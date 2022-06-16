朝鲜或近期宣告“抗疫胜利”？

（德国之声中文网）距离朝鲜首次承认出现新冠疫情不过短短一个月的时间，如今官方已经准备好宣告“抗疫胜利”了。
此前很多观察人士猜测，由于朝鲜的卫生医疗条件属于全球最差行列，加上大多数民众无法接种新冠疫苗，朝鲜一旦爆发疫情将出现大量病例死亡的局面。而根据官方媒体的报道，朝鲜已经成功避免了这一局面。
专家认为，目前朝鲜官方通报的感染数字减少，可能主要是为了鼓吹金正恩的伟大领导人形象。而人们对于官方统计数据的准确性持怀疑态度。
根据官方数字，在朝鲜2600万人口当中，有大约18%出现了发热感染症状，外界猜测这些所谓的“发烧病例”就是新冠感染病例。官方称，死亡病例不到100人。
韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，并将其作为金正恩强大和英明领导的功绩。
“抗疫胜利”是一把双刃剑
“这样的胜利宣告是一把双刃剑”，韩国国家战略研究院(Korea Research Institute for National Strategy)高级分析师文圣默(Moon Seong Mook)对美联社指出，“如果朝鲜宣称新冠疫情已经结束，就可以强调金正恩的伟大领导形象，歌颂他战胜疫情的功绩；但这样做的同时，平壤就无法维持那些强有力的防疫限制措施，失去以疫情之名来控制民众的手段。”
平壤的防疫人员在进行体温监测
外界猜测，金正恩之前可能也是利用承认疫情的爆发来促进内部团结，因为经历了两年半的严格防疫措施之后，很多民众已经感到厌倦，并且认为防疫限制对他们的生计造成负面影响。
朝鲜最近一段时间报告的每日新增发烧病例都在1万多以上，至今已经累计有470万发烧病例。但是在这样的情况下，官方通报的死亡病例仅有73人。
据媒体报道，中国海关6月20日公布的数据显示，朝鲜今年5月没有从中国进口任何口罩、温度计、橡胶手套、呼吸机或疫苗。之前的四个月，朝鲜从中国进口了口罩和呼吸机等防疫物资。
韩国高丽大学的朝鲜问题学者南成旭教授（ Nam Sung-wook）根据观察分析认为，平壤的疫情应该目前已经有所缓解，而其它农村地区的疫情可能还会持续一段时间。
“我认为朝鲜可能会稍晚一些时候宣布战胜疫情，因为如果过早宣告胜利，之后又出现大量反弹，可能会让平壤方面颜面尽失”，他对美联社说。
（美联社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。