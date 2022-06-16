 朝鲜或近期宣告“抗疫胜利”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2022

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朝鲜或近期宣告“抗疫胜利”？

在全球新冠疫情爆发的头两年里，朝鲜一直否认本国内有过感染病例。然而一个月前，平壤官方首次承认境内出现大量“发烧病例”。韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，以歌颂金正恩的功绩。

Nordkorea I Kim Jong Un - Plenarsitzung des Zentralkomitees der regierenden Arbeiterpartei

金正恩的又一项“伟大功绩”？

DW.COM

据平壤当局报告，该国重要农业产区爆发了不明胃肠道传染病。目前，这个国际上受孤立的国家正遭受食品短缺和新冠疫情重创。

朝鲜官方通讯社周一报道，该国领导人金正恩同民众一道出席了为一位高级官员举行的葬礼。朝鲜官方宣称，该国的疫情已经出现下降趋势，不过这一说法尚无法得到证实。

朝鲜官方公布的累计发热病例已接近200万例。有韩国媒体透露，朝鲜本周可能从中国运回了新冠药品。此前表示要借鉴中国抗疫经验的平壤其实并无法采取中国式的封控措施。

朝鲜官方上周首次承认境内发现新冠感染病例后，感染人数仍在不断增多。朝鲜官媒报道称，金正恩要求军队确保平壤的药物供给。

（德国之声中文网）距离朝鲜首次承认出现新冠疫情不过短短一个月的时间，如今官方已经准备好宣告“抗疫胜利”了。

此前很多观察人士猜测，由于朝鲜的卫生医疗条件属于全球最差行列，加上大多数民众无法接种新冠疫苗，朝鲜一旦爆发疫情将出现大量病例死亡的局面。而根据官方媒体的报道，朝鲜已经成功避免了这一局面。

专家认为，目前朝鲜官方通报的感染数字减少，可能主要是为了鼓吹金正恩的伟大领导人形象。而人们对于官方统计数据的准确性持怀疑态度。

根据官方数字，在朝鲜2600万人口当中，有大约18%出现了发热感染症状，外界猜测这些所谓的“发烧病例”就是新冠感染病例。官方称，死亡病例不到100人。

韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，并将其作为金正恩强大和英明领导的功绩。

“抗疫胜利”是一把双刃剑

“这样的胜利宣告是一把双刃剑”，韩国国家战略研究院(Korea Research Institute for National Strategy)高级分析师文圣默(Moon Seong Mook)对美联社指出，“如果朝鲜宣称新冠疫情已经结束，就可以强调金正恩的伟大领导形象，歌颂他战胜疫情的功绩；但这样做的同时，平壤就无法维持那些强有力的防疫限制措施，失去以疫情之名来控制民众的手段。”

Nordkorea Phyongsong | Mitarbeiter des Gesundheitswesen bei der Epidemie Bekämpfung

平壤的防疫人员在进行体温监测

外界猜测，金正恩之前可能也是利用承认疫情的爆发来促进内部团结，因为经历了两年半的严格防疫措施之后，很多民众已经感到厌倦，并且认为防疫限制对他们的生计造成负面影响。

朝鲜最近一段时间报告的每日新增发烧病例都在1万多以上，至今已经累计有470万发烧病例。但是在这样的情况下，官方通报的死亡病例仅有73人。

据媒体报道，中国海关6月20日公布的数据显示，朝鲜今年5月没有从中国进口任何口罩、温度计、橡胶手套、呼吸机或疫苗。之前的四个月，朝鲜从中国进口了口罩和呼吸机等防疫物资。

韩国高丽大学的朝鲜问题学者南成旭教授（ Nam Sung-wook）根据观察分析认为，平壤的疫情应该目前已经有所缓解，而其它农村地区的疫情可能还会持续一段时间。

“我认为朝鲜可能会稍晚一些时候宣布战胜疫情，因为如果过早宣告胜利，之后又出现大量反弹，可能会让平壤方面颜面尽失”，他对美联社说。
 

（美联社）

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