 朝鲜忧中国沙尘夹带新冠 要求人民别出门 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2020

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时政风云

朝鲜忧中国沙尘夹带新冠 要求人民别出门

由于担忧经中国吹往朝鲜境内的黄沙可能含有新冠病毒，朝鲜政府警告民众待在室内以免染疫。

Nordkorea Gedenken an den 75. Jahrestag der Arbeiterpartei (Cha Song Ho/AP Photo/picture-alliance)

朝鲜迄今没有通报任何新冠感染案例，但许多公共卫生专家对此表示质疑(资料图片)

（德国之声中文网）朝鲜官媒《劳动新闻》周四报道称：“新冠病毒继续在全球扩散，应对黄沙以及采取彻底措施的需求变得更为重要。”

朝鲜声称1900公里外的戈壁沙漠吹来的黄沙可能夹带新冠病毒并扩散至朝鲜境内，但这个说法并无科学根据。虽然美国疾病控制与预防中心表示，含有病毒的飞沫有时可在空气中停留数小时，但一般上防疫措施要求的社交距离为2米。

朝鲜报纸还写道，人民应该避免从事户外活动，外出时必须遵守防疫规则，例如佩戴口罩。

Nordkorea | Feierlichkeiten 75 Jahre Arbeiterpartei WPK (Reuters/KCNA)

朝鲜刚刚庆祝了执政党成立75年纪念日

DW.COM

联合国一人权问题专家周二（6月9日）警告说，朝鲜国内大范围粮食短缺和饥馑现象有可能因将近5个月的朝中国边界关闭和新冠隔离措施而更严重。

朝鲜举行大规模夜间阅兵式，庆祝执政的劳动党成立75周年。新冠大流行瘟疫之际，成千上万不戴口罩的官兵在平壤接受检阅。阅兵式上还出现了一款新型弹道导弹。

朝鲜最高领导人金正恩罕见地坦承，在他领导之下提出的旨在改善朝鲜经济的5年计划失败。 朝鲜宣布准备在明年1月举行罕见的劳动党代表大会，制定提振经济的新计划。

暴雨和新冠疫情给朝鲜经济额外增加了压力。在朝鲜劳动党建党75周年纪念日到来之前，双重危机冲击朝鲜政权打造的自我形象。

朝鲜迄今没有通报任何新冠感染案例，但许多公共卫生专家对此表示质疑。中国境内出现新冠疫情后，朝鲜严格控制边境并实施隔离措施以防止疫情暴发。分析家指出，朝鲜一旦爆发新冠疫情，将对这个经济及政治孤立的国家造成毁灭性影响。

朝鲜中央电视台周三报道称，黄沙及粉尘可能夹带有害物质，例如重金属以及病毒等病源微生物。

朝鲜新闻报道指出，民众从户外返家后必须注意个人卫生，建筑工地的工人也应该避免室外建筑工作。

本周四，俄罗斯驻朝鲜大使馆在脸书上发文写道，朝鲜外交部要求所有外国人及使馆工作人员在沙尘暴来临期间待在室内。

張筠青/任琛 (路透社等)

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