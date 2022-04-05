 朝鲜庆祝金日成诞辰110周年 没有阅兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2022

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朝鲜庆祝金日成诞辰110周年 没有阅兵

朝鲜以游行和晚会的形式庆祝已故领导人金日成诞辰110周年。今年的庆祝活动没有举行阅兵仪式。

数以千计的年轻人在平壤的金日成广场表演集体舞蹈

数以千计的年轻人在平壤的金日成广场表演集体舞蹈

（德国之声中文网）据朝鲜官媒周六（4月16日）报道，朝鲜以游行和晚会的形式庆祝已故领导人金日成诞辰110周年。报道说，庆祝活动于周五在平壤的主要广场举行，数千名表演者载歌载舞。

“太阳节”是朝鲜一年一度最大的法定假日。金日成是朝鲜建国主要领导人，出生于1912年4月15日，1994年逝世。今年的“太阳节”是金日成诞辰110周年纪念日。

朝鲜每年都纪念金日成诞辰，每逢五周年和十周年则有更加盛大的庆祝活动。

朝鲜在平壤举行了金日成诞辰110周年诞辰庆祝活动

朝鲜在平壤举行了金日成诞辰110周年诞辰庆祝活动

金正恩出席庆祝活动

朝鲜现任领导人金正恩出席了在平壤金日成广场举行的“全国聚会和公共游行”庆祝活动。据媒体报道，他没有发表讲话，而且今年的庆祝活动没有阅兵。

金正恩还参观了锦绣山太阳宫，金日成和他的儿子、朝鲜第二代领导人金正日的遗体就安放在那里。

金正日于2011年底去世后，他的儿子金正恩成为朝鲜第三代领导人。

朝鲜领导人金正恩出席庆祝活动，向民众挥手致意

朝鲜领导人金正恩出席庆祝活动，向民众挥手致意

平壤的庆祝活动

新闻图片显示，平壤民众在金日成和金正日的铜像周围献花并鞠躬致敬。

当天的庆祝活动上，跳舞的年轻人的着装中既有西方服饰，也有色彩斑斓的传统服饰。在金日成广场附近的河岸，无数烟火发送到夜空。

跳舞的人们围绕着中央的表演者转圈。他们手举黄花，组成朝鲜劳动党的标志--锤子、镰刀和毛笔。

平壤夜空里的烟花表演

平壤夜空里的烟花表演

朝鲜经常在重要的国家纪念日举行展示新造导弹的大型阅兵仪式。

国际观察者说，商业卫星图像显示，朝鲜此前曾准备进行阅兵。但截至周五晚间，并没有看到阅兵仪式。

3月24日，朝鲜成功试射其有史以来最大的洲际弹道导弹之后，美国政府在联合国安理会呼吁对朝鲜进行更严厉的国际制裁。

美国为首的国际制裁、新冠疫情带来的封闭和统治者管理不善让朝鲜经济深陷困境。

（美联社、法新社、法新社、德新社)

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