供武器系统升级和军事训练。

朴明浩说，朝鲜认为台海问题完全是中国的内部事务。美国 "轻率地插手 "这一问题，有可能触动 "朝鲜半岛的微妙局势"。

10月21日，美国总统拜登出席CNN电视节目，表示如果中国发动攻击，美国将会防卫台湾。这与美国在是否干预中国攻击台湾问题上一贯维持的"战略模糊"政策明显不同。但是白宫发言人普萨基（Jen Psaki）后来表示，美国并没有改变对台政策，拜登亦没有宣布任何变化。

中国和台湾从1949年的内战中分裂至今。尽管美国只与北京保持正式的外交关系，但它仍然通过法律承诺确保台湾能够保护自己免受外部威胁。

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以DPRK的名义

中国的援助是朝鲜的经济命脉。随着中美关系日趋紧张，朝鲜越来越多地批评美国在亚太地区的军事部署。上个月，在拜登政府决定向澳大利亚提供核动力潜艇后，朝鲜威胁要采取反制措施，但未有详细说明。

"众所周知，美国军队及其在（韩国）的军事基地是用来向中国施压的，美国及其卫星国的庞大力量正在向台湾海峡聚集，随时可能投入到针对朝鲜的军事行动中。"朴明浩说。他使用了朝鲜的正式名称朝鲜民主主义人民共和国的缩写"DPRK"。

他说，以美国为首的 "敌对势力 "在该地区不断强化的军事存在是基于一种 "蹩脚的断言"，即朝鲜和中国会在台湾和朝鲜半岛制造麻烦。

朴明浩说，"这一现实证明，美国企图扼杀我国和中国这两个社会主义国家，以维持其霸主地位。"

华盛顿和平壤之间的核谈判已经停滞了两年多时间。谈判的障碍在于，朝鲜希望减轻以美国为首的国际社会对朝鲜的大规模制裁，来换取朝鲜采取措施减少其核武器计划。

平壤认为拥有核武器是金氏家族政权生存的最终保障。自1940年代以来，该政权一直以铁腕手段治理朝鲜。

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协商恢复与朝鲜的谈判

经过长达数月的沉寂之后，朝鲜从今年9月开始再次进行远程导弹和短程弹道导弹试验。同时，平壤向首尔提出有条件的和平会谈，恢复了通过向韩国施压来从美国获利的模式。

美国朝鲜问题特使金星容(Sung Kim）预计将于周六晚些时候抵达韩国，与盟友就恢复与朝鲜的谈判进行协商。

拜登政府从阿富汗撤军，凸显了美国的对外军事重点发生了转变，从反恐以及对付朝鲜、伊朗等所谓"流氓国家"，转移到应付与中国的冲突。作为这一明显战略的一部分，是向朝鲜提出"不设先决条件"地恢复谈判。

迄今为止，朝鲜拒绝了开放式会谈的建议，称华盛顿必须放弃其 "敌对政策"--朝鲜主要指的是国际制裁和美韩联合军事演习。

（美联社）