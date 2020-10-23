 朝鲜战争70周年：习近平频放狠话 剑指美台？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2020

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时政风云

朝鲜战争70周年：习近平频放狠话 剑指美台？

中美关系紧张加剧之际，中国高调纪念“抗美援朝70周年“，领导人习近平在纪念大会上的讲话中作出强硬表态，引发关注和猜想。

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

（德国之声中文网）继本周初率政治局常委等高层领导参观“抗美援朝”展览后，中国国家主席习近平周五（10月23日）又在“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会”上发表讲话，在美中关系持续紧张的背景下，中国的高调庆祝方式耐人寻味。

会后，以官媒新华社为首的中国媒体纷纷在各大平台以图文形式发表习近平讲话的“金句”总结，其中不乏充满火药味的强硬措辞，例如：“面对来自各方面的风险挑战，面对各种阻力压力，中国人民总能逢山开路、遇水架桥，总能展现大智大勇、锐意开拓进取，’杀出一条血路’！”

又如：“当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren (Andy Wong/AP Photo/picture-alliance)

北京开大会,高调纪念“抗美援朝70周年"

中国人“惹不得”

在官媒央视播出的半个多小时的讲话中，习近平提到：“中国人民深知，对待侵略者，就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战、以武止戈，用胜利赢得和平、赢得尊重。”

据路透社报道，习近平还引用毛泽东1953年讲话表示，抗美援朝让世界知道了“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的”。

针对这句话，官媒《环球时报》总编胡锡进发表英文推文指出：“这句话今天在中国网上广为流传，我们不惹事也不怕事，这是中国人的处世之道，也是官方政治思想。”

官媒有关习近平讲话报道下的评论叫好声一片，类似以下这种质疑言论已属罕见：“山水唯爱”在新浪微博上发出一张央视电影频道的照片苦笑道：“白天抗美援朝表彰大会，各种金句看的激情澎湃。晚上又（播）上甘岭… 这腰杆也太硬了吧？不韬光养晦了？ ​”

而遭到中国封锁的推特上则是另一番景象。不少人对习近平的措辞表示批评。网民“精甚维尼”写道：“以前都说习近平讲话接地气，我以为是领导人亲民的表现。后来才知道是他没文化，脱稿讲话不得不接地气。” 用户@ca嘲讽道：“相比以前中国人民确实不好’惹’啊，要是好惹，党国哪用的着花超过军费的维稳经费，不惜血本搞数字监控？习深知其中厉害啊！”

话中有话？

看到习近平在讲话中作出的这些强硬表态，政治观察人士、中国战略分析智库研究员李伟东透过其推特账号上表示：“有点冒冷汗。这几乎就是战争动员令，而且矛头直指台美。这是利令智昏还是对大局的精准判断，我们只能看历史结果了。但台海兵凶战危已在眼前，特别是美售台进攻性武器、挑动两岸热战之后。”

深圳卫视《直播港澳台》团队制作的“直新闻”也注意到，相比“抗美援朝60周年”的讲话，这一次的讲话中明确提及美国政府派遣第七舰队侵入台湾海峡。“直新闻”评论认为：“中国通过一系列活动高调纪念纪念抗美援朝70周年，有着美国霸权打压中国的现实背景，美国甚至大打’台湾牌’，对台售武，挑战中方底线。十年前的那次讲话，台湾问题未被提及，而这一次虽未直接点明，但事实上台湾问题占据了重要篇幅。中方其实对美国和’台独’势力发出了明确的警告信号，不要妄想70年前的历史重演，两岸统一势在必行。”

“直新闻”援引习近平提到的“我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击！”指出：“相信这句话，美国和台湾当局都能听懂。”

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    七十年前的朝鲜战争

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    七十年前的朝鲜战争

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    七十年前的朝鲜战争

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


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