朝鲜或近期宣告“抗疫胜利”？

（德国之声中文网）距离朝鲜首次承认出现新冠疫情不过短短一个月的时间，如今官方已经准备好宣告“抗疫胜利”了。

此前很多观察人士猜测，由于朝鲜的卫生医疗条件属于全球最差行列，加上大多数民众无法接种新冠疫苗，朝鲜一旦爆发疫情将出现大量病例死亡的局面。而根据官方媒体的报道，朝鲜已经成功避免了这一局面。

专家认为，目前朝鲜官方通报的感染数字减少，可能主要是为了鼓吹金正恩的伟大领导人形象。而人们对于官方统计数据的准确性持怀疑态度。

根据官方数字，在朝鲜2600万人口当中，有大约18%出现了发热感染症状，外界猜测这些所谓的“发烧病例”就是新冠感染病例。官方称，死亡病例不到100人。

韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，并将其作为金正恩强大和英明领导的功绩。

“抗疫胜利”是一把双刃剑

“这样的胜利宣告是一把双刃剑”，韩国国家战略研究院(Korea Research Institute for National Strategy)高级分析师文圣默(Moon Seong Mook)对美联社指出，“如果朝鲜宣称新冠疫情已经结束，就可以强调金正恩的伟大领导形象，歌颂他战胜疫情的功绩；但这样做的同时，平壤就无法维持那些强有力的防疫限制措施，失去以疫情之名来控制民众的手段。”

平壤的防疫人员在进行体温监测

外界猜测，金正恩之前可能也是利用承认疫情的爆发来促进内部团结，因为经历了两年半的严格防疫措施之后，很多民众已经感到厌倦，并且认为防疫限制对他们的生计造成负面影响。

朝鲜最近一段时间报告的每日新增发烧病例都在1万多以上，至今已经累计有470万发烧病例。但是在这样的情况下，官方通报的死亡病例仅有73人。

据媒体报道，中国海关6月20日公布的数据显示，朝鲜今年5月没有从中国进口任何口罩、温度计、橡胶手套、呼吸机或疫苗。之前的四个月，朝鲜从中国进口了口罩和呼吸机等防疫物资。

韩国高丽大学的朝鲜问题学者南成旭教授（ Nam Sung-wook）根据观察分析认为，平壤的疫情应该目前已经有所缓解，而其它农村地区的疫情可能还会持续一段时间。

“我认为朝鲜可能会稍晚一些时候宣布战胜疫情，因为如果过早宣告胜利，之后又出现大量反弹，可能会让平壤方面颜面尽失”，他对美联社说。



（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。