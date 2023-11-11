朝鲜抨击布林肯 吁适应「朝俄关系新现实」

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社周六（11月11日）报道，朝鲜外务省谴责美国国务卿布林肯针对朝俄关系的发言，并表示这些言论只会加剧朝鲜半岛的政治和军事紧张。

布林肯在参加日本主办的G7外长会议后，周四前往首尔访问并与韩国总统尹锡悦等高层官员会晤。他在访问期间表示，朝鲜和莫斯科的关系「日益密切且危险」。他呼吁平壤的主要盟友北京遏制朝鲜的武器项目，尤其是导弹试验。

布林肯强调：「中国与朝鲜有着独特关系」，美国希望中国政府利用其影响力劝阻朝鲜「停止这种不负责任的危险行为」。

布林肯说，美韩对朝鲜与俄罗斯「不断增加且危险的军事合作」深感忧虑，朝俄之间是一条「双行道」，涉及武器流动以及技术支持。「我们看到，朝鲜为俄罗斯侵略乌克兰提供军事装备，我们也看到俄罗斯为朝鲜的军事项目提供技术和支持。」

平壤周六谴责布林肯的言论是「不负责任的挑衅」。朝鲜外务省称：「美国应该适应朝鲜-俄罗斯关系的新现实。」

「无论别人怎么说，追求独立、和平、友谊的朝鲜与俄罗斯之间的友好合作关系将稳步发展。」

俄罗斯与朝鲜分别因为入侵乌克兰和发展核武及导弹计划受到国际制裁。

两国不断加强的军事合作引起乌克兰及其盟国的担忧，尤其是在朝鲜领导人金正恩与俄罗斯总统普京于9月举行峰会之后。

首尔称，朝鲜向俄罗斯输送一百万枚炮弹支援其在乌克兰的战争，以换取卫星技术方面的建议。

鉴于朝鲜今年多次进行导弹试射，韩国和美国加强了防务合作并举行联合军演。

布林肯结束访问后，美国国防部长奥斯汀11月13日将在首尔会晤韩国国防部长申源湜。韩联社报道称，双方将就终止韩朝《九一九军事协议》效力交换意见。

（路透社、法新社）

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



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