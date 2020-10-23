朝鲜战争70周年：习近平频放狠话 剑指美台？

中美关系紧张加剧之际，中国高调纪念“抗美援朝70周年“，领导人习近平在纪念大会上的讲话中作出强硬表态，引发关注和猜想。
（德国之声中文网）继本周初率政治局常委等高层领导参观“抗美援朝”展览后，中国国家主席习近平周五（10月23日）又在“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会”上发表讲话，在美中关系持续紧张的背景下，中国的高调庆祝方式耐人寻味。
会后，以官媒新华社为首的中国媒体纷纷在各大平台以图文形式发表习近平讲话的“金句”总结，其中不乏充满火药味的强硬措辞，例如：“面对来自各方面的风险挑战，面对各种阻力压力，中国人民总能逢山开路、遇水架桥，总能展现大智大勇、锐意开拓进取，’杀出一条血路’！”
又如：“当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”
在官媒央视播出的半个多小时的讲话中，习近平提到：“中国人民深知，对待侵略者，就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战、以武止戈，用胜利赢得和平、赢得尊重。”
据路透社报道，习近平还引用毛泽东1953年讲话表示，抗美援朝让世界知道了“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的”。
针对这句话，官媒《环球时报》总编胡锡进发表英文推文指出：“这句话今天在中国网上广为流传，我们不惹事也不怕事，这是中国人的处世之道，也是官方政治思想。”
官媒有关习近平讲话报道下的评论叫好声一片，类似以下这种质疑言论已属罕见：“山水唯爱”在新浪微博上发出一张央视电影频道的照片苦笑道：“白天抗美援朝表彰大会，各种金句看的激情澎湃。晚上又（播）上甘岭… 这腰杆也太硬了吧？不韬光养晦了？ ”
而遭到中国封锁的推特上则是另一番景象。不少人对习近平的措辞表示批评。网民“精甚维尼”写道：“以前都说习近平讲话接地气，我以为是领导人亲民的表现。后来才知道是他没文化，脱稿讲话不得不接地气。” 用户@ca嘲讽道：“相比以前中国人民确实不好’惹’啊，要是好惹，党国哪用的着花超过军费的维稳经费，不惜血本搞数字监控？习深知其中厉害啊！”
看到习近平在讲话中作出的这些强硬表态，政治观察人士、中国战略分析智库研究员李伟东透过其推特账号上表示：“有点冒冷汗。这几乎就是战争动员令，而且矛头直指台美。这是利令智昏还是对大局的精准判断，我们只能看历史结果了。但台海兵凶战危已在眼前，特别是美售台进攻性武器、挑动两岸热战之后。”
深圳卫视《直播港澳台》团队制作的“直新闻”也注意到，相比“抗美援朝60周年”的讲话，这一次的讲话中明确提及美国政府派遣第七舰队侵入台湾海峡。“直新闻”评论认为：“中国通过一系列活动高调纪念纪念抗美援朝70周年，有着美国霸权打压中国的现实背景，美国甚至大打’台湾牌’，对台售武，挑战中方底线。十年前的那次讲话，台湾问题未被提及，而这一次虽未直接点明，但事实上台湾问题占据了重要篇幅。中方其实对美国和’台独’势力发出了明确的警告信号，不要妄想70年前的历史重演，两岸统一势在必行。”
“直新闻”援引习近平提到的“我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击！”指出：“相信这句话，美国和台湾当局都能听懂。”
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