朝鲜已通知日本 计划第三次发射间谍卫星

（德国之声中文网）日本政府周二表示，朝鲜已通知日方，该国计划于11月22日至12月1日期间朝黄海和东海方向发射一枚搭载军事卫星的火箭。

这是朝鲜继今年两次发射失败后，第三次尝试将侦察卫星送入轨道。

日本首相岸田文雄表示，日本正在与盟国韩国和美国协调应对，并称使用任何弹道导弹技术都将违反联合国决议。

朝鲜邻国如何反应？

日本是国际海事组织（IMO）在这些水域的协调国，朝鲜已三次向日本通报了其计划。

岸田文雄谴责了朝鲜的卫星发射计划，并表示他已指示政府“尽最大努力收集信息提供给日本人民，与相关国家共同合作要求取消发射，并尽最大努力准备应对不可预测的情况”。

韩国则警告朝鲜不要强行试射，并发布航行警告。

韩国联合参谋本部作战本部长姜浩弼（音）周一（11月20日）表示：“我们严正警告朝鲜…立即中止目前发射军事间谍卫星的准备工作。”

“若朝鲜无视我方警告执意发射军事侦察卫星，我国军方将采取必要措施保障人民的生命安全。”

朝鲜宣布试射卫星的同时，美国海军卡尔文森号航空母舰也抵达了韩国釜山港。美方派遣这艘航母是为加强防范来自平壤的导弹威胁。

朝鲜的卫星计划

在宣布第三次试射侦察卫星前，朝鲜领导人金正恩曾于9月对俄罗斯进行了一次罕见的访问。他在当地参观了一个现代化航天发射中心，俄罗斯总统普京表示将协助平壤建造卫星。

朝鲜希望将一颗军事间谍卫星送入轨道，以监视美国和韩国军队的行动。

自2006年朝鲜年进行首次核试验以来，联合国安理会通过了多项决议，要求朝鲜停止核计划和弹道导弹计划。

本周一，朝鲜谴责美国向日韩出售数百枚导弹的计划，称这将加剧该地区的紧张局势。

朝鲜过去曾尝试发射“观测卫星”，其中两颗似乎已成功进入轨道，包括2016年所发射的一颗。然而，首尔官员对这些卫星是否能发射信号存疑。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



（法新社、路透社）

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