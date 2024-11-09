朝鲜干扰GPS信号 韩国批危及民航安全

韩国军方周六表示，北韩于周五进行了GPS干扰攻击，影响了韩国多艘船只和飞机的运行。

（德国之声中文网）韩国联合参谋本部（JCS）周六（11月9日）发布声明称："朝鲜昨日和今日（11月8日至11月9日）在海州和开城进行了全球定位系统（GPS）干扰挑衅"，数艘船只和数十架民航飞机因此经历了"一些操作上的中断"。

在此事件发生的一周前，朝鲜声称试射了威力强大的固体燃料洲际弹道导弹。

韩国军方已警告在西海地区运行的船只和飞机小心朝鲜的GPS信号干扰。

韩国联合参谋本部也敦促朝鲜停止其GPS干扰挑衅，"我们强烈敦促北韩立即停止其GPS挑衅，并警告其将对由此产生的任何后续问题负责"。

朝韩之间的关系降至新低点。图为韩国一个车站的电视屏幕上播放朝鲜士兵演练的情景。 图像来源: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

南北关系敌对加剧

自朝鲜开始向韩国放送垃圾气球并发射一系列弹道导弹以展示实力以来，朝韩之间的局势降至新低点。

航空专家对朝鲜的垃圾气球行动、导弹发射以及GPS干扰表示担忧，因为这可能危及航班的运行并带来安全风险。

朝鲜领导人金正恩对韩国保守政府的敌意日益加深。韩国政府批评朝鲜放弃其与韩国和解的长期目标。

除了通过发射导弹展示实力外，朝鲜向俄罗斯提供军备和部队以支持普京在乌克兰的战争，也令外界感到担忧。

（美联社、法新社、路透社）

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