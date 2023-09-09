朝鲜建政75年：金正恩与中俄代表团一同阅兵

（德国之声中文网）朝鲜周五（9月8日）晚间举行了民防部队阅兵式，中国国务院副总理刘国中率领的代表团、中俄外交官员及俄罗斯陆军亚历山德罗夫歌舞团受邀出席了仪式。

周五在朝鲜首都平壤举行的深夜阅兵式是为庆祝朝鲜建政75周年。朝鲜官媒报道称，金正恩在金日成广场观看了阅兵式。朝鲜官媒并未特别提及金正恩在阅兵上发表了讲话，意味着他可能没有进行演说。

不同于今年其他以展示核武系统为主的阅兵式，周六的阅兵以保护平壤的民兵组织和公安力量为主轴。朝鲜有数百万年龄介于17岁至60岁的公民被编列入朝鲜工农赤卫军，这是一个国家民防组织，相当于其他国家的军事预备役。据朝中社的报道和照片，此次的工农赤卫军游行队伍包括庞大的摩托车纵队、拖拉机牵引的反坦克火箭和配备多管火箭发射器的民用卡车。

随着朝鲜与美国日益加深的对抗，朝鲜领导人金正恩利用此次的阅兵式再次展示同莫斯科和北京的关系。

朝中社称，金正恩在阅兵前会见了刘国中和其他中国代表，就「进一步加强两国之间的多方面协调与合作」交换了意见。

习近平与普京的贺电

韩国媒体猜测，平壤庆典上未见俄罗斯官员的身影，可能与金正恩和普京峰会的筹备工作有关，华盛顿方面预计峰会将在本月内举行。根据部分美国方面的报道，峰会最早可能在下周举行。

朝鲜半岛的紧张局势攀升到多年来的最高点，朝鲜导弹试射和美日韩的联合军事演习都在针锋相对地加紧进行。为了对抗美日韩不断深化的安全合作，金正恩一直在努力提高与莫斯科和北京之间伙伴关系能见度。

中国国家主席习近平及俄罗斯总统普京皆向金正恩发出贺电。

中国官媒新华社报道，习近平在贺电中表示，「在加速演进的百年未有之大变局下，无论国际和地区形势如何变化，维护好、巩固好、发展好中朝传统友好合作关系始终是中国党和政府坚定不移的立场。」

习近平还强调，新形势下，中国愿与朝鲜一道「加强战略沟通，深化务实合作」，「为维护地区和平稳定与发展繁荣作出更大贡献」。

普京则在给金正恩的祝贺信中强调将进一步加强两国关系。据克里姆林宫表示，普京写道：「相信在我们的共同努力下，我们将继续加强各条战线上的双边关系。」普京称，这完全符合两国人民的利益，并有助于确保「朝鲜半岛和东北亚的安全与稳定」。他还指出，苏联是第一个承认朝鲜政权的国家，「自此之后，两国之间的关系始终建立在友好、睦邻和相互尊重的基础原则上」。

外界猜测金正恩近期将前往俄罗斯与俄罗斯总统普京会面，预计双方将讨论朝鲜向俄罗斯输送武器。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



金家王朝的第四代？

金正恩的女儿金朱爱出现在阅兵式上也受到关注。朝中社公布的照片显示，出席阅兵式的金正恩面带微笑与金朱爱交谈。金朱爱首次公开露面是出席了2022 年11 月的一次导弹发射。此后，金正恩一直带着外界估计年龄约11岁的金朱爱参加与军队有关的重大公开活动。分析人士称，金正恩让女儿亮相的目的是向世界发出声明，即他无意自愿交出核武器和导弹，他将两者视为他的生存和延续金家王朝统治的最有力保障。

据信她在金正恩三个孩子中排行第二。虽然金正恩的大部分家庭生活都处于保密状态，但韩国情报部门表示，他还有一名长子--这对于男性主导社会的潜在统治者来说是一个重大优势。然而，金朱爱似乎更受父亲青睐，有人认为她正被培养成为继任者。

朝鲜前任统治者金日成和金正日过去也公开介绍了继任者，以确保金氏家族继续掌权。但两人都将权力传给了儿子。

韩国统一研究院高级研究员朴永滋（Park Young-ja）告诉德国之声：「金正恩将她置于聚光灯下是为鼓励普通民众，减少他们对政权未来的焦虑。」她认为，金朱爱成为朝鲜未来的领导人并非不可想象。

早稻田大学国际关系学教授、金氏王朝问题专家重村智计则持不同观点。他对德国之声表示，在朝鲜这样的父权社会中，金朱爱不会成为金正恩的继任者。

重村指出，金正恩的声誉可能会因经济失败和再次发生的饥荒而受到损害。然而，「内部凝聚力和持久性很高」，并且没有明显的挑战者等待着利用金正恩的失误。金正恩要到 40 出头时才有时间物色并提拔他的继任者。

（美联社、德新社、法新社）

金家王朝的真假神话 年轻的领袖 朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

金家王朝的真假神话 英雄崇拜 在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

金家王朝的真假神话 直到最后一刻 1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

金家王朝的真假神话 继承衣钵 金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

金家王朝的真假神话 新星升起 历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

金家王朝的真假神话 家庭内幕 金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

金家王朝的真假神话 培养接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

金家王朝的真假神话 父与子 据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

金家王朝的真假神话 神秘的身世 在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

金家王朝的真假神话 新世代偶像 与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

金家王朝的真假神话 氢弹在手 金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。 作者: Darko Janjevic



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