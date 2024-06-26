朝鲜战争爆发74周年之际 半岛危机加剧

（德国之声中文网）1950年6月25日，朝鲜军队越过38线全面入侵韩国，当时罗钟一（Rah Jong-yil）还是一个九岁的男孩。他和家人在最终获得解放之前，经历了朝鲜入侵者长达两个多月的共产主义洗脑。

韩国纪念朝鲜战争爆发74周年之际，罗钟一担心，朝鲜金正恩政权因与俄罗斯签订了新军事协议而变得更加大胆，并且如今的金正恩认为，74年前支持韩国的国家将不会再次坚定承诺保卫韩国。

罗钟一表示，目前的局势可能会令朝鲜领导人再次孤注一掷，进行一场军事冒进，目的是实现其国家政策中的关键一条：在平壤的控制下实现朝鲜半岛的统一。

“1950年，朝鲜的进攻非常迅速，我和家人直接被困在了釜山外的前线后面，” 罗钟一告诉德国之声。

“我记得他们当时试图给我们洗脑，让我们相信北朝鲜的共产政权有多伟大，并让我们学唱颂扬金日成的歌曲，” 罗钟一说道，“这纯粹是政治洗脑。”他后来成为了一名外交官和韩国高级情报官员。

垃圾气球和边境事件

联合国与美军的参战扭转了局势，罗钟一与家人在两个月后获得解放。1953年《朝鲜停战协定》签署，朝韩双方沿三八线设立非军事区。罗钟一表示，如今世界格局已与过去大不相同，朝鲜比过去强大得多。这让他深感忧虑。

“冷战期间，世界被划分为两个阵营”，他说道：“今天，我们看到类似的敌对阵营状况，但美国已不再拥有1950年时的军事优势。”

“朝鲜拥有核武器和远程弹道导弹，”他指出，“1950年的中国还很原始，但今天中国已是一个拥有核武器的超级大国。俄罗斯最近与朝鲜结为军事盟友，两国签署协议规定，如果其中一方遭受攻击，须相互提供支援。”

6月20日，一支朝鲜士兵分队一度越过了朝韩军事分界线，该分界线用于分隔朝鲜半岛，位于非军事区（DMZ）中央。韩国军队鸣枪示警，朝鲜军队随后撤退——这已是朝鲜士兵11天内第三次越过朝韩军事分界线。

金正恩的妹妹金与正 图像来源: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

6月21日，朝鲜媒体援引金正恩妹妹金与正（Kim Yo-jong）的警告称，平壤可能会向韩国发射更多装有垃圾和粪便的越境气球。

6月24日星期一，韩国军方表示，朝鲜再次发射了可能装有垃圾的气球。

韩国及其美国盟友并未坐视紧张局势加剧。美国海军航空母舰“西奥多·罗斯福号”（Theodore Roosevelt）——绰号“大棒”——于6月22日停靠釜山。最近美韩举行联合空中演习也被视为对朝鲜的发出的另一个明确警告。

军事平衡发生变化

尽管如此，许多韩国人仍然担忧朝鲜半岛会再次面临1950年代的那种危机。

“情况非常令人担忧，” 前韩国左翼党派新政治国民会议（National Congress for New Politics）人士、金大中和平基金会（Kim Dae-jung Peace Foundation）董事会成员金翔宇（Kim Sang-woo）说道。

“关键问题在于美国对韩国安全的承诺，尽管我相信仍然可以依靠华盛顿，但这种支持会以什么形式存在，有太多变数，尤其是11月美国大选之后，”他告诉德国之声。

金翔宇还指出，朝鲜半岛军事平衡在过去74年里发生了剧变。

“当然，最大的问题是朝鲜现在拥有核武器和远程导弹，而韩国没有，”他说道。“在常规武器方面，韩国拥有现代武器系统，在对抗朝鲜的老旧装备时会占有很大的优势。但我们不知道的是，冲突发生时，朝鲜是否会动用核武器。”

金翔宇说，朝鲜近几十年来处境危险，严重的经济管理不善致使国家贫困，人民挨饿。1989年柏林墙倒塌，东欧多国实现民主化之后，包括俄罗斯在内的盟友都转而背弃了朝鲜。

朝鲜对发展核武器和弹道导弹投入巨大，联合国对其实施制裁，制裁包括对重要物资的进口进行限制，普通民众物资匮乏，生活困苦。新冠疫情期间平壤政府以极端措施造成国家进一步孤立，危机加剧。

俄朝合作与乌克兰冲突

俄罗斯入侵乌克兰给平壤带来了意外的好处，金翔宇说道，普京正在向他之前或许会忽视的朝鲜政权寻求支持——以及军火弹药。

乌克兰战争令莫斯科和平壤关系更加密切，鉴于西方各国加大了对俄罗斯的制裁力度。

金正恩可以说是将手中有限资源做了最巧妙的安排 – 据称他向普京在乌克兰前线弹药吃紧的部队提供了数百万发炮弹和短程导弹，而作为回报，他从俄罗斯获得了超出联合国制裁限制的燃料、粮食供应以及核武、导弹和空间项目技术。

在普京访问朝鲜期间，俄朝两国签署了一项重要的防卫互助协定，加剧了人们对两国之间加强武器合作的担忧。

平壤否认向俄罗斯提供武器的指控。

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京最近还表示，应重新审查联合国针对朝鲜核武计划实施的制裁。

今年3月，俄罗斯在联合国安理会就是否延长联合国对朝制裁监督授权时动用否决权，结束了专家小组对制裁措施执行情况的监控，当时正值联合国专家开始着手对涉嫌武器转让行为进行调查。

承诺防务互助

普京到访平壤期间，俄朝双方签署的战略伙伴关系协定包含防卫互助的军事承诺。根据协定，一方受到攻击时，俄朝双方承诺提供防卫互助。

“普京的支持让金正恩变得更加胆大，韩国必须为最坏的情况做好准备，但我们也必须明白，这是处于困境与绝望的双方达成的关系，”金翔宇说道。“我们不知道的是，金正恩是否认为自己的实力已足够强大到可以发动攻击，俄罗斯是否会支持他，以及金正恩是否会诉诸核武器。”

但韩国的盟友绝不能动摇，他补充道。

“美国、西方和我们的其他盟友必须继续支持韩国，并向朝鲜对在半岛发动战争的后果发出警告。” 金翔宇表示，“如果普京向朝鲜运送更多武器，那么我们也将向乌克兰提供武器。我们别无选择。”

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