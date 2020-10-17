朝鲜忧中国沙尘夹带新冠 要求人民别出门

（德国之声中文网）朝鲜官媒《劳动新闻》周四报道称：“新冠病毒继续在全球扩散，应对黄沙以及采取彻底措施的需求变得更为重要。”

朝鲜声称1900公里外的戈壁沙漠吹来的黄沙可能夹带新冠病毒并扩散至朝鲜境内，但这个说法并无科学根据。虽然美国疾病控制与预防中心表示，含有病毒的飞沫有时可在空气中停留数小时，但一般上防疫措施要求的社交距离为2米。

朝鲜报纸还写道，人民应该避免从事户外活动，外出时必须遵守防疫规则，例如佩戴口罩。

朝鲜刚刚庆祝了执政党成立75年纪念日

朝鲜迄今没有通报任何新冠感染案例，但许多公共卫生专家对此表示质疑。中国境内出现新冠疫情后，朝鲜严格控制边境并实施隔离措施以防止疫情暴发。分析家指出，朝鲜一旦爆发新冠疫情，将对这个经济及政治孤立的国家造成毁灭性影响。

朝鲜中央电视台周三报道称，黄沙及粉尘可能夹带有害物质，例如重金属以及病毒等病源微生物。

朝鲜新闻报道指出，民众从户外返家后必须注意个人卫生，建筑工地的工人也应该避免室外建筑工作。

本周四，俄罗斯驻朝鲜大使馆在脸书上发文写道，朝鲜外交部要求所有外国人及使馆工作人员在沙尘暴来临期间待在室内。

張筠青/任琛 (路透社等)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。